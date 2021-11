Der FC Bayern München am heutigen Samstag. Hier gibt es alle Neuigkeiten rund um den Rekordmeister.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Marcel Sabitzer wird mehrere Wochen fehlen

Marcel Sabitzer wird dem FC Bayern München mehrere Wochen fehlen. Das gab Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld bekannt.

"Marcel hat eine kleine Muskelverletzung am Muskelsehnenübergang an der Wade, wir werden ein paar Wochen auf ihn verzichten müssen", sagte Nagelsmann. Der Österreicher fehlte aufgrund der Verletzung schon am Dienstag in der Champions League gegen Dynamo Kiew (2:1).

Sabitzer lief seit seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern im Sommer erst zwölfmal für seinen neuen Klub auf und konnte bisher noch nicht überzeugen. Bei der Niederlage in Augsburg am vergangenen Freitag erwischte der Österreicher einen schwachen Abend und war an beiden Gegentoren beteiligt.



FC Bayern München, News und Gerüchte: Tschechien-Juwel Adam Hlozek als Adeyemi-Alternative im Visier?

Der FC Bayern München hat offenbar Angreifer Adam Hlozek vom tschechischen Traditionsklub Sparta Prag ins Visier genommen. Das berichtet die Bild.

Der 19-Jährige soll beim Rekordmeister eine Alternative zu Wunschspieler Karim Adeyemi darstellen. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat der BVB derzeit die besten Chancen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers.

Hlozek steht derweil noch bis 2024 bei Prag unter Vertrag. Für die Dienste des Mittelstürmers soll Sparta bis zu 25 Millionen Euro fordern. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß bislang auf 14 Ligaeinsätze, in denen er viermal traf und sieben weitere Tore auflegte.

Laut 90min sind neben den Bayern auch Juventus Turin, West Ham United und der BVB an Hlozek interessiert.

