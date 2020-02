Ex-Kommentator Marcel Reif sicher: "Leroy Sane ist im Sommer Bayern-Spieler"

Wechselt City-Flügelflitzer Leroy Sane im Sommer nach München? Für Ex-Kommentator Reif ist die Verkündung des Transfers nur noch eine Frage der Zeit.

Der ehemalige Kommentator Marcel Reif ist sich sicher, dass Manchester Citys Leroy Sane ab der kommenden Saison für den aufläuft. "Sane und Bayern ist für mich durch. Die sind sich einig", erklärte der 70-Jährige in seiner Live-Sendung "Reif ist Live" auf Bild.de und ergänzte: "Wenn so ein Spieler so weg will, wird [Pep] Guardiola ihn auch nicht halten können, komme, was wolle."

Folglich sei er sich sicher, dass der Nationalspieler "im Sommer Bayern-Spieler" ist.

FC Bayern: Beeinflusst Citys CL-Sperre möglichen Sane-Abgang?

Der Transfer könnte nach der jüngsten Champions-League-Sperre der Skyblues zusätzlich Fahrt aufnehmen.

FCB-Präsident Herbert Hainer bestätigte zuletzt das Interesse am 24-Jährigen, allerdings soll zwischen den Verantwortlichen Uneinigkeit hinsichtlich einer Verpflichtung des ehemaligen Schalkers herrschen.

Bei den Cityzens besitzt Sane noch einen Vertrag bis 2021. Der gebürtige Essener bestritt in der laufenden Spielzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses lediglich ein Pflichtspiel für das Team von Trainer Guardiola.