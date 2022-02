Der FC Bayern München heute am Sonntag nach dem Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, News: Süle-Berater nennt wahre Gründe für FCB-Abschied im Sommer

Volker Struth, Berater von Niklas Süle, hat sich im Sport1-Doppelpass zu den Gründen für den Abschied seines Klienten vom FC Bayern München geäußert und dabei betont, dass es dem 26-Jährigen nicht nur ums Geld ging.

"Weil er einfach das Gefühl hatte, nicht genügend Wertschätzung erfahren zu haben", antwortete Struth auf die Frage nach den Gründen für den ablösefreien Abgang des deutschen Nationalspielers nach dem Ende dieser Saison. Laut Struth habe man nie mit den Bayern über eine Verlängerung verhandelt.

Außerdem verriet Struth, dass der neue Verein bereits feststeht.

FC Bayern, News: Darum leuchtete die Allianz Arena gegen RB Leipzig lila

Die Allianz Arena leuchtete im Rahmen des Spiels des FC Bayern gegen RB Leipzig am Samstagabend in der Farbe lila, und nicht wie sonst gewohnt in der roten Vereinsfarbe des deutschen Rekordmeisters.

Den Grund teilte der FCB vor der Partie bereits mit. "Im Rahmen des Erinnerungstags im deutschen Fußball, der jährlich im Gedenken an die Opfer des Holocaust an den Spieltagen um den 27. Januar begangen wird, erinnert die Bundesliga in diesem Jahr an die Menschen, die während der NS-Diktatur aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung ermordet wurden", erklärte der Klub auf seiner offiziellen Webseite: "Am Spieltag gegen Leipzig wird die Allianz Arena am Samstag ein weiteres Mal in Lila beleuchtet, um sich für die Rechte und Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung einzusetzen."

Zum „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust": Am Spieltag gegen Leipzig wird die Allianz Arena ein weiteres Mal in Lila beleuchtet, um sich für die Rechte und Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung einzusetzen.



🗞️ https://t.co/paFXFide93#FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2022





FC Bayern, Gerüchte: Schnappt Barca dem FCB Chelseas Andreas Christensen weg?

Schnappt der FC Barcelona dem FC Bayern München Chelsea-Verteidiger Andreas Christensen weg? Laut der spanischen Sport steht eine Übereinkunft mit dem 25-jährigen Defensivspieler sogar kurz bevor.

Christensen wäre im Sommer ablösefrei zu haben, soll aber ein Jahresgehalt von rund zwölf Millionen Euro fordern. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist Christensen auch ein Kandidat bei Bayern als Nachfolger von Niklas Süle

FC Bayern, News: Manuel Neuer stellt gegen RB Leipzig Liga-Siegrekord von Oliver Kahn ein

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat den Siegrekord in der Bundesliga eingestellt. Dem 35 Jahre alten Torwart gelang mit dem Rekordmeister am Samstagabend beim 3:2 (2:1) gegen RB Leipzig sein 310. Erfolg in seinem 458. Bundesligaspiel.

Er zog damit mit Bayerns Vorstandsvorsitzendem Oliver Kahn gleich, der 310 Mal in 557 Partien erfolgreich gewesen war. Auf Position drei der Liste liegt Thomas Müller (ebenfalls München/296 in 404).

"Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass er mir irgendeinen Rekord übrig lassen könnte", sagte Kahn vor der Partie gegen Leipzig bei Sky mit einem Schmunzeln: "Aber das ist nicht der Fall. Dies zeigt seine Stabilität und Klasse. Wenn es einer verdient hat, dann er."

Neuer gelangen mit den Bayern 233 Siege (302 Spiele), dazu 77 Erfolge (156) mit Schalke 04. Kahn hatte 260 Mal (429) mit den Bayern gewonnen, dazu 50 Mal (128) mit dem Karlsruher SC.

FC Bayern, News: FCB-Präsident Herbert Hainer über Vertragssituation von Müller, Neuer und Lewandowski

Die Verträge von Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski laufen beim FC Bayern allesamt noch bis 2023. Klub-Präsident Herbert Hainer zeigte sich mit Blick auf Verlängerungen optimistisch.

"Ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karrieren beim FC Bayern beenden würden. Und ich gehe fest davon aus, dass es so kommen wird", erklärte der 67-Jährige im Bild-Podcast "Die Lage der Liga": "Die Spieler sind sich bewusst, was sie am FC Bayern haben. Wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben. Thomas Müller geglört zum FC Bayern wie die Frauenkirche nach München."

Dennoch sieht Hainer keine Eile. "Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sie haben Vertrag bis 2023", ergänzte er.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien