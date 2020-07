FC Bayern München: Klopp erteilt wohl Kaufbefehl für Thiago, Ex-FCB-Star Contento über Neustart in Sandhausen - Alle News und Gerüchte

Thiago wird den FC Bayern wohl verlassen und nun soll Liverpool ernst machen. Diego Contento spricht indes über seinen Neustart. Alle News zum FCB.

Vor dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon befinden sich die Spieler des derzeit im Sommerurlaub. Trotzdem werden hinter den Kulissen bereits die Kaderplanungen für die nächste Saison vorangetrieben.

Darin könnte Thiago demnächst keine Rolle mehr spielen: Der Spanier, der einen unterschriftsreifen neuen Vertrag in München weiterhin nicht unterschrieben hat, steht wohl vor einem Wechsel zum . Jürgen Klopp soll die Bosse der Reds nun jedenfalls um die Verpflichtung des spanischen Mittelfeldmannes gebeten haben.

Indes wagt ein Ex-Bayer einen Neustart in der Zweitliga-Provinz: Diego Contento spricht über seine neue Herausforderung beim .

FC Bayern: Thiago zum FC Liverpool? Jürgen Klopp erteilt wohl Kaufbefehl

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat den Klubverantwortlichen der Reds offenbar den Auftrag erteilt, Mittelfeldspieler Thiago vom FC Bayern zum frischgebackenen englischen Meister zu holen. Das berichtet die Bild.

Demnach seien in Liverpool die Zweifel über eine mögliche Verpflichtung Thiagos ob dessen bereits 29 Jahren und dem damit verbundenen niedrigen Wiederverkaufswert ausgeräumt worden. Thiago selbst und die Reds sollen sich bereits einig sein, als Stolperstein könnten sich unterschiedliche Ablösevorstellungen entpuppen: So heißt es, dass Liverpool rund 25 Millionen Euro zahlen will, die Bayern aber auf 40 Millionen Euro spekulieren.

FC Bayern - Ex-Münchner Diego Contento über Neustart in Sandhausen: "Habe hier viel vor"

Linksverteidiger Diego Contento, der aus dem Nachwuchs des FC Bayern stammt und von 2010 bis 2014 für die erste Mannschaft des Rekordmeister spielte, hat sich bezüglich seiner neuen Herausforderung bei Zweitligist SV Sandhausen optimistisch gezeigt.

"Trainer Koschinat und Sportchef Kabaca haben mir große Wertschätzung gezeigt, das will ich zurückzahlen. Sandhausen ist inzwischen eine richtig gute Adresse im deutschen Fußball“, sagte Contento der Bild. "Ich habe hier viel vor und bin überzeugt, dass ich wieder das Niveau aus meiner Bayern-Zeit erreichen kann", so der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler weiter.

Contento war vor kurzem ablösefrei von nach Sandhausen gewechselt. Für die Rheinländer hatte er seit 2018 gespielt, zuvor war der 30-Jährige vier Jahre lang für aktiv gewesen.

FC Bayern: Präsident Herbert Hainer fordert Aufstiegsrecht für FCB II

Bayern-Präsident Herbert Hainer regt eine Debatte über einen Aufstieg von Zweitteams an. "Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum - und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in durchaus mal Gedanken machen sollte", sagte Hainer.

Die Bayern-Amateure hatten sich in der abgelaufenen Saison in der die Meisterschaft geholt, dürfen aufgrund der aktuellen Regelung aber nicht aufsteigen. "Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei - warum denn nicht?"

FC Bayern scoutet offenbar Diego Carlos vom

Der FC Bayern München hat offenbar Abwehrspieler Diego Carlos vom FC Sevilla beobachtet. Das berichtet der kicker . Der 27-jährige Brasilianer gilt als mögliche Verstärkung für die Innenverteidigung. Diego Carlos steht aber nicht nur beim FCB, sondern auch bei anderen Top-Klubs auf dem Zettel.

Dem Telegraph zufolge ist er einer der präferierten Lösungen für die Verantwortlichen von , um die Abwehr in diesem Sommer zu verstärken. Der Innenverteidiger wechselte erst im Juli vergangenen Jahres zum FC Sevilla. Dort ist er unumstrittener Stammspieler und kommt in 34 Einsätzen in der Primera Division auf zwei Tore.