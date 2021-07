FC Bayern München, News und Gerüchte: Bobic stichelt gegen FCB, Nagelsmann heute mit erster PK

Wegen des Olympia-Kaders sendet Fredi Bobic eine Spitze in Richtung FC Bayern und Julian Nagelsmann stellt sich vor. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München heute am Mittwoch. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um den Rekordmeister der Bundesliga gibt es hier.

Was zuletzt so los war rund um die Säbener Straße, gibt es hier zum Nachlesen.

Bayern München, News: Fredi Bobic stichelt wegen Olympia gegen FCB

Fredi Bobic, neuer Geschäftsführer von Hertha BSC, hat im Zuge der Nominierung des deutschen Olympia-Kaders gegen den FC Bayern München gestichelt. Medienberichten zufolge soll der FCB seinem dritten Torhüter Ron-Thorben Hoffmann nämlich die Freigabe für das olympische Fußballturnier verweigert haben.

"Das ist erstaunlich in der Vorbereitungszeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Bundesligist kann es in der ersten Pokalrunde verkraften, auch mal auf den einen oder anderen zu verzichten", sagte Bobic in seiner Funktion als EM-Experte bei Magenta TV .

"Es hat mit den Verantwortlichen zu tun. Und die müssen sich einfach entscheiden und sagen: 'Okay, lass sie gehen.' Weil eines ist klar: Was verpassen sie denn?", führte Bobic aus. Schließlich würden die abgestellten Akteure "keine vier, fünf Spiele in der Bundesliga, sondern im Endeffekt die erste Pokalrunde" verpassen.

Aus dem Kader der Hertha wurden Jordan Torunarigha und Arne Maier für den deutschen Olympia-Kader abgestellt. Bobic erklärte: "Erstens, weil die Jungs auch diese Chance verdient haben und sich auch darauf freuen. Zweitens, weil ich weiß, dass Stefan Kuntz sie mir auch wieder gesund und fit zurückbringt. Drittens muss es uns insgesamt auch wert sein, eine gute Mannschaft da hinzuschicken."

FC Bayern: Julian Nagelsmann heute mit erster Pressekonferenz

Julian Nagelsmann wird sich am Mittwoch offiziell als neuer Trainer des FC Bayern München vorstellen.

Um 11 Uhr beginnt die erste Pressekonferenz des 33-Jährigen als Bayern-Coach. Seine Arbeit hatte Nagelsmann bereits am Montag angetreten.

Nagelsmann war nach zwei Jahren bei RB Leipzig nach München gewechselt. Bei Bayern hat er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

FC Bayern München, News: Julian Nagelsmann schickt WhatsApp-Video an FCB-Stars

Der neue Trainer Julian Nagelsmann hat sich vorab mit einem WhatsApp-Video bei den Spielern des FC Bayern München vorgestellt.

"Servus, Jungs, für alle, die nicht wissen, wer da vor der Kamera steht: Ich bin Julian Nagelsmann, 33 Jahre alt und euer neuer Trainer, worüber ich mich sehr freue!", begann Nagelsmann den Clip an seine neuen Schützlinge.

Außerdem führte er laut Bild Gedanken zu seiner Spielphilosphie aus: "Es geht nicht darum, hier alles auf den Kopf zu stellen. Sondern die erfolgreichen Wege weiter zu festigen."

FC Bayern verleiht Sarpreet Singh nach Regensburg

Zweitligist Jahn Regensburg hat Bayern Münchens Offensivspieler Sarpreet Singh für ein Jahr ausgeliehen . Das teilten die Oberpfälzer am Dienstag mit.

Bereits in der vergangenen Saison war der 22 Jahre alte neuseeländische Nationalspieler für ein halbes Jahr an den Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg verliehen worden, beim Club kam Singh auf zwölf Pflichtspiele.

In der Leihe zum SSV Jahn sieht Singh "den besten nächsten Schritt in meiner Karriere", wie er sagte. Die 2. Bundesliga sei eine "sehr schwierige Liga mit sehr hoher Intensität, in der jeder jeden schlagen kann".

FC Bayern München, News: Der Sommerfahrplan des FCB

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel

FC Bayern München, News: Der Saisonstart in der Bundesliga 2021/22