FC Bayern München, News: Ribery hat Angebot von US Salernitana

Ex-Bayern-Star Franck Ribery liegt nach seinem Abschied aus Florenz unter anderem eine Offerte von US Salernitana vor. Dies bestätigte Sportdirektor Angelo Fabiani gegenüber dem Radiosender Kiss Kiss .

"Das Angebot steht, und der Spieler evaluiert es. Wir sind zuversichtlich. Ribery nach Salerno zu bringen, wäre wie der Wechsel von Maradona zu Napoli", sagte Fabiani und begründete seine Hoffnungen: "Das Team ist in allen Bereichen komplett. Wenn ein Sahnehäubchen wie Ribery kommt, lohnt es sich."

Laut Information des Transfer-Insiders Gianluca di Marzio ist Salernitana deshalb nun aktiv geworden, weil Hellas Verona - bislang Favorit auf die Ribery-Verpflichtung - hinsichtlich der Gehaltsvorstellungen des 38-Jährigen zögert. Der Aufsteiger sei indes bereit, dem Franzosen seine Wünsche zu erfüllen.

Ribery war nach einer erfolgreichen Ära in München vor zwei Jahren zur AC Florenz gewechselt, wo er bis zum Sommer spielte. Aktuell ist er vereinslos und kann dementsprechend frei über seine Karriere entscheiden.

FC Bayern München, News: Jerome Boateng spricht über Hoeneß-Sticheleien

Ex-Nationalspieler Jerome Boateng hat auf seine lange Zeit beim FC Bayern zurückgeblickt und sich hierbei auch zu den immer wiederkehrenden Sticheleien von Seiten des ehemaligen Bayern-Bosses Uli Hoeneß geäußert.

Gegenüber Sport1 betonte der 33-Jährige, dass er beim FCB "für einen Fußballer in der heutigen Zeit ein sehr langes und schönes Kapitel" seiner Karriere gehabt habe und eine Verlängerung im Bereich des Möglichen gewesen sei: "Was ich gesagt habe, ist, dass ich es mir hätte vorstellen können, nochmal zu verlängern, wenn man zusammenfindet. Das war nicht der Fall, also war es für mich schnell erledigt."

Angesprochen darauf, dass er in München unter anderem aufgrund der kritischen Äußerungen von Ex-Päsident Hoeneß auch schwierige Zeiten durchlebte, sagte Boateng: "Die Aussagen haben mich enttäuscht, zumal man es gewohnt war, als Spieler des FC Bayern von oben gestärkt zu werden." Allerdings sei er "davon nie umgekippt, im Gegenteil. Ich weiß, dass ich anders beurteilt werde als andere Spieler, damit muss ich leben. Das ist halt so."

Der Weltmeister von 2014 lobte in diesem Zusammenhang den ehemaligen FCB-Trainer Hansi Flick, von dem er "eine faire Chance bekommen" habe: "Eine, bei der es um Leistung geht. Das war alles, worum ich beim FC Bayern die ganze Zeit gebeten habe."

Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister lief im Sommer nach zehn Jahren aus . Der ablösefreie Deutsche schloss sich daraufhin Olympique Lyon an, auch weil er es nach eigenen Angaben nach seiner langen Zeit bei den Münchnern als schwierig empfunden hätte, für einen anderen Bundesligisten aufzulaufen.

FC Bayern München, News: UEFA veröffentlicht Champions-League-Kader des FCB

Die UEFA hat die Kader der Champions-League-Teilnehmer für die neue Saison veröffentlicht und damit auch für erste Gewissheit über das CL-Team des FC Bayern gesorgt.

Der Kader bietet hierbei keine besonderen Überraschungen. Einzig Jamal Musiala ist nicht auf der Liste A gemeldet worden, kann aber als junges Talent auch auf der vor jedem Spiel eingereichten Liste B eingetragen werden.

Der Champions-League-Kader der Bayern:

Tor: Neuer, Ulreich, Früchtl

Abwehr: Upamecano, O. Richards, Süle, Pavard, Sarr, Hernandez, Roca, Stanisic, Davies

Mittelfeld: Kimmich, Goretzka, Sane, Cuisance, Sabitzer, Nianzou, Tolisso, Tillman

Angriff: Lewandowski, Choupo-Moting, Gnabry, Müller, Coman

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen

Datum Wettbewerb Begegnung 11.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag RB Leipzig - FC Bayern München 14.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag FC Barcelona - FC Bayern München 18.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag FC Bayern München - VfL Bochum 24.09.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München 29.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 2. Spieltag FC Bayern München - Dynamo Kiew