Bayern-Trainer Julian Nagelsmann droht nach seinem Ausraster im Spiel bei Greuther Fürth eine interne Geldstrafe. Alle News zu den Münchnern heute.

Der FC Bayern München am Tag nach dem 3:1-Sieg bei Greuther Fürth. Hier gibt es alle Neuigkeiten rund um den Rekordmeister.

Und alles, was an den Tagen zuvor passiert ist, haben wir hier zusammengestellt:

FC Bayern, News heute: Nagelsmann droht interne Geldstrafe

Nach seiner Gelben Karte durch Schiedsrichter Robert Schröder glaubt Trainer Julian Nagelsmann nicht an eine Bestrafung durch den DFB. Allerdings könne es sein, dass die Spieler einen kleinen Obolus einfordern. "Sollen sie mir sagen, was ich zahlen muss, dann spende ich das für einen guten Zweck", sagte Nagelsmann bei DAZN .

Mit der Entscheidung selbst war Nagelsmann allerdings nicht einverstanden. "Die war unberechtigt. Der Ball war nicht im Aus, und es war Handspiel von Dudziak. Das ist Fakt", sagte der 34-Jährige. Schröder und seine Assistenten hatten auf Einwurf für Fürth entschieden, was Nagelsmann auf die Palme brachte und zur Verwarnung führte.

FC Bayern, News heute: Lewandowski verpasst Rekord von Gerd Müller

Robert Lewandowski ohne Pflichtspiel-Treffer für den FC Bayern - das gab es zuletzt am 5. Februar im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Seitdem traf er in jedem Spiel, in dem er auf dem Platz stand - bis zu diesem Freitag. In Fürth riss diese unglaubliche Serie. Und zugleich verpasste der Pole die Einstellung einer nächsten Bestmarke von Gerd Müller.

Denn nur auf die Bundesliga bezogen traf Lewandowski bis zum Fürth-Spiel in 15 Partien nacheinander. Hätte er auch gegen die Kleeblätter einen Treffer erzielt, wäre es das 16. Spiel gewesen. Einzig dem kürzlich verstorbenen "Bomber der Nation" gelang dieses Kunststück.

Eine allzu große Rolle spielte das Thema nach dem Spiel aber nicht. "Er wird hoffentlich am Mittwoch treffen und dann sind wir alle wieder zufrieden", sagte Trainer Nagelsmann. Der Pole sei selbst aber nicht zufrieden damit, wie das Spiel für ihn gelaufen sei: "Wir wissen ja, dass er sehr gierig ist, Tore schießen will, aber auch mehr Bälle möchte im Spiel."

FC Bayern, News heute: Thomas Müller überholt Karl-Heinz Rummenigge

Apropos Müller und Rekorde: Thomas Müller trug sich im Gegensatz zu Lewandowski in Fürth in die Torschützenliste ein. Für den Weltmeister von 2014 war es der 218. Treffer im Bayern-Trikot, damit überholte er Karl-Heinz Rummenigge und schob sich in der Bestenliste des Klubs auf Rang drei nach vorne. Nur sein Namensvetter Gerd (523) und Lewandowski (305) liegen vor ihm.

FC Bayern, News heute: Alaba beteuert Wertschätzung für den FCB

David Alabas Wechsel zu Real Madrid schlug hohe Wellen. Nun äußerte sich der Österreicher zu den Vorkommnissen der vergangenen Monate und versicherte, dass der FC Bayern weiterhin einen Platz in seinem Herzen habe.

Im Podcast Bayern Insider der Bild-Zeitung nahm der 29-Jährige unter anderem Stellung zur viel diskutierten Szene, als er das Vereinswappen von Real Madrid küsste. "Das bedeutet nicht, dass ich Bayern nicht länger liebe. Es war einfach ein sehr besonderer Tag für mich. Es war der Beginn eines neuen Kapitels, aber ich wollte die Bayern-Fans nicht provozieren. Ich habe 13 wundervolle Jahre dort verbracht", sagte Alaba.

Doch nicht nur dem Verein werde er verbunden bleiben. "Ich werde den Fans und dem Klub immer dankbar dafür sein, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, als Spieler und als Persönlichkeit zu wachsen. München ist mein zweites Zuhause geworden. Ich wollte von niemandem die Gefühle verletzen", stellt er klar. Madrid und München könne er daher gar nicht vergleichen. "München ist mein zweites Zuhause und ich werde es immer in meinem Herzen tragen", stellte er klar.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele