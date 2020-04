FC Bayern München, News und Gerüchte: Thiago wohl vor Vertragsverlängerung, Klose neuer Co-Trainer von Flick?

Thiago steht wohl vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern und Klose soll als neuer Co-Trainer von Flick im Gespräch sein. Alle FCB-News.

Seit Freitag ist es offiziell: Hansi Flick bleibt bis 2023 Cheftrainer des . Nach der Vertragsverlängerung mit dem 55-Jährigen soll man beim deutschen Rekordmeister aber bereits an einem weiteren Vorhaben arbeiten. Der Bundesligist denkt offenbar intern darüber nach, Ex-Nationalstürmer Miroslav Klose als neuen Co-Trainer bei den Profis zu installieren.

Auch bei einigen Spielern sollen demnächst Nägel mit Köpfen gemacht werden: Demnach seien bei Thiago lediglich noch Details zu besprechen, ehe der Mittelfeldspieler sein bis 2021 datiertes Arbeitspapier vorzeitig verlängern wird. Jerome Boateng soll dagegen einen Abschied aus München in Erwägung ziehen.

Außerdem: David Alaba schießt gegen französische Wissenschaftler, die zuletzt öffentlich darüber diskutiert hatten, einen neuen Impfstoff gegen COVID-19 in Afrika zu testen. Zudem wird der FCB am Montag in Kleingruppen auf das Trainingsgelände an der Säbener Straße zurückkehren.

Odriozola über Reservistenrolle beim FC Bayern: "Habe 100 Prozent Vertrauen in mich"

Der von Real Madrid ausgeliehene Alvaro Odriozola hofft nach wie vor, sich beim FC Bayern durchsetzen zu können. "Jeder Wechsel kann eine gewisse Eingewöhnungszeit mit sich bringen, ein Transfer in der Winterpause ist, wie wir alle wissen, nicht immer einfach", erklärte der Spanier gegenüber der Marca.

Seinen Wechsel in die bereut der Spanier nicht: "Die Konkurrenz bei Bayern ist genauso groß wie bei . Seit ich hier bin haben wir jedes Spiel gewonnen, mit Ausnahme eines Unentschiedens gegen Leipzig. Da ist ein Platz in der Startaufstellung eine große Herausforderung."

"Ich habe 100 Prozent Vertrauen in mich", zeigt sich Odriozola kämpferisch. "Das entscheidende Drittel der Saison steht erst noch an. Ich werde kämpfen, wenn sich die Weltlage wieder normalisiert hat."

FC Bayern: Thiago angeblich vor Vertragsverlängerung

Wie der kicker berichtet, steht dem FC Bayern eine Vertragsverlängerung mit Thiago kurz bevor. Lediglich Details seien noch zu besprechen. Der Vertrag des Spaniers läuft noch bis 2021. Karl-Heinz Rummenigge sagte kürzlich gegenüber der Bild -Zeitung, dass die Angebote zu den Vertragsverlängerungen "extrem fair und seriös" seien. Neben Thiago soll auch eine Verlängerung mit Thomas Müller kurz bevor stehen, wie die Bild -Zeitung berichtete.

FC Bayern trainiert ab Montag in Kleingruppen an der Säbener Straße

Die Spieler des FC Bayern werden am Montag auf das Trainingsgelände an der Säbener Straße zurückkehren und erste Einheiten in Kleingruppen absolvieren. Das Training soll nach kicker -Informationen jedoch unter strengen Auflagen und unter Einhaltung aller vorgegebenen Regeln stattfinden.

Demnach sei man am Samstag nach zweimaliger Beratung zu dem Schluss gekommen, dass nichts gegen eine erste Einheit im Freien spreche. Die Spieler sollen in festgelegten zeitlichen Abständen in der Tiefgarage auf dem Gelände abgeholt und getrennt in mehrere Kabinen gebracht werden. Die Kleingruppen sollen aus vier oder fünf Spielern bestehen.

FC Bayern - Lothar Matthäus über Flick-Verlängerung: "Eine Harmonie wie zuletzt unter Heynckes"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Verlängerung des FC Bayern mit Trainer Hansi Flick als logische Entscheidung bezeichnet. "Es wäre unverständlich gewesen, wenn Bayern nicht mit ihm verlängert hätte. Der FC Bayern ist unter ihm auf genau dem richtigen Weg", betonte der 59-Jährige im Interview mit der AZ .

Flick war vor der aktuellen Saison als Co-Trainer von Niko Kovac zum FC Bayern gekommen und hatte Anfang November nach Kovacs Entlassung zunächst interimsmäßig das Amt des Cheftrainers übernommen. Am Freitag verkündete der deutsche Rekordmeister schließlich, Flicks Vertrag bis Ende Juni 2023 verlängert zu haben.

"Es ist eine Harmonie wie zuletzt unter Jupp Heynckes zu erkennen, die Mannschaft spielt tollen Fußball. Er hat die Mannschaft insgesamt verbessert, fußballerisch und taktisch", so Matthäus, der hinzufügte: "Hansi kann eine Ära bei Bayern prägen. Es könnte ein Zeichen an alle Spieler sein, die ihren Vertrag noch nicht verlängert haben."

FC Bayern: Miroslav Klose wohl als neuer Co-Trainer von Hansi Flick im Gespräch

Der FC Bayern München denkt intern angeblich darüber nach, Ex-Nationalstürmer Miroslav Klose als neuen Co-Trainer von Hansi Flick bei den Profis zu installieren. Das berichtet die Bild .

Demnach sei offen, wie lange Hermann Gerland, der nach Niko Kovacs Entlassung und Flicks Beförderung zum Chefcoach im November zum Posten des "Co" zurückkehrte, noch weiter machen will. Und in den Überlegungen, wer Gerlands Nachfolger werden könnte, spreche vieles für Klose, der aktuell noch die U17 des deutschen Rekordmeisters trainiert.

Auch Klose selbst beschäftigt sich laut Bild ernsthaft mit dem Gedanken, Flicks Assistent bei der ersten Mannschaft zu werden. Der 41-Jährige, der die U17 des FCB im Sommer 2018 übernommen hatte und gleich im ersten Jahr zur süddeutschen Meisterschaft führte, will einem Bericht von Sport1 zufolge ab Juni seine Fußballehrer-Lizenz beim DFB machen. Sein Vertrag als U17-Coach läuft Ende Juni aus.

David Alaba empört über Afrika-Aussagen von französischen Wissenschaftlern

David Alaba hat mit heftiger Kritik auf den Vorschlag zweier französischer Wissenschaftler reagiert, einen möglichen neuen Impfstoff gegen COVID-19 in Afrika zu testen. "Sind diese beiden Typen Ärzte oder Clowns? Diese Art von Rassismus hätte ich mir nie vorstellen können", schrieb der Abwehrspieler von Bayern München bei Twitter .

Die Wissenschaftler hatten zuvor im französischen Fernsehen darüber gesprochen, einen möglichen Impfstoff in Afrika zu testen. Dort gebe es "keine Masken, keine Behandlungsmöglichkeiten und keine Wiederbelebungsmaßnahmen", sagte Jean-Paul Mira, Chefarzt am Pariser Cochin Krankenhaus.

Alaba reagierte entrüstet. "Das ist schändlich und inakzeptabel. Wir müssen alle zusammenstehen und Hand in Hand arbeiten, um dieses Virus zu bekämpfen", schrieb er.

FC Bayern: Jerome Boateng erwägt offenbar Abschied - Interesse von Chelsea und Arsenal?

Bayern Münchens Innenverteidiger Jerome Boateng ist offenbar bestrebt, den deutschen Rekordmeister im kommenden Transferfenster zu verlassen. Das berichtet das Online-Portal Fußballtransfers .

Demnach bestehe sowohl von Seiten des Spielers als auch des Vereins das Interesse, künftig getrennte Wege zu gehen. Weiter heißt es, dass die Klubführung des FC Bayern einem Transfer zustimmen würde, sofern ein entsprechendes Angebot eingeht.

Als mögliche Abnehmer für den Verteidiger, dessen Vertrag in München im Sommer 2021 ausläuft, nennt das Portal unter anderem die beiden London-Klubs Chelsea und Arsenal.