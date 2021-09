FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Boateng war wohl mit FCB-Bossen zerstritten, Sonderlob für Sane

Der Abschied von Jerome Boateng soll nicht nur sportliche Gründe gehabt haben, während Leroy Sane ein Sonderlob erhält. Alle News zum FC Bayern heute.

Der FC Bayern München am Montag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

FC Bayern München, News: Jerome Boateng soll auch wegen Streit mit FCB-Bossen gegangen sein

Dass Jerome Boateng seinen am 30. Juni ausgelaufenen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert hat und München nach zehn Jahren verließ, soll nicht nur sportliche Gründe gehabt haben.

Wie Bild -Reporter Christian Falk bei "Bayern Insider" berichtet, habe Boateng sich letztlich mit allen drei Bayern-Bossen überworfen und dadurch jegliche Fürsprecher für eine Vertragsverlängerung verloren.

Das Verhältnis zu Ex-Präsident Uli Hoeneß soll vor allem nach dessen Wechselaufforderung im Sommer 2019 angespannt gewesen sein. Auch mit dem früheren Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge soll der Innenverteidiger Differenzen gehabt haben, vor allem aufgrund von Rummenigges Vorwürfen mangelnder Professionalität bei Boateng.

Laut Falk soll es zudem zwischen dem Weltmeister und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gekriselt haben. Nach einem Champions-League-Spiel bei AEK Athen sei es 2018 zu einem "mächtigen Zoff" gekommen, berichtet Falk. "Deftige Worte" seien dabei gefallen.

Nach seinem Vertragsende bei Bayern schloss sich Boateng vor kurzem Olympique Lyon an . Beim französischen Topklub hat der 33-Jährige einen Kontrakt bis 2023 unterschrieben.

FC Bayern München: Flick mit Sonderlob für Sane nach 6:0 gegen Armenien

Der neue Bundestrainer Hansi Flick hat Bayern-Profi Leroy Sane nach dessen starker Leistung bei Deutschlands 6:0-Erfolg im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien am Sonntag hervorgehoben.

"Ich habe da schon Ansätze gesehen in München. Und ich habe Ansätze gesehen in Liechtenstein. Und ich denke, dass er gezeigt hat, was für eine Qualität er hat. Ich freue mich, wenn er so agil ist, so aktiv ist, weil er mit einer Leichtigkeit unterwegs ist, die schon beeindruckend ist", sagte Flick nach der Partie in Stuttgart.

Sane hatte von Beginn an mit viel Elan begeistert und war einer der auffälligsten Akteure der DFB-Elf. "Im Moment hat man das Gefühl, er hat sehr viel Selbstvertrauen. Genau das ist es, was er braucht. Er ist auf einem richtig guten Weg", ergänzte Flick.

FC Bayern, News: Lewandowski trifft doppelt bei deutlichem Polen-Sieg

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat mit Polen in der WM-Qualifikation am Sonntagabend einen 7:1-Pflichtsieg in San Marino eingefahren.

Dem Weltfußballer gelang dabei ein Doppelpack, er erzielte die frühe Führung und das zwischenzeitliche 3:0. In Gruppe I der Qualifikation zur WM 2022 in Katar stehen Lewandowski und Polen mit damit nun zehn Punkten auf Platz zwei, Tabellenführer ist England mit 15 Zählern.

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Begegnung 11.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag RB Leipzig - FC Bayern München 14.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag FC Barcelona - FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum 24.09.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München 29.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 2. Spieltag FC Bayern München - Dynamo Kiew