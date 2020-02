FC Bayern München, News und Gerüchte: Löw schließt DFB-Comeback von Thomas Müller nicht mehr aus

Thiago überragt gegen Mainz und Thomas Müllers DFB-Comeback ist nicht mehr ausgeschlossen. Alles rund um den FCB.

Der hat seine herausragende Form mit einem 3:1-Auswärtssieg bei unterstrichen. Weil der bisherige Spitzenreiter im Top-Spiel gegen (2:2) nur einen Punkt holte, schnappte sich der Titelverteidiger die Tabellenführung in der .

Besonders hervorstach gegen die 05er Mittelfeldspieler Thiago. Unter anderem wegen eines sehenswerten Treffers in der ersten Halbzeit. Wie lange wird der spanische Edeltechniker noch in München spielen?

Magier Thiago nicht zu halten - auch nicht für den FC Bayern?

Thiago hat Bayern-Trainer Hansi Flick nach anfänglichen Schwierigkeiten von sich überzeugt. Die Darbietung des spanischen Magiers beim 3:1-Sieg in Mainz war der vorläufige Höhepunkt seiner bislang starken Rückrunde - und zugleich eine Bewerbung für einen neuen Vertrag. Doch möchten er und die Münchner diesen Vertrag überhaupt?

Joachim Löw schließt DFB-Comeback von Thomas Müller und Mats Hummels nicht mehr aus

Bundestrainer Joachim Löw hat ein Comeback von Bayern Münchens Angreifer Thomas Müller und BVB-Verteidiger Mats Hummels nicht mehr ausgeschlossen. In einem Interview mit Welt am Sonntag und Bild am Sonntag sagte er: "Mats Hummels und Thomas Müller sind, genauso wie Jerome Boateng, Spieler mit einer außergewöhnlichen Qualität und mit großen Verdiensten für

Weiter sagte Löw: "Ich weiß, dass ich mich als mögliche Option auf sie verlassen könnte, wenn wir kurz vor der EM Probleme bekämen. Jetzt ist es aber zu früh, um Fragen zu beantworten, die sich noch nicht stellen."

Flick: "Freue mich ungemein" über Thiagos Treffer

FC Bayern - City-Coach Pep Guardiola über Leroy Sane: "Er hat das Vertragsangebot nie abgelehnt"

Manchester-City-Coach Pep Guardiola hat sich zu der Transfersituation rund um Leroy Sane und einen möglichen Verbleib des Flügelflitzers bei den Citizens geäußert.

Angesprochen auf einen möglichen Verbleib des 24-Jährigen entgegnete der Katalane auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem anstehenden Premier-League-Spiel bei den (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVE-TICKER ): "Da müssen Sie Txiki (Begiristain, Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) fragen. Meine letzte Info war, dass wir ihm vor langer Zeit ein Angebot gemacht haben und bis jetzt hat er es nicht abgelehnt - seitdem habe ich keine Neuigkeiten."

Sanes Vertrag beim amtierenden englischen Meister läuft noch bis 2021. Vor seiner schweren Knieverletzung bemühte sich der FC Bayern intensiv um die Dienste des Nationalspielers.