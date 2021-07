FC Bayern München, News und Gerüchte: Nagelsmann über Süle-Zukunft, kommt ein Everton-Youngster?

Julian Nagelsmann äußert sich zu Niklas Süle - und was passiert nun mit Federico Chiesa? Alle Neuigkeiten zum FC Bayern München heute gibt es hier.

FCB-News: Zaccardo empfiehlt Bayern Federico Chiesa

Federico Chiesa machte bei der EM 2021 mit Italien auf sich aufmerksam und holte im Finale gegen England gar den Titel. Der ehemalige Weltmeister und Bundesliga-Spieler Cristian Zaccardo würde den 23-Jährigen deshalb auch beim FC Bayern gut aufgehoben sehen.

"Chiesa gibt nie auf, ist schnell, attackiert den Gegenspieler und versucht oft zu schießen. Er hat eine Menge Persönlichkeit. Das für ihn ausgegebene Geld ist gerechtfertigt. Er war dieses Jahr einer der besten Spieler bei Juventus, also könnte er ein Spieler von Bayern München sein, auch wenn er viel kostet", so Zaccardo bei Sport1 .

Auch Bayern neuer Coach Julian Nagelsmann schwärmte zuletzt vom jungen Flügelflitzer, ein Transfer im Sommer dürfte dennoch unwahrscheinlich sein.

Chiesa ist aktuell von der Fiorentina an Juventus ausgeliehen, das für Sommer 2022 eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro besitzt. Sollte Chiesa vorzeitig wechseln, wäre laut Corriere dello Sport wohl die doppelte Summe fällig - zu viel für die Bayern.

Bayern offenbar scharf auf Everton-Youngster Thierry Small

Mit Omar Richards haben die Bayern erst ihren neuen Linksverteidiger vorgestellt - laut The Athletic soll der deutsche Rekordmeister aber an einem weiteren Defensivmann für die linke Außenbahn interessiert sein: Thierry Small von FC Everton.

Der 16-Jährige wolle die Jugendmannschaft der Toffees demnach in diesem Sommer verlassen und zu einem absoluten Top-Klub wechseln, nachdem der Außenverteidiger in der abgelaufenen Saison bereits 13 Spiele für die U23 des Klubs absolviert hat.

Neben Bayern München sollen auch Manchester United und der FC Arsenal interessiert sein.

FCB News, heute: Salihamidzic erzählt Upamecano-Anekdote

FCB-News: Nagelsmann schwärmt von Niklas Süle

Einer, den Julian Nagelsmann bereits seit der Jugend in Hoffenheim kennt, ist Verteidiger Niklas Süle. "Ich finde es wichtig, total transparent mit den Spielern zu sein. Die Spieler müssen auch die Sichtweise des Klubs verstehen bezüglich der vertraglichen Situation. Nikis Vertrag läuft im nächsten Jahr aus, und er hat keine besonders glückliche letzte Saison gehabt", sagte Nagelsmann der Sport Bild .

Allerdings hält Nagelsmann große Stücke auf Süle, der alles mitbringe, "was ein Weltklasse-Innenverteidiger haben muss, das darf man nicht vergessen", betonte Nagelsmann. Allerdings stellte Nagelsmann klar: "Wenn er die Einsicht hat, an seinen Baustellen zu arbeiten und dazu jetzt noch einen Trainer bekommt, der ihn seit der U16 kennt, bin ich zuversichtlich, dass er seine PS wieder auf die Straße bringt. Darüber habe ich mit ihm schon gesprochen. Er muss was tun, das weiß er, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm."

Allerdings sagte Nagelsmann auch: "Gleichzeitig muss man auch die Klubseite verstehen. Es ist klar, dass wir auch immer schauen, was auf dem Markt passiert. Jeder bei Bayern würde allerdings sehr glücklich sein, wenn Niki Süle jedes Spiel macht und bei der Bild einen Notenschnitt von 1,3 hat."

