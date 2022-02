Der FC Bayern München heute am Montag nach dem Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, News: Manuel Neuer fällt nach überraschender Knie-Operation aus

Bayern München muss in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der Bundesliga-Rekordmeister offiziell mitteilte, wurde der Torhüter am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert und steht zunächst nicht zur Verfügung.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte: "Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist."

In den nächsten Spielen, darunter unter anderem das Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg, wird Neuer von Sven Ulreich ersetzt.

Beim 3:2 gegen RB Leipzig am Samstag feierte Neuer seinen insgesamt 310. Sieg in der Bundesliga. Damit stellte der Kapitän der Münchner den bisherigen Rekord von Oliver Kahn ein.

FC Bayern, Gerüchte: BVB, Chelsea, Barcelona - wer hat bei Niklas Süle die besten Karten?

Niklas Süle verlässt den FC Bayern nach fünf Jahren zum Saisonende ablösefrei. Gemäß seines Beraters hat sich der 26-jährige schon auf seinen kommenden Klub festgelegt.

Doch welche Vereine sind eigentlich noch im Rennen? Und wer hat die besten Chancen bei dem Abwehrspieler? GOAL und SPOX haben die möglichen Kandidaten genauer unter die Lupe genommen.

FC Bayern, Gerüchte: Top-Klubs beobachten Gnabrys Vertragssituation

Der Vertrag von Serge Gnabry läuft im Sommer 2023 aus und die Verhandlungen laufen seit einiger Zeit auf Hochtouren - derzeit sollen sie jedoch auf Eis liegen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Nach Informationen von Sky befinden sich einige Top-Klubs bereits in Lauerstellung auf den Flügelspieler. Darunter sollen sich unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester United sowie der FC Liverpool befinden. Die Interessenten rechnen zwar demnach noch damit, dass Gnabry in München bleiben wird, halten sich aber bereit, sollte es doch nicht zu einer Vertragsverlängerung kommen.

Prinzipiell seien sowohl Gnabry als auch der FC Bayern München an einer Verlängerung des Arbeitspapiers interessiert. Das Thema Gehalt soll aber eine große Rolle spielen. Noch liegen die beiden Parteien weit auseinander und der Rekordmeister will nicht das zahlen, was Gnabry andernorts verdienen könnte.

