Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live im TV und LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München sinnt in der Bundesliga auf Wiedergutmachung nach der Niederlage beim FC Augsburg. Am Samstag empfängt der Rekordmeister Kellerkind Arminia Bielefeld. Los geht es um 18.30 Uhr.

Die Pleite in Augsburg traf die Bayern auf dem völlig falschen Fuß. Statt die sicher eingeplanten drei Punkte mitzunehmen, wird es an der Tabellenspitze der Bundesliga plötzlich ungewollt kuschlig. Nur noch einen Punkt liegt der Rekordmeister vor Borussia Dortmund.

Bevor es nächste Woche zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte kommt, steht für die Bayern die nächste vermeintliche Pflichtaufgabe auf dem Programm. Gegen den Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld gehen die Bayern als mindestens genauso hoher Favorit ins Spiel wie in Augsburg - aber dass das nichts heißen muss, konnten wir ja alle sehen. Zwischen Champions League und Dortmund-Kracher und inmitten der Impfdiskussion kann auch Bielefeld zu einem Stolperstein werden.

Der FC Bayern München will sich gegen Arminia Bielefeld für die Pleite in Augsburg rehabilitieren. GOAL hat alle Infos, wer das Spiel am Samstag überträgt.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live: Das Spiel in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld WETTBEWERB Bundesliga | 13. Spieltag ORT Allianz Arena | München ANSTOSS Samstag, 27. November | 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Wer zeigt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr habt Interesse am Duell der Gegensätze und wollt das Spiel im TV oder via LIVE-STREAM sehen? Dann kommen hier jetzt alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen den Bayern und der Arminia.

Wer zeigt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live? So wird die Bundesliga übertragen

Zwei Anbieter teilen sich in Deutschland die allermeisten Live-Spiele der Bundesliga untereinander auf. Wenn Sat.1 nicht doch einmal ein Spiel live zeigt, dann ist die Bundesliga ausschließlich bei DAZN und Sky zu Hause. DAZN überträgt dabei alle Spiele am Freitag und Sonntag, Sky wiederum zeigt die Partien am Samstag. Damit ist auch klar, wo die Begegnung zwischen den Bayern und Bielefeld am Samstag an diesem Wochenende zu sehen ist. Da es sich um das Topspiel am Samstagabend handelt, überträgt Sky.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live: So überträgt Sky das Spiel im Pay-TV

Wer regelmäßig die Bundesliga bei Sky verfolgt, der kennt die Abläufe beim Topspiel am Samstagabend inzwischen vermutlich bestens. Ab 17.30 Uhr begrüßen Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer zur Vorberichterstattung, zum Anpfiff um 18.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss.

Und auch die Sender, auf denen das Spiel läuft, sind für das Topspiel inzwischen zur Routine geworden. Für alle Sky-Abonnenten ist das Spiel im Pay-TV bei Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen, wer zudem einen Ultra-HD-Fernseher besitzt und die entsprechende Option in seinem Vertrag gebucht hat, kann die Partie in noch besserer Qualität auf Sky Sport Bundesliga UHD sehen. Und allen Hobby-Trainern, die das Spiel taktisch analysieren wollen, steht auf Sky Sport Bundesliga 3 das Tactical Feed zum Spiel zur Verfügung.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Ihr seid nicht zu Hause oder könnt das Spiel nur auf dem Second Screen sehen? Dann bietet Sky diverse Optionen an, um das Spiel auch via LIVE-STREAM sehen zu können. Und dabei ist ein Sky-Vertrag nicht einmal Voraussetzung.

"Die starke Klub-Identität zeichnet den #FCBayern aus. Dafür lieben uns unsere Fans, darauf können wir stolz sein. Beim FC Bayern stehen die Fans immer im Mittelpunkt."#FCBJHV #MiaSanMia pic.twitter.com/QB9VWjtDkM — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2021

Wer bereits Sky-Kunde ist, der kann das Spiel ganz bequem auf dem Computer, dem Smartphone oder dem Tablet via Sky Go sehen. Der Sreamingdienst ist in jedem Sky-Vertrag enthalten und erlaubt es, die Inhalte des eigenen Abonnements live und auf Abruf zu sehen. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, die Sky-Go-App auf dem Gerät Eurer Wahl zu installieren. Dann loggt Ihr euch mit Euren Sky-Daten ein und schon kann es losgehen.

Wer kein Sky-Abo hat, der kann auch ganz kurzfristig noch sein Glück bei Sky Ticket finden. Dieser Streamingservice ermöglicht es Euch, ohne lange Vertragsbindung die Sky-Inhalte nutzen zu können. Es stehen drei Tickets zur Auswahl: Entertainment, Entertainment+Cinema und Supersport. Wer den gesamten Live-Sport von Sky sehen will, der muss natürlich das Supersport-Ticket wählen.

Zur Wahl stehen zwei Laufzeiten: Das Tagesticket bietet Euch 24 Stunden Zugriff auf sämtliche Sportinhalte von Sky und kostet 14,99 Euro. Das Monatsticket gibt es für 29,99 Euro. Der Vorteil von Sky Ticket gegenüber Sky Go ist neben des Fehlens eines Abozwangs auch die größere Zahl an Geräten, auf denen die Inhalte gesehen werden können. TV-Sticks, Konsolen und Smart-TVs stehen bei Sky Ticket nämlich auch zur Wahl.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live: Das kostet Sky

Wer dennoch das klassische Sky-Abo bevorzugt, der benötigt für das Spiel zwischen den Bayern und Bielefeld das Bundesliga-Paket. Dieses kostet monatlich 27 Euro und beinhaltet alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie sämtliche Partien der 2. Bundesliga. Für 5,50 Euro im Monat zusätzlich gibt es zudem das Sport-Paket obendrauf. Damit seht Ihr auch den DFB-Pokal und die Premier League sowie abseits des Fußballs auch die Formel 1, die NHL, die Handball-Bundesliga, Tennis, Golf und Leichtathletik. Alle Infos zu den Sky-Paketen gibt es unter diesem Link.

Morgen gastieren wir zum Topspiel beim @FCBayern!

Wir haben auf unserer Homepage die wichtigsten Daten & Fakten für euch gesammelt:https://t.co/c5HwmX1uyU#FCBDSC #Ostwettfalen pic.twitter.com/LZBFMqCv3A — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) November 26, 2021

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld: Die Höhepunkte bei DAZN

Die Höhepunkte des Topspiels seht Ihr ab 20.30 Uhr im Rahmen der Highlightshow beim Streamingdienst DAZN. Seit dieser Saison zeigt DAZN die Höhepunkte der Samstagspartien in einer linearen Show ab 17.30 Uhr, die Partie am Abend wird ab 20.30 Uhr eingespeist. DAZN zeigt wie bereits erwähnt alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live und fast immer exklusiv, zudem gibt es dort jede Menge weiteren Live-Sport. Zur Anmeldung geht es hier entlang.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld? Die Details zur Übertragung in der Zusammenfassung

Begegnung: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld

Datum: 27. November | 18.30 Uhr

Übertragung TV: Sky Sport Bundesliga 1 | Sky Sport Bundesliga 3 (Tactical Feed) | Sky Sport Bundesliga UHD

Übertragung LIVE-STREAM: Sky Go | Sky Ticket

Kommentator: Wolff Fuss

Höhepunkte: DAZN

