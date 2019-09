Renato Sanches über erstes Jahr beim FC Bayern: "Ich kam nicht klar"

Renato Sanches wechselte im Sommer vom FC Bayern nach Lille. Nun sprach er über die Probleme, die er besonders im ersten Jahr in München hatte.

Renato Sanches von hat sich zu seiner schwierigen Zeit beim geäußert. Besonders nach seinem Wechsel 2016 von in die bayrische Landeshauptstadt habe er Probleme gehabt.

"Im ersten Jahr kam ich nicht klar. Ich war nicht vorbereitet, weil es eine plötzliche Veränderung für mich war", sagte der Portugiese im Interview in der RMC-Sendung "Breaking Foot". Er führte aus: "Ich war erst sechs Monate lang Profi bei Benfica und ging auf einmal zu einem der besten Klubs der Welt und als ich dort ankam, war alles ganz anders. Aber ab dem zweiten Jahr passte ich mich an, ich wollte bleiben, aber es ist leider nicht so gekommen, wie ich es wollte. Trotzdem war es wichtig, bei Bayern zu spielen, ich habe viel gelernt. Dort bin ich reifer geworden."

Renato Sanches: "Die Leute reden viel"

Zudem wehrte sich der Mittelfeldmann gegen die Vorwürfe, er habe unprofessionell in gelebt: "Die Leute reden viel, ohne etwas zu wissen. Sie sind nicht in meinem Alltag dabei. Mein Lebensstil war der eines normalen Teenagers. Ich trainierte, ging nach Hause, verbrachte die meiste Zeit zu Hause und ging manchmal ins Restaurant. Wenn es auf dem Platz nicht läuft, suchen die Leute, die einen nicht wirklich kennen, nach Gründen. Aber ich hatte ein normales Leben und war professionell."

Sanches war im Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse vom deutschen Rekordmeister zum französischen Champions-League-Teilnehmer gewechselt. Bei den Bayern konnte sich der Youngster nie wirklich durchsetzen. Insgesamt lief er 53-mal für den FCB auf und erzielte zwei Tore.