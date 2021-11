Der FC Bayern München nach dem Auswärtssieg in Kiew in der Champions League. Alle wichtigen Informationen rund um den FCB am heutigen Mittwoch gibt es hier.

FC Bayern München, News: Gehaltsklage von Kimmich und Co. nur mit geringen Erfolgsaussichten

Christoph Schickhardt, Sportrechtsexperte, hat sich zu den Erfolgsaussichten einer möglichen Klage der ungeimpften Bayern-Spieler gegen die vom Verein verhängten Gehaltskürzungen geäußert. "Ich glaube, dass diese Spieler damit keinen Erfolg haben werden. Ich sehe die Situation klar zu Gunsten vom FC Bayern. Der Klub verhält sich korrekt, wie dies dort übrigens Tradition ist", sagte er bei Sport1.

Der FC Bayern hatte den ungeimpften Spielern Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting ihr Gehalt für eine Woche gestrichen, die sie in Quarantäne verbringen mussten, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Mittlerweile haben sich Gnabry und Musiala nach Informationen von GOAL und SPOX aber impfen lassen.

Schickhardt erklärte, dass die Profis des FC Bayern rechtlich gesehen als normale Arbeitnehmer behandelt werden. "Wenn ich krank bin, erhalte ich eine Lohnfortzahlung, wenn ich nicht krank bin und aus anderen Gründen zum Beispiel Quarantäne nicht arbeiten kann, bekomme ich keine Lohnfortzahlung", führte er aus.

FC Bayern München, News: Hernandez und Nianzou nach Kiew-Spiel angeschlagen

Mit zwei angeschlagenen Spielern hat der FC Bayern die Rückreise vom Champions-League-Spiel in Kiew angetreten: Lucas Hernandez und Tanguy Nianzou erlitten Blessuren in der Ukraine und mussten noch vor dem Schlusspfiff ausgewechselt werden.

"Lucas hat oberhalb des Knies ein bisschen ein Ziehen gespürt, das ist eine sehr blöde Stelle, wir wollten nix riskieren", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Der Franzose war zur Pause in der Kabine geblieben.

Nianzou musste erst kurz vor Spielende runter. "Bei Tanguy kann es sein, dass es die Bizepssehne ist", verkündete Nagelsmann.

