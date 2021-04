Champions League live: FC Porto vs. FC Chelsea heute im LIVE-TICKER

Der FC Porto und der FC Chelsea spielen um den Einzug in das Halbfinale der UEFA Champions League. Heute findet das Hinspiel statt - um 21 Uhr geht es los.

Porto warf in der Runde der letzten 16 Juventus Turin aus dem Wettbewerb, Chelsea setzte sich gegen Atletico Madrid durch. Wer macht nun den nächsten Schritt in Richtung Semifinale?

FC Porto vs. FC Chelsea Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Porto Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu - Grujic, Uribe, Otavio - Tecatito, Luis Diaz, Marega. Aufstellung Chelsea Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - James, Jorginho, Kovacic, Chilwell - Mount, Havertz, Werner

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Doch warum sollte die Reise in der Champions League nicht noch eine Weile weitergehen. Schließlich schlug sich Porto bislang gut. In der Gruppenphase ließ man einzig gegen Manchester City Punkte (1:3, 0:0), gewann dafür die restlichen Partien gegen Olympiakos sowie Marseille ohne jeglichen Gegentreffer und wurde Gruppenzweiter. Zu überraschen wussten die Drachen im Achtelfinale gegen Juventus. Obwohl im Heimspiel lediglich ein spärliches 2:1 vorgelegt wurde, genügte im Rückspiel in Turin eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung zum Weiterkommen.

vor Beginn | Als Tabellenzweiter der Primeira Liga ist Porto seit geraumer Zeit ungeschlagen - exakt seit 19 Partien. Dennoch fehlen zu Spitzenreiter Sporting stattliche acht Punkte. National also ist nicht alles eitel Sonnenschein, schließlich hat sich der portugiesische Double-Gewinner von 2020 aus den beiden Pokalwettbewerben jeweils im Halbfinale verabschiedet. Mal abgesehen vom Supercup 2020, den man kurz vor Weihnachten gegen Benfica holte (2:0), sind weitere Titel für den portugiesischen Renommierklub nicht in greifbarer Nähe.

vor Beginn | Gar fünf Wechsel nimmt Thomas Tuchel nach dem letzten Premier-League-Spiel vor. Anstelle von Marcos Alonso, Thiago Silva, Kurt Zouma, Christian Pulisic und Hakim Ziyech (alle Bank) rutschen Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Mason Mount, Kai Havertz, und Ben Chilwell in die Londoner Anfangsformation.

vor Beginn | Auf Seiten der Hausherren gibt es im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vier Veränderungen. So dürfen Sergio Oliveira (Gelbsperre) und Mehdi Taremi (Gelb-Rot-Sperre) nicht mitwirken. Darüber hinaus finden sich Diogo Leite und Nanu auf der Bank wieder. Dafür beordert Sergio Conceicao heute Zaidu, Marko Grujic, Jesus Corona und Chancel Mbemba in Portos Startelf.

vor Beginn | Dem stellt sich der FC Chelsea in folgender Besetzung entgegen: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Jorginho, Kovacic - James, Chilwell - Mount, Havertz, Werner.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Porto geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Marchesin - Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Grujic, Uribe - Corona, Otavio - Marega, Diaz.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des Viertelfinales zwischen dem FC Porto und dem FC Chelsea.

FC Porto vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Porto hat 5 seiner 8 Champions-League-Spiele gegen Chelsea verloren (S2 U1). In diesem Wettbewerb hat man nur gegen Real Madrid öfter den Kürzeren gezogen (6).

Chelsea hat 75 % seiner Champions-League-Spiele gegen portugiesische Mannschaften gewonnen (S9 U1 N2). Nur gegen spanische Teams gab es noch mehr Siege (13).

Dies ist das 2. K.o.-Runden-Duell zwischen Chelsea und Porto in der Champions League: 2006-07 setzten sich die Blues im Achtelfinale mit insgesamt 3-2 durch.

Seit dem Gewinn der Champions League in der Saison 2003-04 hat Porto nur 1 seiner 6 Viertelfinalspiele gewonnen (U1 N4): im April 2015 gegen die Bayern (3-1); am Ende schieden die Portugiesen mit 4-7 aus.

Nach den 2 Siegen im Achtelfinale gegen Atlético Madrid könnte Thomas Tuchel nun als 2. Chelsea-Trainer seine ersten 3 K.o.-Runden-Spiele in der Champions League gewinnen. Zuvor gelang dies nur Roberto Di Matteo in der Saison 2011-12. Am Ende holten die Blues den Titel.

Porto hatte in dieser Champions-League-Saison aus dem Spiel heraus erst 46 Sequenzen mit 10+ Pässen, 50 weniger als jeder andere Viertelfinalist. Im Schnitt kommen die Portugiesen nur auf 37 % Ballbesitz. Das ist gemeinsam mit dem schon ausgeschiedenen FK Krasnodar der schlechteste Wert aller Teilnehmer.

Chelsea steht erstmals seit 2013-14 (unter José Mourinho) wieder im Viertelfinale der Champions League. Damals setzte man sich dort gegen PSG durch. Das bislang einzige Viertelfinale gegen eine Mannschaft aus Portugal gab es 2011-12, damals siegten die Blues mit insgesamt 3-1 gegen Benfica.

Sollte er zum Einsatz kommen, wäre Portos Abwehrspieler Pepe (38 Jahre und 40 Tage) der älteste Feldspieler in einem Champions-League-Viertelfinale seit Manchester Uniteds Ryan Giggs im April 2014 (40 Jahre und 123 Tage – gegen Bayern München).

Sérgio Oliveira hat in dieser Champions-League-Saison 5 Tore für Porto erzielt. Nie hat ein portugiesischer Spieler in diesem Wettbewerb mehr Tore für eine portugiesische Mannschaft geschossen (auch Nuno Gomes traf 1998-99 für Benfica 5-mal). Öfter war im Landesmeister-Pokal nur Eusébio in der Saison 1967-68 erfolgreich (6, auch für Benfica).

Hakim Ziyech war in seinen letzten 17 Startelf-Einsätzen in der Champions League für Ajax und Chelsea an 14 Treffern beteiligt (7 Tore 7 Assists). In 6 seiner 7 Spiele in der K.o.-Phase war er an zumindest einem Treffer beteiligt (4 Tore, 2 Assists).

FC Porto vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Thomas Tuchel riet den Spielern nach seiner ersten Niederlage als Chelsea-Coach, nicht die Nerven zu verlieren. Kurz darauf geriet Antonio Rüdiger mit Ersatztorwart Kepa aneinander. Für das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Porto müssen sich die Blues dringend zusammenreißen.

Berlin/Sevilla (SID) Thomas Tuchels Ansage war deutlich. Nach seiner ersten Niederlage als Teammanager des FC Chelsea, sagte der 47-Jährige, dürften die Blues "nicht den Kopf verlieren". Doch nur einen Tag später geschah genau dies: Nationalspieler Antonio Rüdiger rasselte im Training heftig mit Ersatztorwart Kepa zusammen - England horchte auf. Lief es für Tuchel in London bislang wie geschmiert, steht er vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Porto erstmals unter kritischer Beobachtung.

Das Hinspiel gegen Portugals Meister, wie auch das zweite Duell wegen Corona nach Sevilla verlegt, ist am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) die perfekte Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Nach der Auslosung war Tuchel noch "zuversichtlich, dass wir gegen Porto weiterkommen können". Nun hat er die bittere 2:5-Ligapleite gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich Albion zu verdauen, die nicht nur Tuchels Start-Serie von 14 Partien ohne Niederlage beendete. Sie wirkte offenbar auch tiefer in die Mannschaft hinein.

Der Telegraph hatte zuerst berichtet, dass Rüdiger und Kepa bei der Oster-Einheit aneinandergeraten seien. Die Stimmung sei so angespannt gewesen, dass Tuchel Rüdiger in die Kabine schicken musste. Doch laut Tuchel ist das Schnee von gestern. "Wir mussten eingreifen. Die Situation war ernst. Aber wie die Jungs die Situation geklärt haben, war beeindruckend", so der deutsche Coach am Dienstag. Noch am Sonntag hätten die beiden Streithähne die Angelegenheit in einem ehrlichen Gespräch aus der Welt geschafft.

Im Abschlusstraining am Dienstag war Rüdiger wieder lachend zu sehen. Er soll gegen Porto starten. Eine Strafe für ihn oder Kepa sei nicht vorgesehen, wie Tuchel verriet. Für den weiteren Saisonverlauf wird es elementar sein, wie Tuchels Mannschaft nun auf dem Rasen reagiert. "Vielleicht werden wir das Spiel in vier Wochen als Weckruf betrachten", hatte Tuchel nach West Brom voller Hoffnung gesagt. Der Worst Case wäre ein durch die erste Pleite begünstigter ein Flächenbrand, der sämtliche Titelträume verschlingt. Das gilt es zu verhindern.

Sorge macht dabei die Art und Weise, wie Tuchels erste Niederlage zustande kam. Chancen herauszuspielen und zu verwerten, war und ist eine Baustelle. Nationalstürmer Timo Werner und seine persönliche Schaffenskrise bleiben ein Dauerthema. Aber auf die starke Abwehr konnte sich Tuchel bislang verlassen. Am Samstag kollabierte jedoch das gesamte System nach dem Platzverweis von Thiago Silva. Passiert das auch gegen Porto, gibt es ein böses Erwachen.

Die Saisonziele wären ernsthaft in Gefahr. Denn als Tuchel im Januar vom glücklosen Frank Lampard übernahm, versprach sich die Klubführung nicht nur die erneute Qualifikation für die Königsklasse über die Liga, die mittlerweile wieder in Reichweite ist. Der Gewinn der Champions League ist in der laufenden Saison ein Thema. Auch der FA Cup - hier spielt Chelsea Mitte April im Halbfinale gegen Manchester City - darf gerne gewonnen werden. So gebietet es nunmal das Selbstverständnis.

FC Porto vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Porto: Marchesin - Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Grujic, Uribe, Otavio, Corona - Luis Diaz, Marega. - Trainer: Conceicao

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Mount, Werner - Giroud. - Trainer: Tuchel

