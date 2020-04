FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthäus rät zu Werner statt Sane, FCB gratuliert Ribery

Lothar Matthäus würde an Stelle des FC Bayern Timo Werner statt Leroy Sane holen. Franck Ribery feiert indes Geburtstag. Alle FCB-News.

Seit Montag kann beim zumindest in Kleingruppen wieder trainiert werden. Auch der deutsche Rekordmeister bereitet sich auf den Tag X vor, an dem nach der Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie wieder gespielt werden kann.

Und während der Ball gerade nicht rollt, gehen die Themen auf dem Transfermarkt weiterhin nicht aus. Ex-FCB-Star und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gibt den Bayern dabei nun einen Rat.

Außerdem: Bayern-Ikone Franck Ribery feiert Geburtstag und Stefan Effenberg spricht über Unterschiede zwischen Niko Kovac und Hansi Flick, der gerade seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat.

FC Bayern München: Matthäus rät zu Werner statt Sane

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem deutschen Rekordmeister Bayern München zur Verpflichtung von Timo Werner statt Leroy Sane geraten.

"Er ist auf dem Feld flexibler, sein Charakter entspricht dem Wunschbild der Verantwortlichen möglicherweise ein kleines bisschen mehr. Da ist die Unruhe-und-Bling-Bling-Gefahr deutlich niedriger. Er kann sowohl ganz vorne an Lewandowskis Stelle spielen, hängend dahinter oder auf den Flügeln. Und günstiger dürfte er auch sein", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Der frühere Bayern-Profi Stefan Effenberg hat sich zur Verlängerung von FCB-Cheftrainer Hansi Flick geäußert und dabei auch Unterschiede zu dessen Vorgänger Niko Kovac angesprochen.

"Was die Kaderplanung angeht, sollte ein Trainer grundsätzlich schon Mitspracherecht haben. Der braucht die Spielertypen für seine Philosophie. (...) Da muss eine gewisse Absprache (mit Vorstand und Sportdirektor; d. Red.) sein, ohne Frage. Kovac hatte wenig Mitspracherecht, Flick bekommt in Zukunft mehr Mitspracherecht und Vertrauen", schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei Sport1 .

Unter anderem mit Rio-Weltmeister Miroslav Klose (41) soll der 67. Fußballlehrer-Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie im Juni in Hennef beginnen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, sei der genaue Starttermin jedoch von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie abhängig.

Das vollständige Teilnehmerfeld neben DFB-Rekordtorschütze Klose, der aktuell U17-Trainer bei Rekordmeister Bayern München ist, soll zeitnah bekannt gegeben werden.

Den wichtigsten Schritt, um für den Tag X gewappnet zu sein, den Tag also, an dem der Ball wieder rollt, ist der FC Bayern schon vor ein paar Tagen gegangen, bevor am Montag die ersten Profis in Kleingruppen wieder am Klubgelände an der Säbener Straße in München trainierten.

Schien der Rekordmeister noch am Donnerstag aufgrund der Coronakrise komplett im "Pausemodus", wie es ein Spielervermittler, der schon lange und oft mit den Münchnern zusammenarbeitet, im Gespräch mit Goal und SPOX formulierte, ist durch die langfristige Verlängerung mit Trainer Hansi Flick bis zum 30. Juni 2023 der erste Dominostein gefallen.

Die Fragen, wann, wie und ob überhaupt die laufende Saison wieder aufgenommen werden kann, kann weiterhin niemand seriös beantworten. Fakten und Perspektiven für die Zukunft des eigenen Vereins dürften die Münchner aber bereits in den kommenden Tagen schaffen.

Was die Vertragsverlängerung für Hansi Flick bedeutet: Der 55-Jährige hat die - wohl auch für ihn selbst - verblüffendste Trainerkarriere der letzten Jahre bei einem Weltklub hingelegt. Vom ewigen Co-Trainer und treuen Assistenten zum loyalen Helfer in der Not zum einzig logischen und mit viel Macht ausgestatteten Cheftrainer in nur acht Monaten.

Dass Flick vor seinem im Oktober 2019 zunächst auf zwei Spiele angelegten Einspringen nach dem Abgang von Niko Kovac zuletzt im Jahr 2005 als Cheftrainer gearbeitet hatte – und da mit der TSG Hoffenheim gerade viermal am Aufstieg in die Zweite gescheitert war – spielte angesichts seiner Arbeit und Ergebnisse vom ersten Tag an keine Rolle.

Der von Real Madrid ausgeliehene Alvaro Odriozola hofft nach wie vor, sich beim FC Bayern durchsetzen zu können. "Jeder Wechsel kann eine gewisse Eingewöhnungszeit mit sich bringen, ein Transfer in der Winterpause ist, wie wir alle wissen, nicht immer einfach", erklärte der Spanier gegenüber der Marca.

Seinen Wechsel in die Bundesliga bereut der Spanier nicht: "Die Konkurrenz bei Bayern ist genauso groß wie bei . Seit ich hier bin haben wir jedes Spiel gewonnen, mit Ausnahme eines Unentschiedens gegen Leipzig. Da ist ein Platz in der Startaufstellung eine große Herausforderung."

"Ich habe 100 Prozent Vertrauen in mich", zeigt sich Odriozola kämpferisch. "Das entscheidende Drittel der Saison steht erst noch an. Ich werde kämpfen, wenn sich die Weltlage wieder normalisiert hat."