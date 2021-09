Ein früherer Trainer sieht in Giovanni Reyna einen künftigen FCB-Spieler, Werner lobt Youngster Musiala. Alle News zum FC Bayern München heute.

Der FC Bayern München am Sonntag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

Bayern München, News: Ex-Trainer bringt BVB-Star Reyna beim FCB ins Gespräch

Der ehemalige Bundesligaprofi Raphael Wicky, der Giovanni Reyna einst bei der U17-Nationalmannschaft der USA trainierte, sieht den Offensivspieler von Borussia Dortmund in Zukunft bei einem der fünf größten Klubs der Welt - möglicherweise auch beim FC Bayern.

"Als sein Trainer bei der U17 war ich gleich fasziniert von Gios unglaublicher Spielintelligenz, seinen technischen Fähigkeiten, kombiniert mit super physischen Voraussetzungen. Der Wechsel nach Deutschland war goldrichtig für ihn", sagte Wicky der Sport Bild und führte aus: "Durch das Training beim BVB hat er sein Spiel gegen den Ball und das Verteidigen verbessert, das Kämpfen für die Mannschaft und die Sieger-Mentalität verinnerlicht. Wenn Gio sich so weiterentwickelt, kann er noch eine Stufe höher gehen und bei einem der fünf besten Vereine der Welt, darunter auch der FC Bayern, spielen."

Wicky, der in der Bundesliga für Werder Bremen (1997 bis 2001) und den Hamburger SV (2002 bis 2007) spielte, war von März bis Dezember 2019 Trainer der U17 der USA. Im Anschluss heuerte als Coach bei MLS-Klub Chicago Fire an, wo er bis heute im Amt ist.

Reyna ist mittlerweile längst A-Nationalspieler der USA und hat sich beim BVB als Stammspieler etabliert. Der 18-Jährige war im Sommer 2019 von New York City FC nach Dortmund gewechselt, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Bayern München heute: Timo Werner schwärmt von FCB-Juwel Jamal Musiala

Timo Werner sieht Youngster Jamal Musiala in Sachen Unbekümmertheit als Vorbild für die etablierten Stars in der deutschen Nationalmannschaft. "Er geht aufs Feld, hat seinen Spaß und spielt, worauf er gerade Lust hat", schwärmte Werner vom Münchner: "Vielleicht sollten wir anderen auch wieder dahin zurückkommen. Wir spielen Fußball, weil es Spaß macht. Da kann man sich von seiner jugendlichen Lockerheit was abschneiden."

Musiala (18) sei in den vergangenen Monaten fußballerisch "durch die Decke gegangen" und "ein sehr guter Spieler", führte Werner (25) weiter aus: "Wir können froh sein, dass was nachkommt."

Die gegen Liechtenstein (2:0) eklatanten Probleme in der Offensive der deutschen Elf sieht Werner aber nicht als grundsätzliche Schwäche. "Wir haben so viele torgefährliche Spieler in der Mannschaft, dass man auf lange Sicht keine Probleme haben wird, Tore zu schießen", versprach er.

Es gehe vielmehr darum, "eingespielter" zu werden und "mehr Lösungen" zu haben. "Wenn die Abläufe klarer werden, wird auch vor dem Tor die Klarheit und die Konsequenz wieder besser sein, und man wird auch aus einer halben Chance zwei Tore machen", sagte Werner: "Uns muss bewusst sein, dass jede Chance eine große ist und jede Chance zählt."

FC Bayern München, News: Leroy Sane gibt Mannschaftskollegen offenbar Rätsel auf

Leroy Sanes Mannschaftskameraden beim FC Bayern München sollen sich laut The Athletic fragen, wieso Sane sein Potenzial nicht immer abrufen könne. Laut des Berichts könne dies auch an einer mentalen Blockade liegen, die sein Leistungsvermögen einschränke. Eine Versetzung auf seine bevorzugte Position bei Bayern und der Nationalmannschaft soll Abhilfe schaffen.

"Seine Teamkollegen fragen sich, ob er unter einer mentalen Blockade, einem Verlust von Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten leide und vielleicht auch in seinen eigenen Körper", zitiert das Portal eine Quelle aus seinem Umfeld. Dass es sich um Nachwehen seines Kreuzbandrisses und der Knie-OP handele, der er sich 2019 unterziehen musste, wird ausgeschlossen. Sane befinde sich in Top-Form, sein Knie sehe "perfekt" aus.

Der Flügelspieler selbst vermittle seinen Mitspielern das Gefühl, dass er zunehmend frustriert sei und nicht verstehe, weshalb er keinen größeren Einfluss auf das Spiel nehmen könne. Dass Sane, wie dem Nationalspieler bisweilen auch von Experten vorgeworfen wurde, die mentalen Voraussetzungen fehlen würden, um ein "echter Star" zu werden, glauben die Kollegen laut The Athletic nicht. Im Gegenteil. Sane habe es bisher lediglich nicht geschafft, auf dem Platz entsprechend abzuliefern.

Auch Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß scheint Sanes Situation umzutreiben. Laut Bild soll Hoeneß Sane zu sich nach Hause an den Tegernsee eingeladen haben. Hoeneß' Einladungen zu aufmunternden Gesprächen sind legendär. Sane soll bereits zugestimmt haben.

Sanes Probleme könnten laut seiner Mitspieler auch mit seiner Position auf dem Feld zusammenhängen. Während er bei Manchester City unter Pep Guardiola bis zu seiner Verletzung vor allem auf der linken Seite eingesetzt wurde, spielte er in der Vorsaison unter Hansi Flick beim FCB nahezu ausschließlich auf rechts. Auch in dieser Saison begann Sane unter dem neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf der rechten Seite. Beim 12:0 im DFB-Pokal gegen den Bremer SV spielte Sane als Linksaußen und erzielte ein Tor und gab zwei Vorlagen.

FC Bayern, News: Boateng nimmt Alaba in Schutz

Jerome Boateng hat David Alaba, seinen früheren Teamkollegen beim FC Bayern, in Schutz genommen . Der Österreicher hatte bei seiner Vorstellung bei Real Madrid direkt das Wappen der Königlichen geküsst und war dafür teils heftig kritisiert worden.

"Jeder weiß doch, welche Bedeutung der FC Bayern für David hat. Dass er das gemacht hat, war bestimmt aus der Situation heraus oder vielleicht hat ihn ein Fotograf darum gebeten. Das weiß man nicht. Hundertprozentig hatte er dabei keinerlei böse Absichten im Kopf. Da muss man nicht so ein Theater draus machen", meinte der Verteidiger, der nun für Olympique Lyon spielt.

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Begegnung 11.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag RB Leipzig - FC Bayern München 14.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag FC Barcelona - FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum 24.09.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München 29.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 2. Spieltag FC Bayern München - Dynamo Kiew