Ex-Bayern-Coach Jupp Heynckes hat Niklas Süle für dessen Lebensstil kritisiert. Alle Neuigkeiten zum FC Bayern München heute gibt es hier.

Der FC Bayern München heute am Dienstag. Alle News zum Rekordmeister gibt es hier.

Die Artikel zu den vergangenen Tagen findet Ihr hier:

FC Bayern München, News heute: Heynckes kritisiert Süles Lebensstil

Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat Innenverteidiger Niklas Süle für dessen Lebensstil kritisiert und mehr Professionalität eingefordert. "Ein spezieller Fall ist Niklas Süle. Wenn er absolut professionell arbeitet und seine Lebensführung seinem Beruf anpasst, wird er ein Innenverteidiger von internationalem Top-Format", sagte Heynckes im Interview mit dem kicker. Laut Heynckes solle sich der 25-Jährige ein "Beispiel an Lewandowski oder Kimmich" nehmen.

Süle wurde in der Vergangenheit immer wieder wegen seiner Ernährung kritisiert. Der Abwehrhüne gestand bereits vor längerer Zeit eine Schwäche für Fast Food ein, in der vergangenen Saison nahm ihn der damalige Bayern-Trainer Hansi Flick wegen Übergewichts zwischenzeitlich aus dem Kader.

FC Bayern München, News heute: Müller freut sich auf Nagelsmann

Nationalspieler Thomas Müller blickt der Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann mit Vorfreude entgegen. "Das ist auch für mich als 'alten Hasen' immer wieder eine neue Herausforderung", sagte Müller in einem Video bei Instagram: "Gerade eben die neuen Details, was verändert das im Mannschaftsgefüge und so weiter und sofort. Das bringt immer interessante Konstellationen hervor und darauf freue ich mich einfach."

Aktuell weilt Müller nach dem Achtelfinal-Aus der deutschen Mannschaft bei der EM noch im Urlaub, in rund zwei Wochen soll er ins Training einsteigen. Für den neuen Europameister Italien hatte Müller auch noch ein paar Worte übrig. "Glückwunsch an die Italiener, die haben sich das auf jeden Fall verdient", sagte er: "Vom erstem Spiel weg haben sie eine gewisse Euphorie entfacht. Auch wenn das Finale gestern sehr knapp war und die Engländer auch ein tolles Turnier gespielt haben."

FC Bayern München, News: Davies fällt auf unbestimmte Zeit aus

Der FC Bayern München hat bekanntgegeben, dass Alphonso Davies dem Team "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung steht. Der Linksverteidiger hat sich nach Angaben des Klubs einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt deswegen länger aus.

Davies kehrte mit dieser Blessur von der kanadischen Nationalelf zurück, mit der er sich auf den Gold Cup vorbereitet hatte. In München soll die Verletzung "konservativ" behandelt werden, das bedeutet, dass Davies nicht operiert wird.

Mit Lucas Hernandez fällt bei den Bayern eine weitere Option für die Linksverteidiger-Position ebenfalls länger aus. Der Franzose hatte sich während der EM-Vorbereitung am Knie verletzt. Für beide dürfte es für eine Rückkehr bis zum Saisonstart im August nicht reichen.

FC Bayern München: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22