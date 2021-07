Bei Niklas Süle ist ein Transfer in diesem Sommer möglich und Julian Nagelsmann hat anspruchsvolle Trainingsübungen im Programm. Die FCB-News.

FC Bayern, Gerücht: Süle-Transfer in diesem Sommer ist möglich

Die Zukunft von Nationalspieler Niklas Süle beim FC Bayern bleibt offen. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft 2022 aus und gemäß eines Berichts des kicker wird ein Abgang Süles in diesem Sommer nicht mehr ausgeschlossen.

In den vergangenen Tagen hatte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Süles Zukunft gesagt: "Er wird genau wie jeder andere Nationalspieler zu uns zurückkehren. Wir brauchen ihn und werden dann alles mit dem Trainer besprechen. Jeder hat die Chance, für den FC Bayern gute Leistungen zu bringen, sich dem Trainer zu zeigen und dann schauen wir weiter."

Man sei mit Süles Management im Kontakt und habe bereits Gespräche "in die eine oder andere Richtung" geführt, so Salihamidzic weiter. Sollte es darauf hinauslaufen, dass der 25-Jährige nicht verlängert, wäre dieser Sommer die letzte Gelegenheit, noch eine hohe Ablöse für ihn einzustreichen.

Süle, der auch bei der EM nur eine Nebenrolle in der DFB-Elf einnahm, hatte in der vergangenen Saison keinen Stammplatz in München mehr und mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Er absolvierte nur 20 Partien in der Bundesliga.

FC Bayern, News: David Alaba bekommt bei Real Madrid eine neue Rückennummer

Nach zwölf Jahren bei den Profis verließ David Alaba den FC Bayern in diesem Sommer Richtung Real Madrid. Dort wird er sich nicht nur an den spanischen Fußball, sondern auch an eine neue Rückennummer gewöhnen müssen. Beim FCB war der Österreicher stets mit seiner '27' aufgelaufen, bei Real wird das nicht möglich sein.

Grund dafür sind die LaLiga-Statuten. Die Mannschaften im spanischen Oberhaus müssen die Spieler ihres Kader von 1 bis 25 durchnummerieren. Frei sind bei den Blancos nach aktuellem Stand die 4, die 16, die 18 und die 21. Die 18 und die 21 könnten aber ebenfalls wieder belegt werden, da die zuletzt ausgeliehenen Martin Ödegaard und Luka Jovic zu Real zurückgekehrt sind.

Wahrscheinlich ist es gemäß des Portals real total daher, dass Alaba die Nummer 4 des langjährigen Kapitäns Sergio Ramos übernimmt.

Dieser wechselte am Donnerstag zu PSG – und bekommt dort seine angestammte Nummer.

FC Bayern München, News: Der Sommerfahrplan des FCB

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel

FC Bayern, News: Hausdurchsuchung beim FCB wegen Ticketplattform Viagogo

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat am Mittwoch die Geschäftsstelle des FC Bayern München durchsucht. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte der Rekordmeister. Demnach seien gegen 10 Uhr am Morgen insgesamt zehn Ermittler erschienen, um frühere Geschäftsverbindungen des FCB zur Ticket-Plattform Viagogo zu untersuchen.

Gegen Viagogo läuft derzeit ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Unter anderem sollen Bayerns Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, Chef-Justiziar Dr. Michael Gerlinger und Internationalisierungs-Vorstand Jörg Wacker befragt worden sein.

"Bei den Untersuchungen, die die Staatsanwaltschaft Mannheim zusammen mit der Steuerfahndung bei der FC Bayern München AG - offenbar wie bei vielen anderen Fußball-Clubs - durchführt, sind weder der FC Bayern München, noch eine seiner handelnden oder früher handelnden Personen, noch eine übergeordnete Fußballorganisation oder ein Fußballverband Gegenstand der Ermittlungen", wird der FCB in einer Stellungnahme von der Bild zitiert.

FC Bayern, Transfers: Ex-FCB-Talent Dorsch wechselt zum FC Augsburg

Der FC Augsburg hat den deutschen U21-Europameister Niklas Dorsch vom belgischen Erstligisten KAA Gent verpflichtet. Das gab der Bundesligist am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Dorsch hat beim FCA einen Fünfjahresvertrag bis 2026 unterzeichnet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler entschied sich "trotz zahlreicher Konkurrenten", wie Augsburg in seiner Mitteilung schrieb, für den Wechsel zu den bayerischen Schwaben. Unter anderem Hertha BSC, der VfL Wolfsburg, Stade Rennes und der OSC Lille sollen ebenfalls an dem früheren Bayern-Spieler interessiert gewesen sein.

Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei sieben Millionen Euro liegen. Zudem könnte Gent auch noch Bonuszahlungen von zusätzlich bis zu einer Million Euro erhalten.

Dorsch, der im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet wurde und ein Pflichtspiel für die Profis des Rekordmeisters absolvierte, war erst im Sommer 2020 vom 1. FC Heidenheim nach Gent gewechselt. Für die Belgier kam er in 43 Pflichtspielen auf vier Tore und vier Vorlagen.

