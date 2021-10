Im DFB-Pokal steht in der 2. Runde unter anderem der Klassiker Gladbach gegen FC Bayern München an. Wer zeigt das Spiel heute live im TV und STREAM?

Es ist das Topspiel in der 2. Runde des DFB-Pokals: Borussia Mönchengladbach hat den Rekordmeister und -pokalsieger FC Bayern München zu Gast. Los geht es am Mittwoch (27. Oktober) um 20.45 Uhr.

Die Bayern haben im Pokal nach dem bitteren Zweitrunden-Aus bei Holstein Kiel in der vergangenen Saison etwas gutzumachen. In der 1. Runde hatte der FCB keine Mühe, setzte sich gegen Fünftligist Bremer SV deutlich mit 12:0 durch.

Gladbach, letzte Saison im Viertelfinale an Dortmund gescheitert, musste sich da schon mehr strecken und kam bei Drittligist Kaiserslautern dank eines 1:0-Erfolgs weiter. Das jüngste direkte Duell der Fohlen mit den Bayern ist derweil noch gar nicht so lange her: Im Auftaktspiel der laufenden Bundesliga-Saison trennte man sich Mitte August im Borussia-Park mit 1:1.

Wer zeigt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live im TV und STREAM? In diesem Artikel erfahrt Ihr es und bekommt zudem einen Hinweis auf einen guten LIVE-TICKER zur Partie.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live? Das Duell im DFB-Pokal im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Anstoß Mittwoch, 27. Oktober, 20.45 Uhr Stadion Borussia-Park, Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München? Der DFB-Pokal heute live im Free-TV

Alle Fußball-Fans dürfen sich auf einen gemütlichen DFB-Pokalabend freuen. Denn: Die ARD zeigt / überträgt Gladbach gegen Bayern am Mittwoch live im Free-TV.

Ohne etwas dafür zu bezahlen, könnt Ihr also live dabei sein, wenn die Borussia den FCB herausfordert.

Die ARD zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Alle Infos

Übertragungsbeginn: Mittwoch, 20.15 Uhr

Mittwoch, 20.15 Uhr Spielbeginn : Mittwoch, 20.45 Uhr

: Mittwoch, 20.45 Uhr Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger

Die ARD beginnt mit der Übertragung um 20.15 Uhr live aus dem Borussia-Park. Unter anderem wird Euch Experte Bastian Schweinsteiger auf das Spiel seines früheren Klubs einstimmen, als Kommentator ist dann ab 20.45 Uhr Tom Bartels im Einsatz.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute? Der DFB-Pokal live im Pay-TV

Neben der ARD gibt es noch eine zweite Option, Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München live im TV zu sehen. Diese ist allerdings nicht kostenlos, stattdessen müsst Ihr dafür ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Sky zeigt / überträgt Gladbach vs. Bayern nämlich auch live im Pay-TV, genauso wie alle anderen Spiele im DFB-Pokal. Auf Sky Sport 3 HD läuft ab 20.45 Uhr das Einzelspiel mit den vollen 90 Minuten live, kommentiert wird das Duell von Wolff Fuss.

Wer zeigt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im TV? Die Übertragung auf Sky

Kanal Einzelspiel: Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 HD Kommentator Einzelspiel: Wolff Fuss

Wolff Fuss Kanal Konferenz: Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 HD Moderator Konferenz: Michael Leopold

Michael Leopold Weitere Spiele in der Konferenz: Hannover vs. Düsseldorf, Regensburg vs. Rostock, Stuttgart vs. Köln

Auf Sky Sport 2 HD habt Ihr zudem die Möglichkeit, Gladbach gegen Bayern in der Konferenz mit den zeitgleich stattfindenden Pokalpartien zu verfolgen. Unter anderem kommt es am Mittwochabend auch noch zur Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln.

Wie bereits erwähnt, ist Sky allerdings nicht frei empfangbar. Stattdessen müsst Ihr über ein gültiges Abo verfügen, um Gladbach gegen Bayern live auf Sky sehen zu können. Alle Infos zu den Preisen und Paketen bekommt Ihr HIER.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute (kostenlos) im LIVE-STREAM?

Wie das Topspiel im DFB-Pokal am Mittwoch live im TV gezeigt wird, haben wir damit geklärt. Aber kann man Gladbach gegen Bayern auch im LIVE-STREAM schauen? Ja, das kann man - und es gibt sogar auch hier zwei Optionen.

Die erste davon ist kostenlos. Denn die ARD zeigt Ihr gesamtes Programm auch gratis per STREAM live im Internet. Die Übertragung von Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern ist dabei identisch mit jener im TV, auch hier gibt es ab 20.15 Uhr Vorberichte. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum STREAM.

Gladbach vs. Bayern heute live im STREAM: ard.de, Sky Go und Sky Ticket

Auch der zweite Anbieter für Gladbach vs. Bayern ist im LIVE-STREAM der gleiche wie im TV: Alle Sky-Abonnenten können die Partie nämlich via Sky Go ohne zusätzliche Kosten auch im STREAM anschauen, zudem gibt es mit Sky Ticket eine Option für all diejenigen, die noch kein Abo bei Sky haben und kurzfristig im LIVE-STREAM dabei sein wollen.

HIER gibt es alle Infos zu Sky Ticket.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live? Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER

Wer am Mittwochabend unterwegs ist oder das Spiel aus anderen Gründen nicht live anschauen kann, der hat die Möglichkeit, sich mit dem LIVE-TICKER von Goal über das Geschehen im Borussia-Park zu informieren.

Nach einer kurzen Einstimmung auf das Spiel bekommt Ihr dort ab 20.45 Uhr alle wichtigen Szenen von Gladbach vs. Bayern detailliert beschrieben, zudem werden Euch Tore beinahe in Echtzeit übermittelt. Klickt also mal rein, HIER findet Ihr den TICKER.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Wie sieht die Aufstellung von Gladbach aus? Mit welcher Startformation geht Bayern in den Pokalabend? An dieser Stelle erfahrt Ihr es rund eine Stunde vor Spielbeginn!

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute live im TV und STREAM? Die Übertragung im Überblick

Gladbach vs. Bayern im ... Kanal Free-TV ARD Pay-TV Sky LIVE-STREAM ard.de (kostenlos) / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Bayern heute live? Die Opta-Fakten zum Spiel

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München treffen zum achten Mal im DFB-Pokal aufeinander, die Fohlen-Elf ging in keiner der ersten sieben Duelle als Sieger hervor. Einmal erreichten die Borussen ein Wiederholungsspiel, zweimal ein Elfmeterschießen, die anderen vier Partien gewannen die Bayern in der regulären Spielzeit.

Fünf der sieben Pokalduelle zwischen Mönchengladbach und den Bayern gingen in die Verlängerung, zwei sogar ins Elfmeterschießen: das Finale 1984 und das letzte Duell 2011/12 im Halbfinale (7-6 bzw. 4-2 i.E. für Bayern). Mit mehr als einem Tor Vorsprung siegten die Münchner nur 2007/08 gegen den damaligen Zweitligisten vom Niederrhein (3-1 H).

Borussia Mönchengladbach verlor nur eines der vergangenen fünf Pflichtspiele im Borussia-Park gegen den FC Bayern München (3 S, 1 U): mit 1-5 in der Bundesliga am 2. März 2019.

FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann trifft erstmals im Pokal auf Mönchengladbach. In der Bundesliga gewann er nur drei seiner 12 Duelle mit den Borussen (6 U, 3 N).

Borussia Mönchengladbach schied bei fünf der letzten sechs Pokalduelle mit Bundesligisten aus. Nur im Achtelfinale der vergangenen Saison gelang mit dem 2-1 beim VfB Stuttgart ein Weiterkommen.

Das 12-0 der Bayern in der ersten Runde beim Bremer SV war der höchste Sieg im DFB-Pokal seit dem 15-0 des 1. FC Kaiserslautern beim FC Schönberg 95 in der ersten Runde 2004/05.

Borussia Mönchengladbach verlor die letzten drei Heimspiele im DFB-Pokal allesamt und blieb dabei torlos – jeweils Vereinsnegativrekord in diesem Wettbewerb. Auch im viertletzten Heimspiel schieden die Fohlen aus (1-1 n.V. und 6-7 i.E. im Halbfinale 2016/17 gegen Eintracht Frankfurt).

In der Vorsaison schied der FC Bayern München erstmals seit 2000/01 in der zweiten Pokalrunde aus, wie damals im Elfmeterschießen (vor 21 Jahren beim 1. FC Magdeburg, 2020/21 bei Holstein Kiel). Dazwischen überstanden die Münchner 19-mal in Folge Runde zwei im DFB-Pokal.

Seit Borussia Mönchengladbachs letztem Titelgewinn im DFB-Pokal 1995 (3-0 im Finale gegen den VfL Wolfsburg) gewannen die Bayern 12-mal den Pokal. Insgesamt sind die Münchner mit 20 Titeln im DFB-Pokal der Rekordpokalsieger.

Bayerns Robert Lewandowskis nächster Pokaleinsatz wird sein 50. im Wettbewerb sein. Mit einem Tor könnte er die Marke von 40 Pokaltreffern erreichen. Dies gelang vor ihm seit Bundesligagründung nur vier Spielern: Manfred Burgsmüller (40), Klaus Fischer (46), Dieter Müller (48) und Gerd Müller (78).

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München heute? Der Vorbericht zum Kracher im DFB-Pokal

Borussia Mönchengladbach droht in der Bundesliga das graue Mittelmaß. Der Pokalkracher gegen den FC Bayern soll das Feuer am Niederrhein neu entfachen.

Berlin (SID) Ungewöhnlich ungehalten ließ der sonst so ruhige Adi Hütter seinem Unmut freien Lauf. "Ich bin sehr verärgert, dass wir es nicht geschafft haben, hier zu punkten", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 0:1 (0:1) bei Hertha BSC. Gerade erst hatte sein Team zurück in die Erfolgsspur gefunden, nun setzte es am Samstagabend im Berliner Olympiastadion einen neuerlichen Rückschlag.

Hütters Team hatte gut losgeht, doch im Laufe der ersten Halbzeit schnell den Faden verloren. Konnten die Fohlen das 1:1 eine Woche zuvor gegen den coronageschwächten VfB Stuttgart noch mit der mangelnden Chancenverwertung erklären, wirkte Hütter nach der vierten Auswärtspleite der Saison konsterniert.

"Wir haben es mit unserer Überlegenheit nicht geschafft, bessere Torchancen herauszuspielen", erklärte der "enttäuschte" Österreicher, der zuvor den dritten Sieg in den letzten vier Spielen und damit den Anschluss an die Europapokalplätze anvisiert hatte. Doch so zog die Hertha an der Borussia vorbei, Gladbach steckt nach neun Partien in der unteren Tabellenhälfte fest.

Auf den Ligafrust soll jetzt laut Hütter aber die große Pokallust folgen. In seiner knapp viermonatigen Amtszeit bei den Borussen braucht er dringend ein Erfolgserlebnis, um das Feuer am Niederrhein wieder zu entfachen und die aufkommende Kritik verstummen zu lassen. Vielleicht ja schon am Mittwochabend gegen den übermächtigen FC Bayern.

"Die Bayern sind unglaublich gut in Form", gestand Hütter, aber: "Ich weiß auch, dass meine Mannschaft eine Reaktion zeigen kann und zu Hause noch ungeschlagen ist." Mit den heimischen Fans im (fast) vollbesetzten Borussia-Park im Rücken und der Außenseiter-Rolle auf dem Papier ist es für Hütter "ein anderes Spiel in einem anderen Wettbewerb".

Als Motivationshilfe für seine Spieler dient dem früheren Frankfurt-Coach der Auftritt beim Eröffnungsspiel. Am ersten Spieltag rangen die Fohlen dem Rekordmeister ein verdientes 1:1 ab, danach folgte eine schwierige Phase mit vielen Verletzten und bitteren Pleiten, unter anderem einer 0:4-Klatsche im Rheinderby gegen Bayer Leverkusen.

Mit Blick auf das zeitweise üppig gefüllte Lazarett sieht Hütter auch hier Licht am Ende des Tunnels. Die Leistungsträger Markus Thuram und Stefan Lainer werden demnach "bald wieder mit dabei sein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dann meine Mannschaft mal wieder komplett bei Schuss hätte".

Mit einem vollen Kader muss Hütter dann liefern, um die gesteckten Saisonziele noch zu erreichen. Eine Pokalüberraschung gegen den FC Bayern würde dabei sicher nicht schaden.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München heute? Das Duell in dieser Saison