FC Bayern München, News und Gerüchte: Coutinho-Leihe soll verlängert werden, Bundesliga-Start ohne FCB?

Während die Leihe von Philippe Coutinho bis Saisonende verlängert werden soll, könnte der FC Bayern München den Bundesliga-Start verpassen. Alle News.

Durch ein 1:0 gegen machte der am Dienstag die achte Meisterschaft in Folge perfekt. Doch die Saison ist noch lange, die wird erst im August gespielt. Dabei sein könnte dann auch Philippe Coutinho.

Gleichzeitig könnte der deutsche Rekordmeister beim Weiterkommen in der Königklasse den Start in die neue -Saison 2020/21 verlassen. Ein FCB-Talent hat den Klub verpassen, außerdem stellen wir Euch Wunschspieler Tanguy Kouassi vor.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Freitag.

FCB: Philippe Coutinho offenbar auch in der Champions League dabei

Der FC Bayern München wird offenbar auch im Finalturnier der Champions League im August auf die Dienste von Philippe Coutinho zurückgreifen können. Dessen Leihe vom endet eigentlich am 30. Juni.

Wie Sky berichtet, haben sich die Verantwortlichen des FCB mit Coutinho-Berater Kia Joorabchian und den Katalanen darauf geeinigt , dass der Leihvertrag für den 28-Jährigen bis zum offiziellen Ende der Saison ausgeweitet wird.

Bundesliga-Start 2020/21 ohne den FC Bayern München?

Am Freitag, 11. September, soll die Bundesliga-Saison wieder starten. Laut Informationen der Bild -Zeitung könnte dies ohne den FC Bayern München und die anderen Europapokal-Klubs passieren.

Zusammen mit der DFL haben die Vereine wohl entschieden, dass die Klubs nach dem Ausscheiden im Europapokal 15 Tage Urlaub haben und danach eine zweiwöchige Vorbereitung absolvieren werden.

Das Final-Turnier der startet am 10. August, das Finale findet am 21. August statt. Die Champions League startet zwei Tage später und hört zwei Tage später auf.

Sollte der FC Bayern also das Champions-League-Finale erreichen, könnten die Bayern erst am 21. September wieder in der Bundesliga angreifen.

FC Bayern München: U19-Kapitän Flavius Daniliuc wechselt nach

Innenverteidiger Flavius Daniliuc verlässt den Nachwuchs des FC Bayern München und wechselt zur kommenden Saison nach Frankreich zum . Das bestätigte der Klub aus der am Donnerstag.

In Nizza bestand Daniliuc bereits den obligatorischen Medizincheck und unterzeichnete ein Arbeitspapier. Über die Vertragslänge machte der Klub zunächst keine Angaben. Der 19-jährige Österreicher wechselt ablösefrei an die Cote d'Azur, sein Vertrag in der bayrischen Landeshauptstadt endet in in diesem Sommer.

Tanguy Kouassi im Scouting-Report: So gut ist der Wunschspieler des FC Bayern

Im Sommer wechselt Tanguy Kouassi nach Informationen von Goal und SPOX von ablösefrei zum FC Bayern München. Viele europäische Top-Clubs waren am 18-jährigen Defensivspieler interessiert, bei PSG sorgt sein Abgang für Empörung. Was kann die Entdeckung von Trainer Thomas Tuchel, was sind seine Stären und Schwächen? Der Scouting-Report zu Tanguy Kouassi.

