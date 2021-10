Am 8. Bundesliga-Spieltag kommt es zum Spitzenspiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Goal erklärt, wer das Spiel LIVE zeigt / überträgt.

Der 8. Spieltag der Bundesliga hat nach der Länderspielpause sofort einen Kracher zu bieten! Am Sonntag, 17. Oktober, ist Tabellenführer FC Bayern München bei seinem punktgleichen Verfolger Bayer Leverkusen gefordert. Das Topspiel wird um 15.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen angepfiffen.

Die Voraussetzungen für ein echtes Spitzenspiel sind gegeben. Mit Leverkusen und dem FC Bayern treffen die beiden Teams mit den meisten geschossenen Toren in der bisherigen Saison aufeinander. Der Rekordmeister netzte bereits 24-mal ein, Leverkusen kommt bisher auf 20 Tore. Diese Zahlen sprechen für ein Offensivspektakel.

Mit ihrer offensiven Spielweise haben Leverkusen und der FC Bayern die Saison 2021/22 bisher ausgezeichnet. Die Münchner legten nach dem Auftakt-Remis in Mönchengladbach eine Siegesserie hin, die überraschenderweise am 7. Spieltag von Eintracht Frankfurt gestoppt wurde. Die Hessen gewannen in der Allianz-Arena und sorgten für noch mehr Spannung in der Bundesliga.

Auch Leverkusen startete mit einem Unentschieden (gegen Union Berlin) und kassierte danach ebenfalls nur eine Niederlage im bisherigen Saisonverlauf (gegen Borussia Dortmund). Nachdem viele Spieler auf beiden Seiten in den vergangenen Tagen bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz waren, kommt Leverkusen und dem FC Bayern der Spieltermin am Sonntag sicher gelegen. Lassen wir uns überraschen, ob das Spitzenspiel hält, was es verspricht!

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im Fernsehen und im Internet.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Das Topspiel der Bundesliga auf einen Blick

Begegnung Bayer Leverkusen - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Datum Sonntag, 17. Oktober Anstoss 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort BayArena, Leverkusen

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: So wird die Bundesliga übertragen

Nach der gut zweiwöchigen Länderspielpause ist manchem Fan eventuell entfallen, wie sich die Übertragungssituation der Bundesligaspiele in der Saison 2021/22 im TV und im LIVE-STREAM überhaupt darstellt. Hier eine kleine Erinnerung!

Die Live-Übertragungsrechte halten drei Anbieter: Sky, DAZN und Sat.1. Während letzterer in dieser Saison noch zwei Spiele live im Free-TV überträgt, sind der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN an jedem Bundesliga-Spieltag in die Live-Berichterstattung involviert. Wer an der Reihe ist, hängt von dem Wochentag ab, an dem das jeweilige Spiel stattfindet.

Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema: Wo ist das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Sonntag zu sehen?

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München?

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist in dieser Saison für die Übertragung aller Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga verantwortlich und ist demzufolge die richtige Adresse für alle, die an diesem Sonntag Leverkusen gegen den FC Bayern live sehen wollen.

Die Live-Übertragung der Bundesliga von Sky beschränkt sich 2021/22 auf die Samstagsspiele und die Spiele in englischen Wochen.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München? Übertragung bei DAZN

Wer nichts vom Spiel Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München verpassen will, der sollte den LIVE-STREAM von DAZN ab dem Sendebeginn um 14.30 Uhr verfolgen.

Moderator Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner stimmen Euch ab 14.30 Uhr in der Vorberichterstattung auf die Partie ein. Jan Platte kommentiert und Marco Hagemann holt die Stimmen direkt aus dem Stadion ein.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München im TV: Geht das?

Obwohl DAZN sein komplettes Programm ausschließlich im LIVE-STREAM sendet, könnt Ihr Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München auch auf Eurem großen TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer verfolgen.

Wer einen Smart-TV mit Internetanschluss besitzt, kann sich einfach die DAZN-App herunterladen, und schon ist das Spiel auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Wer noch ein älteres TV-Gerät besitzt, muss seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden.

Zudem hat DAZN seit diesem Sommer zwei lineare TV Sender, DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind nach einer Zuzahlung über Vodafone und Sky zu empfangen. Leverkusen vs. FC Bayern München läuft auf DAZN 1.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München? Das kostet und das bietet DAZN

Um das Spiel heute live verfolgen zu können, benötigt Ihr auf jeden Fall ein gültiges DAZN-Abo. Ihr habt die Wahl zwischen einem jederzeit kündbaren Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (149,99 Euro), mit dem Ihr auf lange Sicht einiges an Geld spart.

Der LIVE-STREAM kann über die Webseite dazn.com auf dem PC oder dem Laptop abgerufen werden, ebenso über die kostenlose DAZN-App auf Eurem Smartphone oder Tablet.

DAZN wird nicht umsonst auch das "Netflix des Sports" genant. Kein anderer Anbieter zeigt mehr Spitzensport live. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga habt Ihr mit einem DAZN-Abo unter anderem auch Zugriff auf fast alle Spiele der Champions League, auf zahlreiche Spiele der europäischen Topligen Primera Divison, Ligue 1 und Serie A und auf fast alle Spiele der noch laufenden WM-Qualifikation.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Bayer Leverkusen und des FC Bayern München.

Wer zeigt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Die Übertragungen im Überblick