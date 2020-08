FC Bayern München: Die Aufstellung gegen Olympique Lyon in der Champions League

Im Halbfinale der Champions League ist der FC Bayern gegen Olympique Lyon gefordert. Wir sagen Euch, wie die beiden Mannschaften spielen könnten.

Nur zwei Siege trennen den vom Gewinn der . Gegen soll am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) der letzte Schritt in Richtung Finale gemacht werden. Nach dem 8:2 gegen den geht der deutsche Rekordmeister mit einer breiten Brust in das Aufeinandertreffen und möchte die Chance, nach der Meisterschaft und dem auch den dritten Titel in dieser Saison einzufahren, unbedingt nutzen.

Doch obwohl sich der FC Bayern in der Champions League bislang in einer bestechenden Form präsentiert hat, wird das Halbfinale gegen Olympique Lyon kein einfaches Unterfangen. Dessen ist sich auch Trainer Hansi Flick bewusst, der dem französischen Verein vor der Begegnung Respekt zollte: "Wir wissen, dass es eine Mannschaft ist, die defensiv sehr gut steht und kompakt ist. Aber auch in der Offensive haben sie ihre Stärken", so der 55-Jährige bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia den italienischen Meister aus dem Wettbewerb geworfen hatte, bekam im Viertelfinale auch (3:1) ihre geballte Willensleistung zu spüren. Zuvor war es dem Außenseiter, der die abgebrochene Saison in der nur auf Platz sieben beendete, bereits im Finale der Coupe de la Ligue gelungen, bis ins Elfmeterschießen zu zwingen. Stolpert mit dem FC Bayern der nächste Titelkandidat an Olympique Lyon?

Mehr Teams

Um das Finale der Champions League zu erreichen, muss der FC Bayern am Mittwoch zunächst Olympique Lyon schlagen. Goal verrät Euch, mit welcher Aufstellung beide Mannschaften diese Aufgabe angehen könnten. Zudem sagen wir Euch, wie die beiden Teams in den vergangenen Spielen aufgelaufen sind.

Olympique Lyon gegen den FC Bayern: Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht

Duell Olympique Lyon - FC Bayern Datum Mittwoch, 19. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Olympique Lyon in der Champions League

Bayern-Trainer Hansi Flick kann im Halbfinale gegen Olympique Lyon aus dem vollen Schöpfen. Auch Benjamin Pavard, der sich vor drei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen hatte, wird am Mittwoch zum Aufgebot gehören. "Wir sind komplett vollzählig, alle 27 Spieler wären einsatzfähig", so Flick, der betonte: "Pavard hat sehr hart gearbeitet. Für die Startformation ist er keine Option, für den Kader aber schon."

Zu möglichen Änderungen - auch auf der linken Seite - wollte sich der 55-Jährige jedoch nicht äußern: "Perisic hat wie auch die komplette Mannschaft, die [gegen den FC Barcelona] angefangen hat, seine Sache sehr gut gemacht. Wir haben einen Kader, der viele Optionen hergibt", machte Flick deutlich: "Ich schaue mir immer das Abschlusstraining an und danach entscheiden wir mit dem Trainerteam, wie die erste Elf aussehen könnte."

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

mögliche Einwechselspieler: Ulreich, Hoffmann, Süle, Hernandez, Odriozola, Martinez, Cuisance, Tolisso, Coutinho, Musiala, Coman, Zirkzee

Das Halbfinale der Champions League heute live: Die voraussichtliche Aufstellung von Olympique Lyon

"Im Mittelfeld leisten Houssem Aouar, Maxence Caqueret und Bruno Guimaraes sehr viel Laufarbeit, sind technisch versiert und können gut mit dem Ball umgehen", erklärte Corentin Tolisso den französischen Medien die Stärken von Olympique Lyon.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Trainer Rudi Garcia auch im Halbfinale gegen den FC Bayern nicht von seinen bisherigen Herangehensweise abweichen und wohl auf die gleiche Startelf wie schon beim 3:1 gegen Manchester City setzen wird.

Die voraussichtliche Aufstellung von Olympique Lyon:

Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Toko Ekambi

mögliche Einwechselspieler: Tatarusanu, Rafael, Tete, Andersen, Diomande, Bard, Mendes, Lucas, Reine-Adelaide, Cherki, Traore, Dembele

Bild: Getty Images / Imago Images / Poolfoto

FC Bayern: Die Aufstellung gegen Olympique Lyon beim letzten Aufeinandertreffen

Der FC Bayern hat gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen in der Champions League, die Ausgangssituation war vor mehr als zehn Jahren vergleichbar mit der aktuellen Saison. Im April 2010 war der deutsche Rekordmeister ebenfalls im Halbfinale gegen Olympique Lyon gefordert und sollte nach einem 1:0 auch im Rückspiel die Oberhand behalten.

Eine herausragende Leistung von Stürmer Ivica Olic, der beim 3:0 in Lyon alle drei Tore selbst erzielte (25., 67., 78.), sollte dem FC Bayern die Tür ins erste CL-Finale seit 2001 öffnen. Dort musste sich die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal jedoch mit 0:2 einem überlegenen Team von geschlagen geben.

Mit diesen Aufstellungen waren die beiden Teams in der Saison 2009/10 aufgelaufen:

FC Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Badstuber, Contento - Schweinsteiger, van Bommel - Robben, Altintop - Müller, Olic

Olympique Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho - Gonalons, Makoun - Govou, Delgado, Bastos - Lisandro

Die Aufstellungen des FC Bayern und von Olympique Lyon am letzten Spieltag

Bayern sollte gegen den FC Barcelona mit denselben elf Spielern beginnen, die auch schon beim 4:1 gegen Chelsea auf dem Platz gestanden hatten. Joshua Kimmich ersetzte den verletzten Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger, auch die angeschlagenen Jerome Boateng und Alphonso Davies standen Trainer Hansi Flick zur Verfügung. In dem mit Spannung erwarteten Viertelfinale spielte sich der deutsche Rekordmeister in einen Rausch, führte nach einer wilden Anfangsphase bereits zur Pause mit 4:1.

Die Tore erzielten Thomas Müller (4., 31.), Ivan Perisic (21.) und Serge Gnabry (27.), der FC Barcelona konnte sich bei David Alaba für ein Eigentor bedanken (7.). Doch anstatt die Führung nach dem Anschlusstreffer durch Luis Suarez (57.) zu verwalten, sollte Bayern seiner Linie treu bleiben und durch Joshua Kimmich (63.) und Robert Lewandowski (82.) zu weiteren Toren kommen. Als der ausgeliehene Philippe Coutinho (85., 89.) gegen seine ehemaligen Teamkollegen sogar einen Doppelpack schnürte, war die historische Demütigung für Barca in trockenen Tüchern.

Lyon-Trainer Rudi Garcia setzte gegen Manchester City auf dieselben elf Spieler, die gegen Juventus bereits den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht hatten, sollte aber in erster Linie mit der Einwechslung von Moussa Dembele ein glückliches Händchen beweisen. In der Anfangsphase dominierte der Favorit aus Manchester, aber Lyon kam zu den besseren Chancen. Nach einer Rettungsaktion von Eric Garcia landete der Ball vor den Füßen von Maxwell Cornet, der den herausgelaufenen Ederson zum 1:0 überwinden sollte (24.).

Inmitten der ersten dominanten Phase des Gegners, die auf den Ausgleich durch Kevin de Bruyne (69.) folgte, traf Dembele aus abseitsverdächtiger Position, doch der Treffer wurde nach Überprüfung durch den Videoassistenten gegeben (79.). Eine 100-prozentige Chance auf das 2:2 sollte Raheem Sterling wenige Minuten vor dem Ende aus freistehender Position mit einem Schuss in die Wolken vergeben (86.), ehe Dembele mit seinem zweiten Treffer auch die letzten Zweifel am Erfolg von Lyon ausräumte.

Mit diesen Aufstellungen sind die beiden Teams ins Halbfinale eingezogen:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Olympique Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Toko Ekambi