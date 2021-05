FC Bayern München: Jann-Fiete Arp wohl ohne Zukunft beim Rekordmeister

Zwei Jahre nach seinem vielbeachteten Wechsel nach München steht Jann-Fiete Arp beim FC Bayern wohl vor dem Aus.

Das Kapitel FC Bayern München könnte für Jann-Fiete Arp im Sommer zu Ende gehen. Wie die tz berichtet, hat der 21-Jährige beim Rekordmeister keine Zukunft, nachdem die Zweitvertretung am vergangenen Wochenende in die Regionalliga abgestiegen ist.

Arp war unter großem Aufsehen 2019 vom Hamburger SV zu den Bayern gewechselt, doch die gemeinsame Beziehung entpuppte sich als Missverständnis. Der Stürmer kam nur ein einziges Mal für die Profimannschaft zum Einsatz, stattdessen half er in der zweiten Mannschaft aus.

Arp enttäuscht auch in der 3. Liga

Doch statt sich dort mit starken Leistungen für den Profikader zu empfehlen, konnte Arp auch in der 3. Liga nicht nachhaltig Werbung in eigener Sache betreiben. In 42 Spielen für die U23 war er nur an elf Treffern beteiligt, den Absturz in die Viertklassigkeit konnte auch er nicht verhindern. Immer wieder wurde er zudem von Verletzungen ausgebremst.

Bei den Bayern besitzt Arp noch einen Vertrag bis 2024. Auch unter dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird Arp aller Voraussicht nach keine Chance in der Ersten erhalten. Sollte sich ein Verkauf nicht realisieren lassen, was angesichts des kolportierten Jahresgehalts von fünf Millionen Euro durchaus möglich ist, käme wohl auch eine Ausleihe in Betracht.