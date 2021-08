Der deutsche Rekordmeister FC Bayern empfängt die Hertha aus Berlin. Die Infos zur Partie des 3. Spieltags der Bundesliga gibt es hier.

Gelingt dem FC Bayern München unter Julian Nagelsmann der nächste Sieg? Am 3. Spieltag der Bundesliga trifft der Rekordmeister auf Hertha BSC. Los geht es heute um 18.30 Uhr.

Nach einer holprigen Vorbereitung konnte sich der Start in der Bundesliga für die Bayern durchaus sehen lassen. Allerdings wurde auch deutlich, dass in manchen Bereichen noch sehr viel Luft nach oben ist.

Vor voraussichtlich 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena - so viele wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr - ist nun die Berliner Hertha zu Gast. Das Dauerthema um Matheus Cunha ist nach dessen Abgang zu Atletico Madrid vom Tisch. Doch wie gut sind die ambitionierten Berliner wirklich? Nach zwei Spielen sind die Herthaner die einzige Mannschaft ohne jeden Punkt. Ändert sich das ausgerechnet in München?

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga heute Hertha BSC zu Gast. Goal liefert alles, was Ihr vor dem Spiel wissen müsst.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. Hertha BSC WETTBEWERB Bundesliga | 3. Spieltag ORT Allianz Arena | München ANSTOSS 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER) TABELLENSITUATION 5. | FC Bayern München | 4 Punkte



18. | Hertha BSC | 0 Punkte

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die Bayern sind eines der großen Zugpferde der Bundesliga, national und auch international. Spiele der Münchner stoßen auf großes Interesse, das dürfte auch für die heutige Partie gegen Hertha BSC gelten. Doch wie wird die Begegnung übertragen? Alle Infos dazu gibt es jetzt.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: So wird die Bundesliga übertragen

Wer die Spiele der Bundesliga live sehen will, der benötigt weiterhin grundsätzlich zwei Abonnements. Während der Pay-TV-Sender Sky alle Samstagsspiele live überträgt, sind die Spiele am Freitag und seit dieser Saison auch sonntags exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Die Topspiele am Samstagabend gehören wie die Partien am Nachmittag jedoch weiterhin Sky - und damit auch das heutige Spiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Nach der Konferenz der Nachmittagsspiele beginnt die Vorberichterstattung zum Topspiel auf Sky tradtionell eine Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Trotz einiger personeller Veränderungen ist das Kernteam für die Übertragung des Samstagabendspiels im Vergleich zur Vorsaison unverändert.

Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus analysieren das Geschehen vor und nach dem Spiel. Während der 90 Minuten ist Kommentator Wolff Fuss die bekannte Stimme für die Zuschauer. Parallel zur Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 werden die Vorberichterstattung sowie das Spiel selbst auch in besonders hoher Auflösung auf Sky Sport Bundesliga UHD ausgestrahlt.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Infos zum Sky-Abo

Um die Bundesliga auf Sky sehen zu können, stehen Euch in der Struktur des Senders zwei Pakete zur Verfügung. Mit dem reinen Bundesliga-Paket seht Ihr die Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie alle Partien der 2. Bundesliga live. Dafür müsst Ihr im Monat 25 Euro auf den Tisch legen.

Darf es noch etwas mehr Sport sein? Für 30 Euro im Monat bekommt Ihr nicht nur das Bundesliga-Paket, sondern auch das Sport-Paket in der Kombination dazu. Damit seht Ihr auch die englische Premier League und den DFB-Pokal und bekommt auch die Formel 1, Tennis, Handball und Golf ins Haus geliefert. Wenn Ihr Interesse an einem Abo habt, könnt Ihr Euch unter diesem Link noch einmal genauer belesen.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Ihr seid nicht zu Hause? Oder habt kein Sky-Abo im Haushalt? Beides ist kein Hindernis, um sich das Spiel dennoch anzusehen. Dafür gibt es nämlich diverse Möglichkeiten, die Begegnung im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Wenn Ihr Sky-Kunden seid, dann habt Ihr auch Zugriff auf Sky Go. Denn mit dem Streamingservice, der Teil jedes Sky-Vertrages ist, könnt Ihr die Inhalte Eures Abos live und auf Abruf sehen - ohne weitere Zusatzkosten. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App. Diese müsst Ihr auf Euren Computer, Euer Tablet oder Euer Smartphone installieren. Dann loggt Ihr Euch mit Euren Kundendaten ein - und schon kann es losgehen.

Wer noch kein Sky-Abo hat, aber das Spiel heute Abend dennoch sehen will, der muss nicht verzweifeln. Denn dafür hat Sky den Streamingdienst Sky Ticket ins Leben gerufen. Dieser richtet sich an alle Nicht-Abonnenten, die aber dennoch auf das Programm von Sky zugreifen wollen.

Ihr entscheidet dabei selbst, ob Ihr ein Tagesticket für 14,99 Euro, ein Monatsticket für 29,99 Euro oder gleich das Jahresticket für 19,99 Euro monatlich bucht. Mit den Tickets habt Ihr Zugriff auf das komplette Sportangebot von Sky für den gewählten Zeitraum. Die App für Sky Ticket gibt es für verschiedene Endgeräte, auch für Smart-TVs oder TV-Sticks. Hier gibt es weitere Infos zu Sky Ticket.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Highlightshow bei DAZN

Die Höhepunkte des Spiels seht Ihr zeitnah nach Abpfiff im Rahmen der Highlightshow beim Streamingdienst DAZN. Dort werden die wichtigsten Szenen der bis dahin absolvierten Partien des Spieltags immer zur halben Stunde kompakt präsentiert. Ab 0 Uhr steht die Show allen DAZN-Kunden auch auf Abruf zur Verfügung.

Wenn Ihr auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live sehen wollt, dann könnt Ihr die kommenden Spieltage dank des Probemonats völlig kostenlos sehen. Danach könnt Ihr frei entscheiden, ob Ihr das Abo kostenpflichtig fortsetzt oder kündigt. Das Monatsabo bei DAZN schlägt mit 14,99 Euro zu Buche, das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Übertragung im Überblick

TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket, Sky Ticket MODERATOR Sebastian Hellmann EXPERTE Lothar Matthäus KOMMENTATOR Wolff Fuss HIGHLIGHTS DAZN

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Für alle, die das Spiel nicht sehen können, bietet unser LIVE-TICKER eine tolle Alternative. Hier werdet Ihr quasi in Echtzeit mit alen wichtigen Szenen versorgt und bekommt das Gefühl, mittendrin zu sein. Klickt Euch rein!

Zum LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen bekannt gegeben. An dieser Stelle bekommt Ihr sie dann zügig geliefert.