Tom Starke verrät, wie er sich in der gemeinsamen Bayern-Zeit für Franck Ribery opferte. Alle News rund um den FC Bayern gibt es hier.

Der FC Bayern München heute vor dem Auswärtsspiel bei Greuther Fürth. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Zudem gibt es alle Infos der vergangenen Tage hier noch einmal in separaten Artikeln:

FC Bayern, News heute: Starke spricht über kurioses Opfer für Ribery

Der langjährige Bayern-Ersatztorwart Tom Starke hat verraten, dass er sich in seiner Rolle als Bankspieler hin und wieder auch Gelbe Karten eingefangen hat, um den als Hitzkopf bekannten Franck Ribery zu schützen.

"Naja, er neigte halt dazu, sich bei der einen oder anderen Fehl­ent­schei­dungen über den Assis­tenten auf­zu­regen", sagte Starke zu 11Freunde: "Da bin ich gerne mal dazwi­schen, habe das Meckern für ihn über­nommen, um im Zwei­fels­fall die Gelbe Karte zu kas­sieren. Der Franck war für unser Spiel ja viel wich­tiger."

Starke stand von 2012 bis 2018 für die Bayern unter Vertrag und war während dieser Zeit meist Ersatz für Manuel Neuer. Insgesamt bestritt er für den Rekordmeister zwölf Partien.

FC Bayern, News heute: Früchtl und Tillman verlängern Verträge

Der FC Bayern München hat die Verträge mit den beiden Nachwuchstalenten Christian Früchtl und Malik Tillman verlängert. Torwart Früchtl, der in der vergangenen Spielzeit zum 1. FC Nürnberg verliehen war, beim Club aber kein Spiel absolvierte, verlängerte seinen Vertrag bis Sommer 2023. Der 21-Jährige wurde durch die Verletzung von Sven Ulreich jüngst zur Nummer zwei bei den Bayern befördert. Zudem unterschrieb Angreifer Malik Tillman seinen ersten Profivertrag. Das neue Arbeitspapier des 19-Jährigen läuft nun bis Sommer 2024.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Christian Früchtl und Malik Tillman. Beide sind als junge Talente zu uns gekommen und ausgezeichnete Beispiele für unsere Nachwuchsarbeit. Sie haben alle Voraussetzungen, um ihren Weg zu machen. Wir werden an ihnen noch viel Freude haben", glaubt Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

ℹ️ Der #FCBayern hat den Vertrag von Torwart Christian #Früchtl bis 2023 verlängert. Malik #Tillman unterschrieb einen Lizenzspielervertrag bis 2024.



Alle Infos: https://t.co/MJVW52QaGj#MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) September 23, 2021

FC Bayern, News heute: Upamecano spricht über Bayern-Wechsel

Für Dayot Upamecano war der Wechsel zum FC Bayern München im Sommer laut eigener Aussage der erklärte Wunsch. "Ich habe mich mit meiner gesamten Familie zusammengesetzt und die Entscheidung getroffen", sagte er der französischen Sportzeitung L'Equipe. "Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und alle haben nur Positives über den Klub gesagt. Für mich war dann klar, dass ich nur hierhin wechseln möchte, obwohl ich auch andere Angebote hatte", stellte er klar.

Upamecano war im Sommer gemeinsam mit Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig nach München gewechselt, später folgte ihnen auch Marcel Sabitzer. Upamecano schätzt an seinem neuen Klub vor allem die interne Atmosphäre. "Auch von außen hatte ich immer den Eindruck, dass sie eine Familie sind. Sie halten immer zusammen, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Ich war auch von ihrer Mentalität beeindruckt und es stimmt, dass sie immer gewinnen wollen", sagte der Franzose, für den die Bayern 42,5 Millionen Euro auf den Tisch legten.

FC Bayern, News heute: Hainer spricht sich gegen Luxussteuer aus

Bayern-Präsident Herbert Hainer sieht eine von der UEFA ins Spiel gebrachte Luxussteuer für Vereine, die ein zu hohes Gehaltsbudget haben, kritisch. "Es gibt neue Überlegungen, mit denen ich nicht immer konform gehe. Beispielsweise mit einer sogenannten Luxussteuer, wenn einer sein Budget nicht einhält. Ich glaube, das gibt es bessere und intelligentere Wege", sagte Hainer auf der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz der Bayern-Basketballer.

Gleichzeitig plädiert Hainer dafür, das Financial Fairplay strikter anzuwenden. "Man muss versuchen, Financial Fairplay konsequent durchzusetzen und zu sanktionieren. Es wurde in den letzten Jahren leider immer wieder aufgeweicht oder teilweise außer Kraft gesetzt", sagte Hainer, der die Entwicklungen beim finanziell schwer angeschlagenen FC Barcelona als "mahnendes Beispiel" anführt. "Man muss versuchen, Dinge besser zu regulieren, um auch die Gesundheit und Vitalität der Klubs langfristig sicherzustellen", sagte er.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele