DFB-Team - Nach Telefonat mit Julian Nagelsmann: Hansi Flick lässt wohl Leroy Sane zuhause

Nach einem Telefonat mit Bayern-Trainer Nagelsmann könnte Hansi Flick bei seinen ersten Länderspielen auf Leroy Sane vom FCB verzichten.

Am Freitag wird Bundestrainer Hansi Flick sein erstes DFB-Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele Deutschlands gegen Liechtenstein (2. September), Armenien (5. September) und Island (8. September) bekannt geben. Ein Name, der womöglich fehlen könnte, ist Leroy Sane.

Der Bayern-Spieler hatte keine gute EM absolviert und wirkte zuletzt auch beim FC Bayern neben der Spur. Das ist seinem früheren Coach beim FCB, Flick, offenbar auch nicht entgangen.

DFB-Team: Nagelsmann soll Flick am Telefon nicht "viel Positives" über Sane zu sagen gehabt haben

In einem Telefongespräch im Vorfeld des Bundesligaspiels der Bayern gegen den 1. FC Köln (3:2) soll nun auch Julian Nagelsmann seinem Vorgänger in München nicht "viel Positives" über Sane zu sagen gehabt haben, wie der Sportbuzzer berichtet.

Das wiederum habe Flick in seiner Meinung bestärkt, Sane womöglich nicht zu nominieren, wie es in dem Bericht weiter heißt. Schon zu seiner Vorstellung als Bundestrainer hatte Flick der SZ gegenüber gesagt: "Ich will keine besonders junge oder besonders erfahrene Mannschaft. Ich will einfach die beste."

In seiner aktuellen Verfassung mag diese Beschreibung auf Sane möglicherweise nicht zutreffen.