DFB-Pokal live: Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München im TV und STREAM?

Die 1. Runde im DFB-Pokal wird abgeschlossen, wenn der Bremer SV den FC Bayern München empfängt. Wer zeigt / überträgt das Spiel live?

Die 1. Runde im DFB-Pokal fand eigentlich bereits Anfang August statt. Abgeschlossen wird sie allerdings erst am Mittwoch (25. August) mit dem Duell zwischen Oberligist Bremer SV und Rekordmeister FC Bayern München. Anstoß im Weserstadion, der Heimat von Werder Bremen, ist um 20.15 Uhr.

Die Partie musste aufgrund von Coronafällen beim Bremer SV verschoben werden. Nun darf sich der Fünftligist, der vergangenes Wochenende mit einem 3:1-Sieg gegen den Blumenthaler SV in die neue Saison der Bremen-Liga gestartet ist, aber auf das wohl größte Spiel seiner Vereinsgeschichte freuen.

Der Gegner aus München hat bereits drei Pflichtspiele absolviert. Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann gab es in der Bundesliga zunächst ein 1:1 in Mönchengladbach, ehe sich die Bayern mit einem 3:1-Erfolg über Dortmund den Supercup sicherten. Am 2. Spieltag holte sich der FCB dann auch die ersten drei Bundesliga-Punkte unter Nagelsmann, bezwang den 1. FC Köln mit 3:2.

Bremer SV vs. FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal live? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen dazu und erhaltet auch einen Link zu einem guten LIVE-TICKER. Außerdem: Eine Stunde vor Spielbeginn gibt es hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

DFB-Pokal live: Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München? Die 1. Runde

Paarung Bremer SV (Oberliga) - FC Bayern München (Bundesliga) Wettbewerb DFB-Pokal, 1. Runde Anstoß Mittwoch, 25. August, 20.15 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion (Bremen)

DFB-Pokal live: Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München im TV?

Es gibt sehr gute Nachrichten für alle Fans des Bremer SV und des FC Bayern München: Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der 1. Pokalrunde wird live im Free-TV übertragen!

Sport1 hat sich nämlich die Rechte an ausgewählten Partien im DFB-Pokal gesichert und zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München am Mittwoch live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt bereits um 18.30 Uhr mit ausführlichen Vorberichten, mit Moderator Thomas Helmer und Experte Stefan Effenberg stimmen zwei ehemalige Bayern-Spieler auf das Duell ein.

Um 20.15 Uhr ertönt dann der Anpfiff, als Kommentator ist Markus Höhner im Einsatz. Auch ihm steht Effenberg als Experte und Co-Kommentator zur Seite.

Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München live? Der DFB-Pokal im Free-TV

Sender : Sport1

: Sport1 Vorberichte ab: Mittwoch, 25. August, 18.30 Uhr

Mittwoch, 25. August, 18.30 Uhr Anstoß : Mittwoch, 25. August, 20.15 Uhr

: Mittwoch, 25. August, 20.15 Uhr Moderator: Thomas Helmer

Thomas Helmer Experte: Stefan Effenberg

Stefan Effenberg Kommentator: Markus Höhner

DFB-Pokal live: Sky zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern im TV

Neben Sport1 ist Sky der zweite Sender, der Bremer SV vs. FC Bayern live im TV zeigt / überträgt. Der Pay-TV-Kanal aus Unterföhring bei München hat jedes Spiel aus dem DFB-Pokal live im Angebot - und damit auch das Duell des Oberligisten mit dem haushohen Favoriten von der Säbener Straße.

Sky beginnt mit seiner Übertragung um 19.45 Uhr auf Sky Sport 1 (HD), sendet also etwa eine halbe Stunde Vorberichte. Wenn ab 20.15 Uhr der Ball rollt, wird dann Wolff Fuss die Partie kommentieren.

Sky ist allerdings kein Free-TV-Sender und damit nicht frei empfangbar. Stattdessen müsst Ihr ein Abonnement buchen - unter diesem Link findet Ihr die wichtigsten Informationen zu den Preisen und verschiedenen Paketen.

Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Wer kein Fernsehgerät zuhause hat oder gerade unterwegs ist, der kann Bremer SV vs. FC Bayern München natürlich auch live im Internet verfolgen.

Dabei gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die Partie der 1. Runde im DFB-Pokal im LIVE-STREAM zu sehen.

DFB-Pokal kostenlos im LIVE-STREAM: Sport1 zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München

Da Sport1 das Spiel live im Free-TV zeigt, stellt der Sender auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung. Die Übertragung ist dabei komplett identisch mit jener im TV, auch hier beginnen die Vorberichte also am Mittwoch um 18.30 Uhr.

Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht notwendig. Stattdessen kommt Ihr über diesen Link direkt zum Live-TV auf Sport1 und seht dort am Mittwoch ab 18.30 Uhr Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM.

Neben Sport1 ist auch beim LIVE-STREAM Sky die zweite Adresse, an die Ihr Euch wenden müsst, um Bremer SV gegen Bayern München live zu verfolgen. Bei Sky gibt es zwei Varianten dafür.

Sky Go und Sky Ticket übertragen Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Variante 1 ist Sky Go. Bei Abschluss eines Sky-Abonnements erhält jeder Kunde Login-Daten für den hauseigenen Streamingdienst des Senders, kann sich mit jenen ohne Zusatzkosten bei Sky Go anmelden und die TV-Inhalte dann auch im LIVE-STREAM auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet anschauen.

Variante 2 ist Sky Ticket. Hier benötigt man kein bereits aktives Sky-Abo, sondern kann sich stattdessen kurzfristig Zugang zu den Übertragungen sichern. Wer sich also erst kurz vor Anpfiff entscheidet, Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf Sky Ticket verfolgen zu wollen, kann das ohne Probleme tun. Alle Informationen zu den Preisen für Sky Ticket und den verschiedenen Buchungsoptionen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite.

Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München live? Den DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Für all diejenigen, die Bremer SV vs. FC Bayern München am Mittwoch nicht live im TV oder STREAM schauen können, stellt Goal eine praktische Alternative zur Verfügung: den kostenlosen LIVE-TICKER zum DFB-Pokal.

Beinahe in Echtzeit erfahrt Ihr darin, wenn im Weserstadion ein Tor fällt. Zudem bleibt Ihr über den Sielverlauf dank detaillierter Beschreibungen stets auf dem Laufenden. HIER gelangt Ihr direkt zum TICKER.

DFB-Pokal live - Bremer SV vs. FC Bayern München: Wo laufen die Highlights?

Die Möglichkeiten, die Highlights von Bremer SV vs. FC Bayern München zu sehen, decken sich mit den Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen.

Denn sowohl Sport1 als auch Sky zeigen in ihrer Nachberichterstattung nach Abpfiff noch einmal die besten Szenen des Pokalspiels in kurzen Zusammefassungen. Bei Sport1 seht Ihr die Highlights kostenlos, bei Sky müsst Ihr ein Abonnement abgeschlossen oder Euch Sky Ticket gesichert haben.

Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München live? Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn verraten wir Euch an dieser Stelle, wie der Bremer SV in das Duell mit dem großen FC Bayern startet und zeigen Euch natürlich auch, mit welcher Aufstellung Julian Nagelsmann das Spiel angeht.

Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern live im TV und STREAM? Die Übertragung im Überblick