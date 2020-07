FC Bayern München: Jerome Boateng möchte wohl seinen Vertrag erfüllen, Interesse an Diego Carlos vom FC Sevilla? Alle News und Gerüchte

Während der FC Bayern Diego Carlos vom FC Sevilla gescoutet haben soll, möchte Jerome Boateng wohl seinen Vertrag in München erfüllen. Alle News.

Vor dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon befinden sich die Spieler des derzeit im Sommerurlaub. Trotzdem werden hinter den Kulissen bereits die Kaderplanungen für die nächste Saison vorangetrieben.

Ein Spieler, der angeblich das Interesse des deutschen Rekordmeisters auf sich gezogen haben soll, ist Diego Carlos vom . Er gilt als mögliche Verstärkung für die Innenverteidigung. Doch auch beim schon vorhandenen Personal gibt es Neuigkeiten.

Jerome Boateng kann sich demnach vorstellen, eine weitere Saison in München zu bleiben, und seinen bis 2021 datierten Vertrag zu erfüllen. Zudem könnte sich Sven Ulreich mit Neuzugang Alexander Nübel um die Ersatztorhüter-Position hinter Manuel Neuer streiten.

Und: Der FC Bayern hat mit drei Spielern der zweiten Mannschaft verlängert, Dietmar Hamann rät dem Rekordmeister zu einem Thiago-Transfer und Karl-Heinz Rummenigge attackiert die Ultra-Gruppierungen in .

FC Bayern scoutet offenbar Diego Carlos vom FC Sevilla

Der FC Bayern München hat offenbar Abwehrspieler Diego Carlos vom FC Sevilla beobachtet. Das berichtet der kicker . Der 27-jährige Brasilianer gilt als mögliche Verstärkung für die Innenverteidigung. Diego Carlos steht aber nicht nur beim FCB, sondern auch bei anderen Top-Klubs auf dem Zettel.

Dem Telegraph zufolge ist er einer der präferierten Lösungen für die Verantwortlichen von , um die Abwehr in diesem Sommer zu verstärken. Der Innenverteidiger wechselte erst im Juli vergangenen Jahres zum FC Sevilla. Dort ist er unumstrittener Stammspieler und kommt in 34 Einsätzen in der Primera Division auf zwei Tore.

FC Bayern: Ulreich mit Nübel in Kampf um Nummer zwei?

Sven Ulreich und Alexander Nübel könnten sich in der kommenden Saison um die Backup-Rolle von Manuel Neuer beim FC Bayern streiten. Wie die Bild berichtet, ist das Interesse am 31-Jährigen seitens einiger -Klubs erkaltet.

Der hat in Gregor Kobel seinen neuen Torhüter gefunden, Schalke 04 arbeitet an einem Transfer von Alexander Schwolow ( ) und will offenbar einen jüngeren Nachfolger für Rune Jarstein.

Ein Transfer von Ulreich könnte dem Bericht zufolge erst spät in der Transferperiode vonstatten gehen. "Ansonsten werde ich hier in meinem letzten Vertragsjahr alles geben", kündigte Ulreich an.

FC Bayern München: Boateng möchte wohl seinen Vertrag erfüllen

Jerome Boateng wird dem FC Bayern wohl auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Dem kicker zufolge kann sich der 31-Jährige vorstellen, seinen bis 2021 datierten Vertrag zu erfüllen. Boateng hatte unter Trainer Hansi Flick wieder zu alter Stärke gefunden und war in der Rückrunde in der Innenverteidigung als Nebenmann von David Alaba gesetzt.

In den vergangenen beiden Jahren hatte er noch Wechselgedanken. 2018 schien ein Transfer zu PSG, 2019 zu bevorzustehen. In dieser Transferperiode könnten die Bayern zum letzten Mal eine Ablöse für Boateng generieren.

Laut dem kicker wäre dies aber nur der Fall, sollte im Spätsommer noch ein attraktives Angebot eingehen und die Münchner genügend Alternativen auf der Innenverteidiger-Position besitzen.

Drittligameister FC Bayern II verlängert mit drei Spielern

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat für seine zweite Mannschaft in der mit drei Spielern verlängert.

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wurden die Verträge mit Kapitän Nicolas Feldhahn, Maximilian Zaiser und Michael Wagner beim Drittligameister jeweils bis Juni 2021 ausgedehnt.

Feldhahn (33) war 2015 zu den Bayern gewechselt, Zaiser (21) und Wagner (19) entstammen der eigenen Nachwuchsabteilung.

Dietmar Hamann rät dem FC Bayern zu Thiago-Transfer: "War nie unumstritten"

Didi Hamann hat dem FC Bayern München zum Verkauf von Thiago geraten. "Wenn er unbedingt weg will, sollte der Verein keine allzu großen Anstrengungen mehr unternehmen, ihn zu halten", sagte der 46-Jährige im Interview mit dem Sportbuzzer .

"Für mich war er seit seiner Ankunft 2013 bis auf eine bärenstarke Phase in der vergangenen Vorrunde und über den Winter nie unumstritten. Sicher hat Thiago brillante Momente, ich schaue ihm gerne zu. Aber die harten Fakten sind: Bayern stand mit ihm in keinem Champions-League-Finale", sagte Hamann.

Der ehemalige Nationalspieler sieht für den Spanier in der kommenden Saison nur einen Bankplatz, wenn er denn doch bleiben sollte: "Wenn im Bayern-Mittelfeld um Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller alle fit sind, sitzt er auf der Bank."

Als Ablöse steht offenbar eine Summe von 25 bis 35 Millionen Euro im Raum. In Zeiten von Corona sieht Hamann dies als fairen Deal an. "Unterm Strich ist es für mich immer noch die wahrscheinlichste Variante, dass er zu Liverpool geht", sagte Hamann.

"In meinen Augen würde ein Transfer Sinn machen, weil Jürgen Klopp in seinem Mittelfeld mit Jordan Henderson, Fabinho und Naby Keita eher Arbeitspferde hat und solch einen filigranen Techniker wie Thiago gut gebrauchen könnte", sagte Hamann.

In den englischen Medien wurde in den letzten Tagen ein konkretes Interesse der Reds zwar dementiert , dennoch glaubt Hamann, dass Thiago von irgendeinem Klub eine konkrete Offerte vorliegt. "Ihm lag ein unterschriftsreifer Vertrag der Bayern vor. Es würde mich wundern, wenn er kein großes Angebot in der Hinterhand hätte. Sonst lehnst du das nicht ab", erklärte er.

FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge attackiert Ultras: "Der Fußball gehört ihnen nicht"

Karl-Heinz Rummenigge hat in einer Interview die Ultra-Gruppierungen in Deutschland kritisiert. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München vermisse eine konstruktive Diskussion, stattdessen würden die Ultras nur Forderungen stellen, ohne selbst Verantwortung zu übernehmen.

"Wir sind jetzt leider an einem Punkt angekommen, an dem ich von den Ultras immer nur lese: Wir fordern dies, wir fordern das", sagte der 64-Jährige in der Sport Bild : "Jetzt wollten sie Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder. Aber wenn ich immer nur fordere, aber nie bereit bin, Pflichten und Verantwortung zu übernehmen, endet das in einer Einbahnstraße."

Rummenigge fordert stattdessen einen konstruktiven Austausch der Ultra-Gruppierungen mit den Klubs: "Wir leben aktuell in einer Kultur, in der sehr viel gefordert wird. Und wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, gibt es Zirkus. Das ist doch keine Basis für eine seriöse Diskussion."

"Nun gibt es ein Fan-Bündnis, das sich 'Unser Fußball' nennt. Ich finde, der Name ist etwas anmaßend. Wem gehört der Fußball? Am ehesten noch denen, die ihn spielen - egal, auf welchem Niveau", führte Rummenigge weiter aus. "Die Fans sind Teil des Fußballs, aber er gehört ihnen nicht."