FC Bayern München holt wohl Kroatien-Talent Zvonarek

Der FC Bayern hat sich offenbar die Dienste von Lovro Zvonarek vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo gesichert . Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Das kroatische Talent kann in der Offensive nahezu jede Position bespielen und ist außerdem jüngster Torschütze in der Geschichte der kroatischen Liga.

Den obligatorischen Medizincheck hat der 16-Jährige demnach bereits absolviert. Allerdings wird er direkt an seinen bisherigen Arbeitgeber Slaven Belupo verliehen, wo er mindestens eine Saison bleiben soll, um weiter Spielpraxis zu sammeln.

Den Berichten zufolge bezahlt der Rekordmeister eine Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro, durch Bonuszahlungen könne der Betrag noch auf bis zu 4,5 Mio. Euro ansteigen.

FC Bayern München heute - Nagelsmann lobt Sabitzer: "Herausragender Bundesliga-Spieler"

Bayern-Trainer Julian Nagelsmannn hat in einem Fan-Q&A auf YouTube am Montag über Neuzugang Marcel Sabitzer gesprochen, den er aus gemeinsamen Leipziger Zeiten bereits bestens kennt.

Sabitzer sei "ein herausragender Bundesliga-Spieler", der "sehr gut zum FC Bayern München passt", betonte Nagelsmann.

Welche Rolle der Österreicher bei den Bayern spielen wird, darauf wollte sich der Coach noch nicht festlegen. "Am Ende definiert das der Spieler selber, inwieweit er so auftritt, wie ich ihn kenne", sagte Nagelsmann. "Er kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen. Er hat auch schon Stürmer gespielt bei der Nationalmannschaft erst in jüngster Vergangenheit. "

FC Bayern, News: Sabitzers Probetraining beim FCB mit 14? "So schlecht"

Im Alter von 14 Jahren absolvierte Bayern-Neuzugang Marcel Sabitzer ein Probetraining beim FCB . Der damalige Nachwuchsleiter Werner Kern hat nun in einem Interview mit der tz erklärt, dass der Österreicher damals auf ganzer Linie enttäuscht hatte.

"Er hat so schlecht trainiert, wie ich es noch nie erlebt habe. Das war eine Enttäuschung - sogar sein Agent hat sich damals bei mir entschuldigt", blickte Kern zurück, der zwischen 1998 und 2012 für den Nachwuchs beim deutschen Rekordmeister verantwortlich war und unter anderem Talente wie Thomas Müller oder Bastian Schweinsteiger betreute.

#PACKMAS 🔥🏋🏃‍♂



🎥 Marcel Sabitzer absolvierte heute die Leistungsdiagnostik an der Säbener Straße: https://t.co/INFwSlPKV4

Auf Empfehlung seines damaligen Beraters durfte Sabitzer vorspielen, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen. "Sein Auftritt lag aber nicht an seinem Leistungsvermögen", stellte Kern klar. Damit bezog er sich indirekt auf eine Aussage von Sabitzers Vater Herfried, der jüngst angesprochen auf besagtes Probetraining erklärt hatte, dass sein Sohn damals nicht zum FC Bayern wechseln wollte.

"Er wollte sich Schritt für Schritt entwickeln, erst mal bei einem österreichischen Bundesliga-Klub Profi werden", erklärte Sabitzer Senior ebenfalls in der tz . Und das, obwohl der ÖFB-Nationalspieler seit Kindesbeinen großer Fan des FC Bayern ist.

Bayern München, News: Van Bommel will mit Wolfsburg den FCB ärgern

Mark van Bommel dirigierte von 2006 bis 2011 das Mittelfeld beim FC Bayern. Heute ist der Niederländer Trainer des VfL Wolfsburg und würde den deutschen Rekordmeister zu gerne ein bisschen ärgern.

Den Bayern tatsächlich auf die Pelle zu rücken "wäre schön", sagte van Bommel in der Bild -Sendung Bayern Insider . "Wir spielen ordentlichen Fußball und so wollen wir weitermachen."

Van Bommel steht in seiner ersten Saison mit dem VfL nach drei Spieltagen auf Platz eins. Als einziges Team der Bundesliga konnten die Wölfe bisher die volle Punktzahl einfahren.

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Begegnung 11.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag RB Leipzig - FC Bayern München 14.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag FC Barcelona - FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum 24.09.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München 29.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 2. Spieltag FC Bayern München - Dynamo Kiew