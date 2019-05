Ajax-Sportdirektor Marc Overmars glaubt nicht an einen Wechsel von Erfolgstrainer Erik ten Hag zum FC Bayern München.

Ex-Profi Marc Overmars ist sicher, dass Erfolgstrainer Erik ten Hag in Amsterdam bleiben wird. "Wir werden nicht wieder den Trainer wechseln", sagte der -Sportdirektor dem niederländischen Magazin Voetbal International. "Erik will bleiben, er ist erst seit eineinhalb Jahren hier. Ich bin mir sicher, dass er bleibt."

Ten Hag hat sich auch selbst zu Wechselgerüchten geäußert. Bei Fox Sports sagte er nach dem Gewinn der Meisterschaft unter der Woche: "Ich denke mir immer, dass ich an einem komfortablen Ort arbeiten will, bei einem Verein, in dem die Philosophie und das Umfeld stimmen."

Ajax: Erik ten Hag bei Bayern München und Barcelona im Gespräch

"Natürlich ist nichts sicher im Leben, aber ich denke nicht an einen Wechsel. Ich beende die Saison und es ist wunderschön, mit einer Trophäe hier stehen zu dürfen", so ten Hag weiter. Neben der gewann er mit seiner Mannschaft auch den niederländischen Pokal. In der erreichte Ajax das Halbfinale

Ten Hag war in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel zum in Verbindung gebracht worden. Dort trainierte er einst die zweite Mannschaft und dort muss Niko Kovac im Sommer gehen. Auch der soll Interesse an ten Hag haben.

Der Vertrag des 49 Jahre alten Niederländers in Amsterdam läuft noch bis Sommer 2020.