FC Bayern, News heute: Nächster Coronafall bei den Bayern?

Die Corona-Misere beim FC Bayern München nimmt offenbar kein Ende. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde am Mittwoch auch Torwarttrainer Toni Tapalovic positiv getestet. Eine Bestätigung des Klubs stand zunächst noch aus. Tapalovic würde sich in eine ganze Reihe von Coronafällen beim Rekordmeister einreihen.

FC Bayern, News heute: Kimmich positiv getestet

Prominentester Fall war Joshua Kimmich. Den positiven Test des 26 Jahre alten Mittelfeldantreibers, der zuletzt durch seine Impfskepsis für Aufsehen gesorgt hatte, bestätigte der Klub am Mittwoch. Kimmich "geht es gut", teilte der Klub mit.

ℹ️ Joshua #Kimmich befindet sich in häuslicher Isolation, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Dem Mittelfeldspieler des #FCBayern geht es gut.



Als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten hatte sich Kimmich zuletzt ohnehin in Quarantäne befunden und das Derby beim FC Augsburg (1:2) sowie das Champions-League-Gruppenspiel bei Dynamo Kiew am Dienstag (2:1) verpasst. Nach der Rückkehr aus Kiew war auch bei Kimmichs Klubkollegen Eric Maxim Choupo-Moting ein positiver Test bekannt geworden, Choupo-Moting befand sich ebenfalls in Quarantäne. Auch Niklas Süle und Josip Stanisisc waren zuletzt positiv getestet worden.

FC Bayern, News heute: Lauterbach schickt Kimmich Genesungswünsche

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich nach der Corona-Infektion von Joshua Kimmich zu Wort gemeldet und dem Mittelfelspieler eine schnelle Genesung gewünscht. "Schade, dass Joshua Kimmich sich doch angesteckt hat, wünsche schnelle vollständige Genesung. Der Fall zeigt, wie schwer es ist, ungeimpft heute Covid zu vermeiden", schrieb Lauterbach bei Twitter.

Kimmich hatte zuletzt durch seine Impfskepsis weit über den Fußball hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Bundestrainer Hansi Flick hatte kurz vor Kimmichs bekannt gewordener Infektion allerdings durchblicken lassen, dass Kimmich eine Impfung inzwischen in Erwägung ziehen würde. Neben Kimmich galten auch vier weitere Spieler bei den Bayern als ungeimpft, laut kicker sollen Jamal Musiala und Serge Gnabry inzwischen aber ihre Immunisierung erhalten haben.

Schade, dass Joshua Kimmich sich doch angesteckt hat, wünsche schnelle vollständige Genesung. Der Fall zeigt, wir schwer es ist, ungeimpft heute Covid zu vermeiden. In Gruppe der Ungeimpften liegt Inzidenz WEIT über 1.000. Das Risiko ist unbeherrschbar https://t.co/vnTDFtlaHL — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 24, 2021

FC Bayern, News heute: Michael Rummenigge wünscht sich Abwechslung im Titelkampf

Ex-Profi Michael Rummenigge hat sich nach neun Meisterschaften der Bayern in Folge für mehr Abwechslung an der Tabellenspitze ausgesprochen und eine konstantere Leistung seines Ex-Klubs Borussia Dortmund gefordert.

"Generell gilt: Bayern ist die Nummer 1, Dortmund die 2 - die Kaderqualität spiegelt diese Rangfolge auch wider. Aber so schön zehn Meisterschaften in Serie für die Münchner wären, so gut täte der Bundesliga auch mal Abwechslung an der Spitze", schrieb Rummenigge in seiner Kolumne im kicker. Allerdings müsse der BVB "konstant gut spielen".

FC Bayern: Alle Infos zur heutigen Jahrehauptversammlung

FC Bayern: Die kommenden Spiele

Datum Begegnung Wettbewerb 27. November 2021 | 18.30 Uhr FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld Bundesliga | 13. Spieltag 04. Dezember 2021 | 18.30 Uhr Borussia Dortmund vs. FC Bayern München Bundesliga | 14. Spieltag 08. Dezember 2021 | 21 Uhr FC Bayern München vs. FC Barcelona Champions League | Gruppenphase | 6. Spieltag 11. Dezember 2021 | 15.30 Uhr FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 Bundesliga | 15. Spieltag