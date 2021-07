Die zwei besten Optionen für die linke Defensivseite sind verletzt. Zum Saisonstart muss Trainer Nagelsmann wohl improvisieren. Alle News zum FCB.

FC Bayern, News: Davies und Hernandez fallen zu Saisonbeginn wohl aus

Der FC Bayern München hat in der Vorbereitung und während der ersten Saisonspiele aller Voraussicht nach ein großes Problem auf der linken Abwehrseite: Mit Alphonso Davies und Lucas Hernandez stehen die beiden Stamm-Optionen für diese Position nicht zur Verfügung.

Davies zog sich im Länderspiel für Kanada beim Gold Cup eine Knöchelverletzung zu, die noch genauer untersucht werden muss. Sollten sich die ersten Befürchtungen bestätigen, fällt er länger aus.

Und auch Hernandez ist nicht fit: Der Franzose zog sich im Trainingslager vor der EM eine Blessur am Knie zu, die inzwischen bereits operiert worden ist. Er soll bis zum Ende des Monats mit zwei Physiotherapeuten in den Urlaub fahren, um dort die ersten Reha-Schritte zu absolvieren. Einsätze kämen für Hernandez bis Mitte August aller Voraussicht nach auf jeden Fall noch zu früh, vermeldet die Bild .

FC Bayern, News: HSV-Zeit für Ulreich "nicht reibungslos verlaufen"

Nach nicht einmal einem Jahr hat sich Torhüter Sven Ulreich beim FC Bayern zurückgemeldet. Er war im vergangenen Sommer zum Hamburger SV gewechselt, doch mit dem Zweitligisten einigte er sich vor einigen Monaten auf eine Vertragsauflösung. "Ich habe von Vornherein gesagt, dass ich kein Interesse an einem zweiten Jahr in der 2. Liga habe", erkärte er im kicker .

Die Zeit in Hamburg war nicht das, was sich Ulreich vorgestellt hatte: "Leider ist nicht alles reibungslos gelaufen", meinte er und unterschrieb deshalb beim FCB einen neuen Einjahresvertrag, der per Option noch verlängert werden kann. Die eigentliche Nummer zwei der Münchner, Alexander Nübel, ist für zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen.

FC Bayern, News: Hoeneß kritisiert Kroos - und der kontert

Uli Hoeneß hat nach der enttäuschenden EM umfassende Kritik an dem früheren Bundestrainer Joachim Löw, der deutschen Nationalmannschaft und insbesondere Toni Kroos geübt. Löw habe "völlig unnötig" auf die Dreierkette in der Abwehr gesetzt, um Kroos als Mittelfeldchef einzubauen, sagte der ehemalige Bayern-Präsident im Doppelpass bei Sport1 : "Aber Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem."

Beim Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) habe Deutschland "Angsthasenfußball" gespielt und allen voran Kroos sei nur durch Querpässe aufgefallen. "Bei anderen Teams geht es mit Zug nach vorne, und bei uns wurde quer gespielt, quer gespielt, quer gespielt", sagte Hoeneß. Er schätze Kroos, der tolle Erfolge gefeiert habe - aber: "Seine Art zu spielen, ist total vorbei." Kroos selbst hatte nach Ausscheiden das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere verkündet.

Ein Konter des Akteurs von Real Madrid ließ nicht lange auf sich warten. "Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper", twitterte der 31-Jährige kurze Zeit später.

