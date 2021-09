Im Top-Spiel der Bundesliga kommt es heute zur Begegnung RB Leipzig vs. FC Bayern München. Goal erklärt alles zur Übertragung live im TV und STREAM.

Am 4. Spieltag der Bundesliga Saison 2021/2022 bestreiten am Samstagabend RB Leipzig und der FC Bayern München das Top-Spiel der Woche. Anpfiff in Leipzig ist um 18.30 Uhr.

Die Leipziger hatten bisher noch Anlaufschwierigkeiten in der neuen Saison: Ein Sieg und zwei Niederlagen zum Saisonstart sind für die ambitionierten Sachsen zu wenig. Die Bayern hingegen konnten nach einem Unentschieden zum Auftakt gegen Gladbach in den letzten beiden Partien jeweils drei Punkte mit nach München nehmen.

Die letzte Partie konnte der FC Bayern München knapp mit 1:0 gewinnen. Damals hieß der Trainer bei Leipzig noch Julian Nagelsmann. Jetzt kehrt Nagelsmann als Bayern-Trainer zu seiner alten Wirkungsstätte zurück und möchte - wie immer - gewinnen! Wer behält heute im Top-Spiel der Woche die Oberhand? Goal erklärt alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Die Bundesliga-Partie in der Übersicht

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Wird die Bundesliga im TV übertragen?

Julian Nagelsmann kehrt heute zurück zu seinem alten Arbeitgeber - wenn auch nun mit anderen Absichten! Beide Mannschaften möchten in dieser Saison Großes erreichen und das verspricht Spannung zum Top-Spiel.

Nun fragen sich zahlreiche Anhänger:innen der Bundesliga: Wie kann auch Ich dabei sein, wenn heute Leipzig gegen die Bayern antritt?

Goal liefert Euch in diesem Artikel die Antworten.

Sky zeigt RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Die Bundesliga im Pay-TV

34.000 Fans sind heute vor Ort in der Red Bull Arena zu Leipzig, wenn die Bayern kommen. Das verspricht einen großartigen Fußballabend für die Bundesliga!

Wollt auch Ihr heute live vor dem Fernseher zusehen, wenn sich einige der besten Spieler der nationalen Liga duellieren? Dann benötigt Ihr ein Abo bei Sky!

Auch in dieser Saison seht Ihr nur einige wenige Spiele der Bundesliga live im Free-TV. Dazu gehört die heutige Begegnung leider nicht.

Der Unterföhringer Bezahlsender hat sich die Rechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga gesichert und überträgt somit auch das heutige Top-Spiel der Woche live und in voller Länge.

Die wichtigsten Infos zur Mitgliedschaft bei Sky findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Mit Sky die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Seid Ihr heute nicht zuhause oder wollt keine langfristige Mitgliedschaft abschließen, um die Begegnung heute live zu sehen? Sky bietet Euch für beide Probleme eine Lösung an!

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Solltet Ihr Euch noch unschlüssig sein, einen langfristigen Vertrag abzuschließen, können wir Euch Sky Ticket empfehlen. Mit Sky Ticket seht Ihr nur das, was Euch auch wirklich interessiert - ohne langfristige Vertragsbindung und jederzeit kündbar, ab 19,99€ pro Monat.

Der LIVE-STREAM ist - stabile Internetverbindung vorausgesetzt - auf zahlreichen Geräten zuhause und unterwegs für Euch verfügbar.

Mehr Infos zu den verschiedenen Abo-Versionen auf Sky Ticket findet Ihr hier.

Jetzt Sky Ticket-App für iOS installieren | Jetzt Sky Ticket für Android installieren

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-STREAM auf Sky Go

Ihr habt bereits eine Mitgliedschaft bei Sky? Super, dann habt Ihr automatisch auch Sky Go! Ihr benötigt lediglich die App auf Eurem Handy, Tablet oder Laptop und könnt dann direkt den STREAM, der analog zur Übertragung im TV verläuft, abrufen.

Die Links zu den Sky Go-Anwendungen findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM: Die Übertragung der Bundesliga auf Sky in der Übersicht

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | linear im TV & analog im LIVE-STREAM

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | linear im TV & analog im LIVE-STREAM Begegnung: RB Leipzig | FC Bayern München

RB Leipzig | FC Bayern München Vorberichte: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Highlight-Show auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder möchtet die wichtigsten Highlights der Bundesliga-Samstagsspiele noch einmal in der Zusammenfassung sehen? Dann ist die erste Adresse hierfür DAZN!

Ab 17.30 Uhr seht Ihr in der DAZN-Highlight-Show noch einmal die Zusammenfassungen aller 15.30 Uhr-Spiele. Die Show wird stündlich wiederholt und ab 20.30 Uhr seht Ihr dann auch die Highlights der Begegnung Leipzig vs. Bayern.

Auf DAZN seht Ihr außerdem alle Freitags- und Sonntagsbegegnungen der Bundesliga sowie die Champions League und vieles mehr an Live-Sport.

Die Mitgliedschaft bei DAZN kostet im Jahresabo 149,99€ (≙12,49€ pro Monat) und im Monatsabo 14,99€ pro Monat (monatlich kündbar). Neukunden können den ersten Monat sogar gratis auf DAZN verbringen, indem Sie sich den kostenlosen Probemonat sichern.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Simakan, Orban, Angelino - Laimer, Kampl - Nkunku, Olmo, Szobozslai - Silva

Der FC Bayern München setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Die Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal

Ihr seid nicht bei Sky, möchtet aber trotzdem nichts vom Spiel verpassen? Goal präsentiert Euch den kostenlose LIVE-TICKER zur Begegnung. Ihr werdet über Spielstände und wichtige Szenen nahezu in Echtzeit informiert und findet außerdem interessante Statistiken zur Begegnung.

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal.com.

