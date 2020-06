FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Partner stellt Betrieb ein, bleibt Leroy Sane noch ein Jahr bei Manchester City?

Der Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern zieht sich weiter. Ist es sogar denkbar, dass er noch ein Jahr in England bleibt? Alle FCB-News.

Bereits am vorletzten Spieltag machte der die Meisterschaft klar, dennoch gab man sich im Heimspiel gegen den keine Blöße und gewann mit 3:1.

Abseits des Platzes bleibt Leroy Sane beim Rekordmeister Thema Nummer eins. Der Nationalspieler will verlassen, die Bayern haben Interesse. Doch ein Transfer könnte erst 2021 stattfinden.

Außerdem: Ein Partner des FC Bayern muss den Betrieb einstellen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Montag.

FC Bayern: Bleibt Leroy Sane noch ein Jahr bei Manchester City?

Der Transfer Leroy Sanes von Manchester City zum FC Bayern München zieht sich weiter. Die Sport Bild bringt nun ein Szenario ins Gespräch, wonach der Nationalspieler noch ein Jahr bei den Skyblues bleiben könnte.

Demnach bietet der deutsche Rekordmeister aktuell eine Summe von 40 Millionen Euro für Sane. Laut dem Evening Standard noch (deutlich) zu wenig, um City von einem vorzeitigen Verkauf zu überzeugen.

Dass Sane den Klub verlassen will, hat er den Verantwortlichen in Manchester bereits mitgeteilt. Sollte der englische Meister nicht nachgeben und die Bayern ihr Angebot nicht merklich erhöhen, ist laut Sport Bild nicht gänzlich auszuschließen, dass der Wechsel erst 2021, dann aber ablösefrei, über die Bühne geht.

FCB-Vorstandsmitglied Oliver Kahn deutete in Bezug auf einen möglichen Sane-Transfer zuletzt im ZDF-Sportstudio an, dass man aufgrund der Corona-Pandemie "sehr vorsichtig, gerade auch wirtschaftlich, agieren muss".

: FC Bayern München verliert Kooperationspartner in den USA

Bayern München muss sich wohl einen neuen Kooperationspartner in den USA suchen. Die Akademie Global Premier Soccer (GPS), mit der der deutsche Rekordmeister seit 2014 im Nachwuchsbereich zusammenarbeitet, stellt Medienberichten zufolge ihren Betrieb ein. Hintergrund ist die Zahlungsunfähigkeit der GPS-Mutterfirma Legacy Global Sports.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc: Müssen in direkten Duellen gegen den FC Bayern besser abschneiden

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat in Sachen verpasster Meisterschaft mit der Hinrunde des BVB gehadert. "Um die Bayern abzufangen, hätten wir über die gesamte Saison eine außergewöhnlich gute Leistung gebraucht", sagte er der Bild.

"Im Nachhinein betrachtet, haben wir keine gute Vorrunde gespielt und zu viele Punkte liegen gelassen. Um Meister zu werden, muss man auch bei den direkten Duellen gegen die Bayern besser abschneiden, als wir es getan haben", sagte Zorc.

Die Borussia hatte in der Hinrunde in München klar mit 0:4 verloren. In der Rückrunde siegte der FCB im Signal Iduna Park vor leeren Rängen zudem mit 1:0.

Die Ansage aus Spielerkreisen, dass man in der kommenden Saison den Meistertitel anpeilt, freut Zorc: "Ich finde es sehr gut, dass dieses ehrgeizige Ziel aus der Mannschaft kommt. Das zeigt, dass unsere Spieler selbst noch einiges erreichen wollen und sich mit der Vizemeisterschaft nicht einfach so zufrieden geben."

FC Bayern: Hasan Salihamidzic spricht über die Wackelkandidaten Lucas Hernandez und Jerome Boateng

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat mit der Bild-Zeitung über die Zukunft von Lucas Hernandez und Jerome Boateng gesprochen. "Lucas hatte keinen leichten Start beim FC Bayern, das ist bekannt", sagte Salihamidzic über den 80 Millionen Euro teuren Neuzugang, der in den letzten Wochen mit einem möglichen Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

Nach einer durchwachsenen ersten Saison beim deutschen Rekordmeister hat Salihamidzic die Hoffnung allerdings nicht aufgegeben, dass sich Hernandez auf Dauer beim FC Bayern durchsetzen kann: "Wir sind von seinen Stärken überzeugt und stehen voll hinter ihm. Ich bin sicher, dass er für unsere Mannschaft noch sehr wertvoll wird", betonte Salihamidzic.

Auch Jerome Boateng steht vor einer ungewissen Zukunft beim FC Bayern: Er ist vertraglich nur noch bis 2021 gebunden, zuletzt sollen unter anderem die beiden Londoner Vereine Chelsea und Arsenal Interesse an ihm bekundet haben.

"Jerome macht seine Sache sehr gut, und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison", betonte Salihamidzic, der sich nach der laufenden Spielzeit mit dem Innenverteidiger zusammensetzen möchte: "Wir haben noch bis zum 23. August große Aufgaben vor uns und Ziele, danach werden wir sprechen", so der Sportdirektor.

