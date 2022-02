Leihe nach Klagenfurt! Keeper-Neuzugang Liu Shaoziyang verlässt FC Bayern schon wieder

Das neu verpflichtete Torwart-Talent Liu Shaoziyang (18) verlässt den FC Bayern München nach rund einem Monat schon wieder. Das gab der Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Der erste Chinese, den der FC Bayern jemals verpflichtet hat, schließt sich für die nächsten eineinhalb Jahre dem österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt per Leihe an.

"Liu wird in Klagenfurt zum Kader der Profis gehören und soll in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er dort perfekte Bedingungen vorfinden wird, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu absolvieren", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer in der Mitteilung.

Liu Shaoziyang nicht für Bayern-Reserve spielberechtigt

Doch nicht nur die Spielpraxis ist ein Grund für das Leihgeschäft: Shaoziyang, der in München einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, war nicht für die Reserve in der Regionalliga Bayern spielberechtigt.

Ausnahmen gibt es diesbezüglich lediglich für Spieler aus ausgewählten Ländern wie den USA, Kanada, Japan oder Südkorea. Shaoziyang hätte nur für die U19 oder die Profis auflaufen können.