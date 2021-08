FC Bayern feiert Schützenfest gegen den Bremer SV - der DFB-Pokal im TICKER zum Nachlesen

Bayern München fertigt in der 1. Runde des DFB-Pokals den Bremer SV zweistellig ab. Hier gibt es das Schützenfest im TICKER zum Nachlesen.

Schützenfest zur Pokal-Premiere von Julian Nagelsmann: Bayern München hat "im Nachsitzen" die zweiten Runde des DFB-Pokals erreicht und Julian Nagelsmann mit dem höchsten Sieg seit 24 Jahren einen perfekten Pokal-Einstand bei den Bayern beschert. Der 20-malige Cup-Champion ließ dem Fünftligisten Bremer SV beim 12:0 (5:0) im Weserstadion auch mit einer besseren B-Elf nicht den Hauch einer Chance.

Eric Maxim Choupo-Moting (8., 28., 35., 82.), Jamal Musiala (16., 48.), Malik Tillman (47.), Leroy Sane (65.), Michael Cuisance (81.), Bouna Sarr (86.) und Corentin Tolisso (88.) trafen für die Münchener. Zudem unterlief dem Bremer Jan-Luca Warm (27.) ein Eigentor. In der Schlussphase spielten die Amateure aus der Oberliga nach einer Roten Karte gegen Ugo Nobile (76.) nur noch zu zehnt.

Bremer SV - Bayern München im TICKER zum Nachlesen

Bremer SV - Bayern München 0:12 Tore 0:1 Choupo-Moting (8'), 0:2 Musiala (16'), 0:3 Warm (ET, 27'), 0:4 Choupo-Moting (28'), 0:5 Choupo-Moting (35'), 0:6 Tillman (47'), 0:7 Musiala (48'), 0:8 Sane (66'), 0:9 Cuisance (80'), 0:10

Choupo-Moting (82'), 0:11 Sar (86'), 0:12 Tolisso (88') Aufstellung Bremer SV Seemann (70' Bahr) - Warm, Nobile, Olatunji (58' Waki), Kmiec (58' Wazneh) - Muszong, Kaiser - Diop (58' Matar), Arnold, Kurkiewicz (70' Kunkel) - Garcia Aufstellung FC Bayern Ulreich - Sarr, Nianzou, Süle (46' Richards), O.Richards - Kimmich (46' Cuisance), Tolisso - Sane (68' Booth), Müller (46' Tillman), Musiala (61' Musiala) - Choupo-Moting Gelbe Karten Nianzou (84') Rote Karten Nobile (76')

Das war es für diese Partie! Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Abend.

Auf den FC Bayern München wartet am Samstagabend die nächste Aufgabe: Dann bekommt es der Rekordmeister mit Hertha BSC zutun. Dann auch mit Sicherheit wieder mit Lewandowski, Goretzka und - sofern fit - Neuer.

Für den Bremer SV dauert es jetzt ein wenig bis zum nächsten Spiel: Am 5. September geht es zum SV Hemelingen.

Der Bremer SV hat seinen Plan in die Tat umgesetzt und ist sehr mutig gegen den FC Bayern München angetreten. Allerdings hatte der Oberligist nur in der ersten Hälfte wirklich Luft, um auch wirklich vor das Tor von Sven Ulreich zu kommen. Der FC Bayern genoss die sich bietenden Freiräume zu einem Schützenfest. Besonders Choupo-Moting tat sich mit vier Treffern und drei Vorlagen hervor, aber auch Musiala zeigte eine richtig starke Leistung - wenn auch gegen einen überforderten Gegner.

Bremer SV vs. FC Bayern: ABPFIFF

90.+1. | Schluss in Bremen! Der FC Bayern gewinnt mit 12:0.

88. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:12! Die Bayern hören einfach nicht auf! Gnabry nutzt erneut halbrechts seine brutale Schnelligkeiten. Seinen Abschluss kann Bahr stark mit dem Fuß parieren, aber Tolisso drückt den Abpraller mit links über die Linie.

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:12 | Torschütze: Tolisso

86. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:11! Nianzou spielt Choupo-Moting mit einem scharfen Flachpass an und leitet mit dem Außenrist genau in den Lauf von Sarr weiter, der halbrechts frei vor Bahr auftaucht und ins lange Eck triftt.

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:11 | Torschütze: Sarr

84. | Nianzou hält tief in der Bremer Hälfte gegen Muszong den Fuß drüber und sieht die Gelbe Karte.

Bremer SV vs. FC Bayern: GELBE KARTE

82. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:10! Jetzt ist es zweistellig und Choupo-Moting hat sein viertes Tor! Sarr spielt den Ball scharf in den Sechzehner und Cuisance lässt sofort auf Choupo-Moting klatschen, der aus acht Metern, halbrechte Position, ins kurze Eck trifft

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:10 | Torschütze: Choupo-Moting

80. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:9! Gnabry explodiert halbrechts mnit seinem Antritt und legt dann von der Grundlinie flach in die Mitte zum aufgerückten Cuisance, der durch die Beine von Bahr den neunten Münchner Treffer erzielt.

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:9 | Torschütze: Cuisance

76. | Tillman wird am Sechzehner angespielt und der eingewechselte Offensivspieler geht an Nobile vorbei, der ihn einfach extrem deutlich am Trikot hält. Tillman wäre frei durch gewesen und deshalb gibt es die Rote Karte. Absolut regelkonform und trotzdem irgendwie schade

Bremer SV vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: ROTE KARTE

75. | Sarr legt den Ball von der rechten Grundlinie zurück auf Cuisance, dessen Schuss vom rechten Sechzehnereck aber geblockt wird.

73. | "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", schallt es durchs Weserstadion. Den Humor haben die Zuschauer nicht verloren.

70. | Neben dem Wechsel im Kasten kommt auch Kunkel neu ins Spiel. Kurkiewicz ist dafür vom Feld gegangen.



70. | Torwartwechseln beim Bremer SV: Seemann geht nach einer sehr ordentlichen Leistung winkend vom Feld. Für ihn darf sich Bahr jetzt noch ein wenig die Bälle um die Ohren schießen lassen.

68. | Sane hat sein Tor gemacht und darf jetzt auch Feierabend machen. Für ihn ist jetzt der 20-jährige Booth im Spiel. Trotz des Treffers geht aber Musiala heute als Punktsieger im Kampf um einen Stammplatz hervor.

Bremer SV vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: WECHSEL

65. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:8! Die Münchnern kombinieren sich schön über die rechte Seite, aber die Flanke von Sarr wird zunächst abgewehrt. Omar Richards köpft den Ball aber sofort wieder in den Sechzehner, wo Sane die Kugel einmal kurz annimmt und dann mit dem Vollspann rechts unten ins Eck vollendet. Keine Chance für Seemann

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:8 | Torschütze: Sane

63. | Choupo-Moting wird am Sechzehner nicht attackiert und macht um ein Haar sein viertes Tor. Sein Schlenzer aus 17 Metern klatscht an die Latte.

61. | Musiala geht mit viel Applaus von den Rängen vom Platz, dafür ist jetzt Gnabry im Spiel. Fast ein wenig überraschend, dass der Matchwinner von Sonntag bei dem Spielstand noch zum Zuge kommt.

Bremer SV vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: WECHSEL

60. | Kontersituation für den Bremer SV, aber Omar Richard läuft den Ball auf die rechte Seite ab. Die Kräfte scheinen jetzt auch nachzulassen beim Oberligisten, der natürlich viel hinterherlaufen muss.

58. | ... und Matar ist für Diop im Spiel

58. | ... Wazneh ersetzt Co-Trainer und Linksverteidiger Kmiec...

58. | Dreifachwechsel beim Bremer SV: Waki kommt für Olatunji, ...

Bremer SV vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: WECHSEL

54. | Der enorm spielfreudige Musiala verteilt im Zentrum einen ganz bösen Beinschuss und legt auf die rechte Seite auf Tillman ab. Seeman kann mit einer guten Parade gerade noch das zweite Tor des Jokers verhindern.

51. | Fast das 8:0! Sane bringt einen Freistoß von der linken Seite ins Zentrum, aber Tolisso köpft den Ball aus acht Metern rechts am Tor vorbei.

48. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:7! Die Bayern zum Start in die zweite Hälfte gnadenlos! Choupo-Moting legt am Sechzehner quer für Musiala, der nach einem schnellen Haken mit Wucht und Präzision links oben ins Eck trifft. Starkes Tor!

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:7 | Torschütze: Musiala

47. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:6! Gerade drin und schon das erste Profitor von Malik Tillman! Der 19-Jährige erahnt einen Pass im Spielaufbau, spritzt dazwischen und vollstreckt dann frei vor Seeman souverän

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:6 | Torschütze: Tillman

46. | ... und Tillman ist jetzt für Müller im Spiel.

46. | ... Cuisance ersetzt Kimmich...

46. | Drei Bayern-Wechsel zur Pause. Chris Richards kommt für Süle, ...

Bremer SV vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: WECHSEL

Bremer SV vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Der Bremer SV spielt genauso, wie es Cheftrainer Benjamin Eta angekündigt hat: Der Oberligist mauert keineswegs, sondern versucht, spielerisch dagegen zu halten. Das lässt den Bayern Räume, die diese immer wieder zu nutzen wussten. Natürlich ist die Führung hochverdient, aber der Bremer SV gab immerhin auch schon sieben Torschüsse ab - von denen allerdings keiner gefährlich war. Das Ziel des Oberligisten scheint aber ganz klar: Der Bremer SV will unbedingt ein Tor erzielen. Noch bleiben 45 Minuten, diesen Traum zu verwirklichen.

Bremer SV vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1. | Pause! Bayern führt mit 5:0!

44. | Musiala erläuft einen weiten Ball auf der rechten Seite und legt dann zurück auf Sarr, aber dessen Flanke nicht ankommt. Anschließend geht es über die linke Seite über Sane und es ertönen vereinzelte Pfiffe von der Tribüne. Auch seine Flanke kommt nicht an.

41. | Arnhold bringt eine Ecke von der linken Seite ins Zentrum. Muszong kommt zum Kopfball, aber Kimmich blockt ab. Die Bayern lassen die Zügel ein wenig schleifen und der Underdog wird wieder mutiger.

38. | Freistoß für den Bremer SV, aber Kurkiewicz bleibt mit seinem Versuch aus 25 Metern in der Mauer hängen.

35. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:5! Choupo-Moting schnürt den Dreierpack! Tolisso lupft den Ball aus halblinker Positon in den Sechzehner und Müller will per Kopf quer legen. Kmiec fälscht die Kugel ab, die als Bogenlampe am langen Pfosten herunterkommt - genau da, wo Choupo-Moting steht und den Ball ohne Probleme mit dem Kopf über die Linie drückt.

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:5 | Torschütze: Choupo-Moting

31. | Sarr geht steil auf der rechten Seite, aber sein Flankenversuch wird geblockt. Das Tempo ist jetzt ein wenig raus. Die Bayern haben die Muskeln spielen lassen, der Bremer SV will die Niederlage in Grenzen halten.

28. | TOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:4! Das Scheibenschießen geht weiter! Diesmal legt Müller stark für Sane durch, der frei vor Seeman noch einmal querlegt. Choupo-Moting muss die Kugel nur noch ins leere Tor schieben

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:4 | Torschütze: Choupo-Moting

27. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:3! Der Bremer SV will mitspielen und die Münchner bestrafen das gnadenlos! Wieder leitet Süle den Angriff ein, diesmal mit einem Flachpass auf Choupo-Moting, deer nach einem Doppelpass mit Sane auf Musiala ablegt, der den Ball erst stark mitnimmt und dann am Torhüter vorbeilegt. Warm will auf der Linie retten, schießt aber sein Standbein an und produziert so ein Eigentor.

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:3 | Torschütze: Eigentor

24. | Tolisso legt vor dem Sechzehner quer auf Sane, dessen Schussversuch aber völlig misslingt.

22. | Süle löffelt den Ball hoch Richtung Sane in den Sechzehner, aber Seeman kommt erneut weit aus dem Tor und klärt diesmal mit den Fäusten. Der Schlussmann der Bremer macht bislang einen sehr guten Eindruck.

19. | Musiala agiert sehr auffällig auf der rechten Seite, nachdem er als Einwechselspieler schon gegen den 1. FC Köln überzeugt hat. Der 18-Jährige sammelt fleißig Argumente für einen weiteren Startelfeinsatz am Samstag gegen Hertha BSC.

16. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2! Das geht einfach zu schnell für den Oberligisten! Der FC Bayern spielt drei Mal direkt und dann ist der Ball drin! Zunächst spielt Süle Musiala mit einem scharfen Flachpass 20 Meter vor dem Tor an und der lässt direkt klatschen für Choupo-Moting, der sofort wieder zurück auf Musiala gibt, der halbrechts frei vor Seeman auftaucht und souverän mit der Seite ins lange Eck trifft

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:2 | Torschütze: Musiala

13. | Der Bremer SV schafft es mehrfach nicht, den Ball aus dem eigenen Sechzehner zu klären, aber zuerst wird Tolisso abgeblockt und dann haut Sane mit rechts deutlich über das Tor.

11. | Für Choupo-Moting ist es das erste Pflichtspieltor in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit war er wettbewerbsübergreifend neun Mal erfolgreich.

8. | TOOOR! Bremer SV - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1! Da ist das Tor für den großen Favoriten! Keine 30 Sekunden zuvor hat Musiala schon die Riesenmöglichkeit, aber sein Schuss wird auf der Linie noch geklärt. Dann schlägt Kimmich einen starken Diagonalball auf Sane, der halblinks im Sechzehner auf Choupo-Moting ablegt, der sich einmal schnell dreht und dann aus acht Metern trocken mit links unter die Latte vollendet

TOOOR! Bremer SV vs. FC Bayern 0:1 | Torschütze: Choupo-Moting

7. | Guter Angriff des Bremer SV über mehrere Stationen. Kmiec, der gleichzeitig Linksverteidiger und Co-Trainer ist, bringt den Ball vor das Tor, aber Diop verpasst in der Mitte knapp.

6. | Sane jagt einem weiten Pass hinterher, aber Seemann kommt weit aus seinem Kasten und klärt per Kopf. Stark gemacht.

4. | Erster Abschluss der Partie! Musiala mit einem feinen Dribbling auf rechts und dem flachen Pass zu Kimmich an den Sechzehner, der wiederum direkt auf Tolisso ablegt, dessen Schuss aus 20 Metern ist aber kein Problem für Seemann.

3. | Erstes Kabinettstückchen von Musiala, der auf dem rechten Flügel per Hacke Richtung Müller gibt, aber Nobile geht entschlossen dazwischen und klärt die Situation.

1. | Anpfiff! Das Spiel läuft!

Bremer SV vs. FC Bayern: ANPFIFF

vor Beginn | Schiedsrichter Nicolas Winter führt soeben beide Teams ins regnerische Rund. Die Bayern spielen ganz in rot, der Bremer SV in blau. Gleich geht es los!

vor Beginn | Gut 10.000 Zuschauer sind heute im Weserstadion zu Gast. Für den Fünftligisten ist das eine große Sache.

vor Beginn | Bayern-Coach Julian Nagelsmann will naturgemäß nichts anbrennen lassen: "Aus ihrer Sicht ist es natürlich ein Jahrhundertspiel. Am Ende geht es darum, dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen. Dazu müssen wir konzentriert zu Werke gehen", so der 34-Jährige.

vor Beginn | Cheftrainer Benjamin Eta vom Bremer SV will offensiv spielen und die Bayern zumindest ein wenig ärgern. "Wenn Julian Nagelsmann in der zweiten Halbzeit irgendwann aufspringt und unzufrieden ist, weil das Spiel vielleicht spannend ist, dann haben wir schon sehr, sehr, sehr viel erreicht", erklärte der ehemalige Oberliga-Spieler.

vor Beginn | Der FC Bayern kann heute seine europäische Rekordserie fortsetzen. Seit dem 9. Februar 2020 - einem 0:0 gegen RB Leipzig - erzielten die Münchner in 74 Pflichtspielen in Serie immer mindestens einen Treffer. Die vorherige Bestmarke hielt Real Madrid mit 73 Partien mit mindestens einem Tor.

vor Beginn | Der Bremer SV freut sich unglaublich auf dieses Spiel. "Theoretisch gehen wir mit einer Tüte Frei-Jetons ins Casino und können gratis Spaß haben", erklärte Außenbahnspieler Sebastian Kmiec vor der Partie.

vor Beginn | Julian Nagelsmann lässt im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln ordentlich rotieren. Neuer, Lewandowski und Goretzka sind heute gar nicht mit dabei, Gnabry, Davies und Upamecano sitzen zunächst auf der Bank. Dafür sind Musiala, Sane, Choupo-Moting, Tolisso, Sarr, Richards und Ulreich neu in der Startelf.

vor Beginn | So startet der FC Bayern: Ulreich - Sarr, Süle, Nianzou, O. Richards - Kimmich, Tolisso - Sane, Müller, Musiala - Choupo-Moting.

vor Beginn | Für den Bremer Oberligisten ist es heute erst das zweite Pflichtspiel der Saison. Am vergangenen Samstag wurde der Blumenthaler SV zu Hause mit 3:1 bezwungen - allerdings im heimischen Stadion am Panzenberg. Gegen den FC Bayern wird heute im großen Weserstadion gespielt.

vor Beginn | So startet der Bremer SV: Seemann - Warm, Nobile, Olatunji, Kmiec - Muszong, Kaiser - Diop, Arnhold, Kurkiewicz - Garcia.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel der 1. Runde im DFB-Pokal zwischen dem Bremer SV und Bayern München.

Bremer SV vs. FC Bayern: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des Bremer SV: Seemann - Warm, Nobile, Olatunji, Kmiec - Muszong, Kaiser - Diop, Arnold, Kurkiewicz - Garcia

Bayern München setzt auf folgende Aufstellung: Ulreich - Sarr, Nianzou, Süle, O.Richards - Kimmich, Tolisso - Sane, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Bremer SV - FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Gut gelaunt mit einem alkoholfreien Weißbier in der Hand und ausgestattet mit einer schicken Lederhose stimmte sich Julian Nagelsmann auf den Aufgalopp im DFB-Pokal ein. "Ich trage ja gerne mal Lederhosen. So unfassbar schlecht steht sie mir gar nicht", sagte Bayern Münchens Trainer nach dem Fotoshooting mit seiner Mannschaft auf dem legendären Nockherberg und lachte.

Einziger Wermutstropfen sei gewesen, "dass du das Bier nach dem Shooting wieder zur Seite stellen musstest", meinte Nagelsmann und schlug für das nächste Jahr einen Zeitpunkt nach einem Spiel vor: "Dann kann man auch einen kräftigen Schluck vom guten Bier nehmen."

Die Stimmung beim Rekordmeister war vor der verschobenen Pflichtaufgabe beim Oberligisten Bremer SV am Mittwochabend (20.15 Uhr) gelöst. Angst vor einem erneuten Pokal-Fiasko wie im Januar, als gegen den Zweitligisten Holstein Kiel bereits in der zweiten Runde überraschend Endstation war? Fehlanzeige.

Klar, der Underdog werde wohl gefühlt noch mehr laufen als die Gegner in der Bundesliga, betonte Nagelsmann, am Ende gehe es aber darum, "dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen". Das Duell hatte vor zweieinhalb Wochen kurzfristig wegen drei Coronafällen im Team des Fünftligisten verschoben werden müssen.

Den krassen Außenseiter aus Bremen haben die Bayern im Rahmen der Möglichkeiten unter die Lupe genommen. "Wir wissen grundsätzlich, was sie in den Spielen gemacht haben. Wir kennen auch einige Spieler", versicherte Nagelsmann.

Keine Gedanken darüber müssen sich Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Robert Lewandowski und Leon Goretzka machen. Die drei Leistungsträger bekommen eine Pause und dürfen in München bleiben.

Torhüter Neuer hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst. "Der Fuß hat ein bisschen reagiert nach dem Spiel, aber das war zu erwarten", sagte Nagelsmann. Neuer hatte sich im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1) eine Kapselverletzung am rechten Fuß zugezogen, stand allerdings am Sonntag beim packenden 3:2 gegen den 1. FC Köln wieder in der Startelf.

Auch Lewandowski werde am Mittwoch ein "intensives Training" machen und am Donnerstag regenerieren. Bei Goretzka steht ebenfalls die Regeneration im Vordergrund. "Bei der Fülle an Spielen wollen wir ein bisschen die Belastung steuern", sagte Nagelsmann.

Die beiden Franzosen Lucas Hernandez und Kingsley Coman kehrten derweil wieder zurück ins Training, sind aber keine Option für das Pokalspiel.

Im Spiel "David gegen Goliath" spricht trotzdem sehr wenig für eine Sensation. Das bislang letzte Erstrundenaus passierte dem Rekordpokalsieger vor 27 Jahren, ein peinliches 0:1 unter dem neuen Trainer Giovanni Trapattoni beim damaligen Drittligisten TSV Vestenbergsgreuth.

Das soll sich in Bremen nicht wiederholen. Vielmehr wollen sich die Bayern vor rund 10.000 Zuschauern im Weserstadion im "Spiel für die Ewigkeit" der Gastgeber ohne große Schwierigkeiten für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC einschießen. Danach geht es für einen Großteil der Mannschaft wieder zu ihren Nationalmannschaften.

Deshalb will Nagelsmann auch einigen Jugendspielern eine Chance geben. "Ich kann auch sagen, wer spielt, ich verrate es aber noch nicht. Ganz so leicht will ich es dem Gegner und euch Journalisten nicht machen", sagte Nagelsmann und grinste.

Quelle: SID

Bremer SV vs. Bayern München im LIVE-TICKER: Das DFB-Pokal-Duell im Überblick

Partie: Bremer SV - FC Bayern München

Anpfiff: 20.15 Uhr

Ort: Weserstadion, Bremen