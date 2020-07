FC Bayern München: Cuisance sagt Marseille ab, Höjbjerg erinnert sich an prägenden Scholl-Anruf - Alle News und Gerüchte zum FCB

Cuisance schwärmt zwar von Marseille, will aber beim FC Bayern München bleiben. Ex-Bayer Höjbjerg erinnert sich an einen Anruf von Mehmet Scholl.

Vor dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon befinden sich die Spieler des derzeit im Sommerurlaub. Trotzdem werden hinter den Kulissen bereits die Kaderplanungen für die nächste Saison vorangetrieben.

Ein Teil dessen wird auch künftig Michael Cuisance sein. Der junge Franzose ist vom Interesse von zwar geschmeichelt, will sich aber unbedingt beim FCB durchsetzen.

Bei Jude Bellingham, der von Birmingham City wohl zum BVB wechseln wird, blitzte Bayern indes offenbar ab. Außerdem: Ex-FCB-Star Pierre-Emile Höjbjerg erinnert sich an einen prägenden Anruf von Legende Mehmet Scholl.

Alle Informationen rund um den FC Bayern München am Samstag bekommt Ihr in diesem Artikel.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Michael Cuisance schwärmt von Marseille, schließt Wechsel aber aus

Der von Olympique Marseille umworbene Mittelfeldspieler Michael Cuisance sieht seine Zukunft weiterhin beim FC Bayern und will sich unbedingt in München durchsetzen.

Quelle: imago images / Poolfoto

"Ich habe gesehen, dass der Klub Interesse hat, das schmeichelt mir. Marseille ist eine schöne Geschichte, es ist wunderschön. Es ist ein legendärer Klub, der die gewonnen hat", schwärmte der 20-jährige Franzose in der L'Equipe zwar von OM, schloss einen Wechsel allerdings aus: "Ich freue mich für sie. Aber heute konzentriere ich mich weiterhin auf das, was ich tun muss. Und das ist mein Projekt beim FC Bayern."

Cuisance war vergangenen Sommer von nach München gewechselt. Allerdings bestritt er bisher nur zehn Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Bayern, erst gegen Ende der abgelaufenen Saison kam er vermehrt zum Einsatz.

FC Bayern - TV-Experte und Ex- -Profi Thomas Broich: Diese Umstellung war der Schlüssel für Bayerns Kompaktheit

Thomas Broich, einst Profi unter anderem bei Köln, Gladbach und Nürnberg, hat in einem Interview erklärt, welche Umstellung den FC Bayern München in Sachen Kompaktheit in dieser Saison in die Spur gebracht hat.

"David Alaba auf die Innenverteidiger-Position zu stellen, Alphonso Davies auf Außen – das war der Schlüssel, eine Umstellung, die im Übrigen noch auf Kovac zurückgeht", sagte Broich, der derzeit als TV-Experte bei der ARD und als Nachwuchstrainer bei arbeitet, im AZ -Interview.

Der 39-Jährige führte aus: "Bestes Beispiel ist der letzte Clasico gegen Dortmund. Da wurde Haaland anfangs schon ein-, zweimal in die Tiefe geschickt, aber dann kommt halt Davies mit seinem Speed und regelt das."

FC Bayern München: Ex-FCB-Star Pierre-Emile Höjbjerg erinnert sich an prägenden Anruf von Mehmet Scholl

Pierre-Emile Höjbjerg, von 2012 bis 2016 beim FC Bayern unter Vertrag und derzeit für den aktiv, hat verraten, wie ihn sein damaliger Bayern-II-Trainer Mehmet Scholl nach seinem Bundesliga-Debüt mit einem Anruf für seinen weiteren Weg inspirierte.

Höjbjerg erzählte im Interview mit der Sport Bild : "Ich erinnere mich noch ganz genau: Nachdem ich beim 4:0 gegen Nürnberg (13. April 2013, Höjbjerg war damals 17 Jahre alt, d. Red.) erstmals für die Bayern-Profis spielen durfte, saß ich mit meinem Vater und meinem Onkel im Taxi, als mein Telefon klingelte. Der Anrufer war Mehmet Scholl, damals mein Trainer in der zweiten Mannschaft.Er sagte: ‚Herzlichen Glückwunsch, Junge. Es war ein Riesenschritt für dich, und du hast es gut gemacht. Jetzt brauchst du aber noch 49 Spiele, denn erst mit 50 Einsätzen kannst du dich Bundesliga-Profi nennen. Vorher bist du noch kein richtiger Bundesliga-Spieler. Und übrigens: Morgen spielst du wieder bei den Amateuren.‘"

Quelle: Getty Images

Höjbjerg, der von den Bayern von Januar 2015 bis Sommer 2016 zunächst an Augsburg und dann an Schalke verliehen wurde, fuhr fort: "Scholl hat mir auf eine ganz nette und motivierende Art und Weise vermittelt, dass noch ein weiter Weg vor mir liegt und er mich begleitet."

Scholl, der von 1992 bis 2007 selbst für Bayern spielte und von 2009 bis 2010 sowie in der Saison 2012/13 die zweite Mannschaft des FCB betreute, sei "enorm wichtig" für ihn gewesen, betonte der 24-jährige Däne. "Ich habe ihm vor ein paar Monaten noch eine Nachricht geschrieben, um zu sagen, dass ich immer an ihn denke und er mir als Fußballer und als Mensch unheimlich viel mitgegeben hat."

FC Bayern II in der 2. Liga? Das spricht dagegen

Ähnlich groß wie der Jubel der zweiten Mannschaft des FC Bayern über die Meisterschaft in der 3. Liga war danach auch das Bedauern. Die mit einem Durchschnitt von 22,2 Jahren mit Abstand jüngste Mannschaft ist der erste Aufsteiger aus der Regionalliga, der auf Anhieb Meister wurde – dank einer überragenden Rückrunde, nachdem das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach der Hinserie noch auf Platz 15 stand. Doch als Zweitvertretung eines Profiklubs werden die Münchner um den sportlichen Lohn gebracht.

Quelle: imago images / Jan Huebner

"Es ist schade, dass sie nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen können - verdient hätten sie es", meinte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. "Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum – und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann", ergänzte FCB-Präsident Herbert Hainer mit Verweis auf die Tatsache, dass dies in anderen Ländern ja auch möglich sei: "Ich denke, dass man sich da in durchaus mal Gedanken machen sollte. Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei – warum denn nicht?"

HIER geht es zur kompletten Kolumne über das Thema, ob zweite Mannschaften auch bis in die 2. Liga aufsteigen dürfen sollten!

FC Bayern blitzte wohl mit Last-Minute-Angebot bei Jude Bellingham ab

Birmingham-Talent Jude Bellingham wird voraussichtlich zu wechseln. Laut der englischen Zeitung The Sun hat der FC Bayern München jedoch versucht, den jungen Engländer im letzten Moment doch noch für sich zu gewinnen.

Quelle: Getty Images

Mit dem Last-Minute-Angebot für den 17-Jährigen sei der deutsche Rekordmeister jedoch gescheitert. Bellingham sehe beim BVB die besseren Entwicklungsmöglichkeiten als bei Bayern.

FC Bayern: Thiago zum ? Jürgen Klopp erteilt wohl Kaufbefehl

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat den Klubverantwortlichen der Reds offenbar den Auftrag erteilt, Mittelfeldspieler Thiago vom FC Bayern zum frischgebackenen englischen Meister zu holen . Das berichtet die Bild.

Quelle: Getty Images

Demnach seien in Liverpool die Zweifel über eine mögliche Verpflichtung Thiagos ob dessen bereits 29 Jahren und dem damit verbundenen niedrigen Wiederverkaufswert ausgeräumt worden. Thiago selbst und die Reds sollen sich bereits einig sein, als Stolperstein könnten sich unterschiedliche Ablösevorstellungen entpuppen: So heißt es, dass Liverpool rund 25 Millionen Euro zahlen will, die Bayern aber auf 40 Millionen Euro spekulieren.