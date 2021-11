Der FC Bayern München am Tag nach der turbulenten Jahreshauptversammlung. Hier gibt es alle Neuigkeiten rund um den Rekordmeister.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß war nach einer extrem turbulenten Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters "schockiert. Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe", sagte Hoeneß. Er schäme sich.

Die Lage im Audi Dome war nach Diskussionen über das umstrittene Ärmel-Sponsoring durch Qatar Airways, seit Monaten ein Reizthema im Klub, eskaliert. Nachdem Präsident Herbert Hainer eine Wortmeldung nicht mehr zugelassen und die JHV nach über fünf Stunden um kurz nach Mitternacht beendet hatte, flippten einige der rund 800 anwesenden Fans aus. Es gab laute "Hainer raus"-Rufe, dazu Sprechchöre: "Wir sind Bayern und ihr nicht" und "Wir sind die Fans, die ihr nicht wollt".

Zuvor hatte der FC Bayern einen Spontanantrag, der eine Abstimmung der Mitglieder über das Katar-Sponsoring herbeiführen sollte, nicht zugelassen. Der Klub verwies auf ein Urteil des Landgerichts München I vom Donnerstag, wonach "die Mitgliederversammlung für den bezeichneten Beratungs- und Beschlussgegenstand laut Vereinssatzung nicht zuständig ist".

Der angeblich mit 20 Millionen Euro dotierte Vertrag der Münchner mit dem Emirat Katar, WM-Gastgeber 2022, läuft noch bis 2023. Ein neuer Abschluss sollte verhindert werden. Katar stehe für massive Menschenrechtsverletzungen, zudem gebe es schwere Vorwürfe von Korruption im Sport, heißt es von Seiten der Anhänger.

Hainer, der bei der Debatte eine "niederträchtige" Tonlage beklagte, hatte zuvor noch einmal den Standpunkt des Rekordmeisters deutlich gemacht. "Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass Dialog der beste Weg ist, Menschen zusammen zu bringen", sagte er. Zudem habe sich der Verein "bei Weitem noch nicht entschieden mit Katar weiterzumachen". Aber natürlich erfülle man den Vertrag.

Vorstandschef Oliver Kahn sprach von "sehr klare Kriterien an solche Partnerschaften. Es gibt Compliance-Anforderungen wie mit jedem Partner. Wir schauen uns das genau an", sagte er. Er sehe aber "immer Dinge, die man verbessern und weiterentwickeln kann. Wir nehmen das alles mit". Grundsätzlich sei aber auch für ihn Dialog "besser als ausgrenzen und ausschließen".

FC Bayern München, News heute: Kahn froh über Scheitern der Super League

Neben Themen wie dem Katar-Sponsoring und der finanziellen Lage beim Rekordmeister war auch das Thema Super League Teil der Diskussion. Kahn bekräftigte auf der Jahreshauptversammlung nochmal die Stellung des FC Bayern zur Gründung einer Alternativliga zur Champions League.

"Die European Super League ist zurecht innerhalb von 48 Stunden kollabiert, denn das wäre das Ende des Fußballs gewesen, wie wir ihn kennen. Auch deswegen haben wir eine klare Strategie entwickelt, aus eigener Kraft vorne zu bleiben. Wo der FC Bayern ist, da ist vorne - und so soll das bleiben", sagte Kahn.

Auch Kahns Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge bekräftigte in der Vergangenheit bereits die Ablehnung der Super League vom deutschen Rekordmeister. "Wir sind zufrieden, Champions League zu spielen und vergessen nicht die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Fans haben, die grundsätzlich gegen so eine Reform sind. Und wir spüren die Verantwortung gegenüber dem Fußball als Ganzes", sagte Rummenigge der italienischen Zeitung Corriere della Serra.

"Wir erleben gerade den fundamentalsten Wandel, den der Fußball je erlebt hat. Deshalb kämpfen wir an vorderster Front, dass es nicht sein kann, dass Investoren unbegrenzt Geld in Klubs pumpen können", mahnte Kahn nun an und fügte hinzu : "Bei uns bestimmt keine Investorengruppe oder ein Multimillionär. Wir werden auch weiter unseren eigenen Bayern-Weg gehen."

Zu Beginn der Versammlung hatte schon FCB-Präsident Herbert Hainer klargestellt, dass "Fußball ein Spiel ohne Grenzen zu sein" scheint, aber: "Das Spiel spielen wir nicht mit. Wir spielen nach unseren eigenen Regeln und das gelingt uns sehr gut. Ich liebe den FC Bayern so wie er ist." Auch deshalb seien die Münchner "sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich gut durch diese Pandemie gekommen".

Hainer ergänzte: "Wir haben keinen Cent Schulden. Wir sind nicht fremdbestimmt, wir sind unabhängig, wir gehen unseren eigenen Weg, mit Sachverstand und Kreativität. Wir lassen uns auf keinen Fall treiben von diesem Wahnsinn da draußen." Zahlreiche Topklubs hätten "massive Schulden. Der FC Barcelona hat 1,3 Milliarden Euro Schulden. Auch Juventus Turin musste zuletzt Horrorbilanzen veröffentlichen. Davon sind wir weit, weit weg."

FC Bayern, News heute: Carragher würde Lewandowski den Ballon d'Or geben

Am kommenden Montag wird der prestigeträchtige Ballon d'Or vergeben. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski geht als Mitfavorit ins Rennen, sieht sich allerdings prominenter Konkurrenz gegenüber. Ex-Liverpool-Star Jamie Carragher würde dem Polen die begehrte Auszeichnung verleihen, sieht allerdings Lionel Messi in der Gunst leicht vorne.

"Ich würde Lewandowski wählen, aber ich denke, Messi wird es machen, weil die Leute einfach denken, dass er endlich etwas mit Argentinien geschafft hat", sagte Carragher bei CBS. Messi und die argentinische Nationalmannschaft hatten im Sommer die Copa America, das südamerikanische Gegenstück zur Europameisterschaft, gewonnen. Für Messi war es der erste große Titel mit der Albiceleste.

