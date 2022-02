Der FC Bayern München heute am Dienstag nach dem Wechsel von Nationalspieler Niklas Süle zu Borussia Dortmund. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, News: Niklas Süle wechselt im Sommer zu Borussia Dortmund

Niklas Süle wechselt im Sommer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Das bestätigte der BVB am Montag in einer offiziellen Mitteilung. Der Vertrag des 26-jährigen Abwehrspielers beim FC Bayern läuft Ende Juni aus, sodass er ablösefrei gehen kann. In Dortmund unterschreibt er einen Vierjahresvertrag.

Süle bestritt bislang 213 Bundesliga-Spiele und kam 37-mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz. "Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen", sagte BVB-Sportdierektor Michael Zorc.

Hier geht's zur kompletten News und Süles Erklärung für seine Entscheidung.

FC Bayern, News: Lothar Matthäus lobt BVB für Süle-Transfer

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus hat den BVB in seiner Kolumne bei Sky zu der Verpflichtung von Niklas Süle gratuliert. "Ein super Transfer. Einen der besten deutschen Innenverteidiger ablösefrei vom FC Bayern wegzulotsen, ist großartig für Borussia Dortmund", schrieb Matthäus.

Der jetzige TV-Experte glaubt, dass "Süle die schwache Dortmunder Defensiv-Zentrale stabilisieren und sie auf ein höheres Niveau heben wird" und möglicherweise "das Puzzleteil sein kann, das der Nummer zwei in Deutschland gefehlt hat, um in der nächsten Saison ganz oben zu landen."

Kommentar: Süle-Abschied ist für alle das Beste

Niklas Süle verlässt den FC Bayern im Sommer nach fünf Jahren ablösefrei. Warum diese Entscheidung für alle das Beste ist, beschreibt Sebastian Mittag in seinem Kommentar bei GOAL.

Hier geht's zum kompletten Kommentar.

FC Bayern, News: Bald mehr Zuschauer in der Allianz-Arena

Bayern München und Co. dürfen schon bald auf mehr Zuschauer hoffen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Montag entsprechende Corona-Lockerungen an. Unter Beibehaltung der 2G-Plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht solle im Sport die erlaubte Auslastung den Angaben zufolge statt bislang 25 Prozent demnach auf 50 Prozent steigen, maximal sollen 15.000 Zuschauer erlaubt sein (bisher: 10.000).

Söder sprach von einem "Einstieg in den Ausstieg" aus den Beschränkungen.

Bei körpernahen Dienstleistungen gilt 3G statt 2G. Und bei #Kultur und #Sport sind wieder mehr Zuschauer mit FFP2-Maske und 2Gplus möglich: In der Kultur gilt eine Auslastung von maximal 75 Prozent und beim Sport von 50 Prozent. Maximal sind 15.000 Fans möglich. — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 7, 2022

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien