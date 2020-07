FC Bayern München, News: Sane spricht über FCB-Wechsel, Alaba in Vertragsgespräche "nicht so involviert" - alle Informationen zum FCB

Sane hat erstmals durchsickern lassen, warum er nach München gewechselt ist. Und: Alaba verrät Details zu den Verhandlungen. Alle News zum FC Bayern.

Der bereitet sich derzeit auf die Fortsetzung der UEFA vor. Am 8. August geht es gegen den .

Derzeit dreht sich vieles um die Zukunft eines Mannes: David Alaba. Der Österreicher hat noch bis 2021 Vertrag in München, offen ist jedoch, ob er seine Karriere nun in München fortsetzt oder vielleicht doch wechselt. In die Transfergespräche ist der 28-Jährige nicht involviert.

Indes hat sich Leroy Sane dazu geäußert, wer ihn von einem Transfer an die Isar überzeugt hat. Zudem hat sich Manuel Neuer sehr selbstbewusst gezeigt. Außerdem: Franck Evina und Lars Lukas Mai verlassen den deutschen Rekordmeister.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München, hier gibt's alles zu den neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: David Alaba kaum in Gespräche involviert

Was passiert mit David Alaba? Nach Informationen von Sport1 kann sich der Österreicher weiterhin einen Verbleib an der Säbener Straße vorstellen, noch zögert der Verteidiger jedoch mit einer Verlängerung seines Vertrags über 2021 hinaus.

Am Rande eines Sponsorentermins äußerte sich der 28-Jährige zum Poker: "Die Gespräche laufen. Ich bin da aber nicht so involviert, weil ich mich voll und ganz auf die neue Aufgabe Champions League konzentrieren möchte, da lege ich meinen kompletten Fokus drauf."

Seit 2008 spielt Alaba nun schon für die Bayern, 2013 gewann er mit dem deutschen Rekordmeister bereits den Henkelpott. Das würde der Wiener liebend gerne wiederholen. "Wir wissen, wer wir sind und zu was wir fähig sind", gab sich Alaba selbstbewusst.

Quelle: Imago Images

FC Bayern München - Leroy Sane: Hasan Salihamidzic hat bei Transfer "sehr große Rolle gespielt"

Leroy Sane hat sich erstmals nach seinem Wechsel von zum FC Bayern zu Wort gemeldet. Im Interview mit der Sport Bild sprach er über seinen Wechsel und seine Ziele mit dem FCB.

"Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr große Rolle gespielt. Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen", sagte der 24-Jährige. "Er hat mir aufgezeigt, wie der Verein arbeitet, welche Mannschaft er im Kopf hat, wie der Weg aussieht. Ich merkte sofort: Hier kenne ich viele Jungs, hier passe ich sehr gut rein. Und ich wollte dadurch Teil des erfolgreichen Bayern-Wegs sein."

Über einen möglichen Transfer zum deutschen Rekordmeister wurde bereits im Sommer 2019 spekuliert. Sane verletzte sich damals jedoch schwer am Kreuzband und der FC Bayern stellte eine Verpflichtung ob der langen Ausfallzeit erst einmal zurück.

FC Bayern München - Manuel Neuer selbstbewusst: "Bin der Beste, auch wenn ich nicht mehr 17 bin"

Nationaltorhüter Manuel Neuer ist von seinen Fähigkeiten zwischen den Pfosten fest überzeugt und fürchtet daher keine Konkurrenz. "Welcher Trainer würde Spieler aufstellen, die nicht die besten sind?", sagte der 34-Jährige im Interview mit 11Freunde: "Und ich bin der Überzeugung, dass ich der Beste bin, auch wenn ich nicht mehr 17 bin."

Dass der Schlussmann von Rekordmeister Bayern München im Sommer mit Alexander Nübel einen neuen Konkurrenten bekommt, störe ihn kaum: "Wer bei Bayern und in der Nationalelf die Nummer Eins ist, befindet sich ständig in einer Konkurrenzsituation."

An ein Karriereende denkt der frühere Schalker derweil noch nicht. Neuer verspüre weiterhin "große Lust auf Fußball", es gebe schließlich "immer etwas zu gewinnen".

Quelle: SID

Quelle: Imago Images / Lackovic

FC Bayern München: Franck Evina wechselt zu

Zweitligist Hannover 96 hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Wie die Niedersachsen am Dienstag bekannt gaben, wechselt Flügelstürmer Franck Evina von Rekordmeister Bayern München an die Leine. Evina erhält einen Vertrag bis 2023.

Der 20 Jahre alte gebürtige Kameruner war in der Vorsaison an den Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen, in 30 Ligaspielen war er an elf Toren direkt beteiligt.

FC Bayern München verleiht Lukas Mai in die 2.

Rekordmeister Bayern München gibt Abwehrtalent Lukas Mai für ein Jahr an Zweitligist ab. Der FCB hatte zuvor den Vertrag mit dem 20-Jährigen vorzeitig bis 2023 verlängert.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich bei Darmstadt 98 die Chance bekomme, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen", sagte Mai in einer Mitteilung der Lilien.

Der U20-Nationalspieler war 2014 von seinem Heimatklub in den Bayern-Nachwuchs gewechselt, schaffte aber bislang nicht den Durchbruch bei den Profis. Bis auf zwei Bundesliga-Einsätze im April 2018 wurde der Innenverteidiger vor allem in der U23 eingesetzt.

"Wir haben stets kommuniziert, dass wir gerade in der Abwehrzentrale Handlungsbedarf sehen. Daher sind wir überaus froh, dass wir mit Lukas Mai einen talentierten Spieler für uns gewinnen konnten", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.