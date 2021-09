Dass Chatverläufe zwischen Niklas Süle und seinen Beratern veröffentlicht wurden, gefällt F'CB-Trainer Nagelsmann nicht. Alle Bayern-News heute.

Der FC Bayern München nach dem 3:1-Sieg bei Greuther Fürth. Hier gibt es alle Neuigkeiten rund um den Rekordmeister.

Und alles, was an den Tagen zuvor passiert ist, haben wir hier zusammengestellt:

FC Bayern, News heute: Nagelsmann findet Süle-Enthüllungen "grenzwertig"

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann findet es nicht gut, dass die Chatverläufe zwischen seinem Innenverteidiger Niklas Süle und seinen Beratern in die Öffentlichkeit geraten sind. Der Spiegel hatte in der vergangenen Woche aus Prozessakten zitiert. Dabei war deutlich geworden, dass Süle während seiner FCB-Zeit mehrmals mit einem Wechsel in die Premier League geliebäugelt hat.

"Meine persönliche Meinung ist, dass es grundsätzlich grenzwertig ist, wenn private Chatverläufe irgendwo erscheinen", meinte Nagelsmann nun.

Süle spielte für die Bayern am Freitag gegen Fürth. Bei Nagelsmann gab es auch keine Überlegungen, den Abwehrmann wegen des Trubels um seine Person aus dem Rampenlicht zu holen und auf die Bank oder die Tribüne zu setzen. "Ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen und auch nicht in meine Überlegungen einfließen lassen, ob er spielt oder nicht", bekannte Nagelsmann.

FC Bayern, News heute: Bayern-Präsident sieht Barcelona als "mahnendes Beispiel"

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat über die finanziellen Schwierigkeiten der Top-Klubs in Europa gesprochen, die durch die Corona-Krise noch verschärft worden sind.

Dabei blickte er vor allem auf den FC Barcelona, der zuletzt riesige Schulden ausweisen musste und sich im Sommer dazu genötigt sah, Superstar Lionel Messi zu PSG ziehen zu lassen, weil dem Argentinier keine neues Vertragsangebot unterbreitet werden konnte.

Barca sei "ein mahnendes Beispiel, dass man versuchen muss, die Dinge besser zu regulieren", sagte Hainer der Abendzeitung . "Es gibt aber sicherlich mehr Vereine, die finanzielle Schwierigkeiten haben. Und trotzdem steigen die Gehälter der Spieler und die Beraterhonorare werden immer größer", rechnete Hainer damit, dass in Zukunft noch weitere Vereine Probleme bekommen könnten.

Der FC Bayern dürfte dazu jedoch nicht gehören: "Der FC Bayern München hat das in den letzten 20 Jahren gut geschafft, sportliche Ambitionen zu haben und trotzdem auch wirtschaftliche Stabilität", merkte Hainer an.

FC Bayern, News heute: Trikotpanne bei Leroy Sane

Beim 3:1 bei Greuther Fürth am Freitagabend ist Bayerns Flügelspieler Leroy Sane mit einem falsch beflockten Trikot aufgelaufen.

Bei Sanes Rückennummer, der Zehn, war die Null falschherum aufgedruckt. Das fiel auf, weil auf jeder Zahl auf dem Rücken an der Unterseite das Bayern-Wappen prangt.

Bei Sanes Null war sie oben - und damit war klar, dass der Münchner Zeugwart einen Fehler gemacht hat.

