FC Bayern: Franck Ribery will noch zwei Jahre auf Top-Niveau spielen

Die Ära von Franck Ribery beim FC Bayern ist zu Ende, seine Karriere aber noch lange nicht. So plant der Franzose seine Zukunft.

Franck Ribery, der seine Karriere beim nach der abgelaufenen Saison beendet hat, traut sich trotz seiner 36 Jahren zu, noch zwei Jahre auf Top-Niveau zu spielen. "Ich bin immer noch hungrig", erklärte er bei L'Equipe.

Solange "er noch das Gefühl habe, das Niveau in den Beinen und im Kopf zu haben, werde ich es machen - vielleicht bei einem großen Klub", so Ribery weiter, der in der abgelaufenen -Saison in 25 Spielen sechs Treffer erzielt hatte.

Ribery über Zukunft: Darf nicht an mich selbst denken

"Ich habe diese Erfahrung, die oftmals den Unterschied ausmachen kann", weiß Ribery. "Ich will noch zwei weitere Jahre spielen". Wo es den Franzosen dabei hinzieht, ist noch offen. Geld sei aber nicht der Hauptbeweggrund.

"Geld bekommt man überall, aber ich muss eine wichtige Entscheidung treffen", bekräftigte Ribery, der wohl Angebote aus und hat. "Ich darf nicht an mich selbst denken, sondern an meine Frau und meine fünf Kinder."