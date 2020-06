FC Bayern München: Verhandlungen mit David Alaba laufen, Hansi Flick über nächste Ziele - alle News und Gerüchte zum FCB

Der FC Bayern München ist Deutscher Meister, Hansi Flick spricht über die nächsten Ziele, die Alaba-Verhandlungen dauern an. Alle News zum FC Bayern.

Am Dienstag machte der durch einen 1:0-Sieg im Bundesligaspiel bei den Gewinn der achten Meisterschaft in Folge perfekt.

Zudem deutet vieles auf eine baldige Vertragsverlängerung von David Alaba hin. Außerdem: Zirkzee spricht über seine Zukunft und Kai Havertz kommt wohl nicht im Sommer.

FC Bayern zieht sich offenbar aus Havertz-Poker zurück

Der FC Bayern wird Shootingstar Kai Havertz von wohl nicht in diesem Sommer verpflichten. Einem Bericht der SportBild zufolge möchten die Münchner Havertz erst im Sommer 2021 verpflichten.

Der Spieler selbst soll allerdings ohnehin einen Wechsel zu Real Madrid in die spanische LaLiga präferieren.

FC Bayern: Hansi Flick nach Meisterschaft: Sind noch nicht fertig

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München blickt nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft in die Zukunft.

Was er zu den kommenden Spielen sowie den noch ausstehenden Wettbewerben sagt, seht Ihr hier im Video:

FC Bayern München: Alaba-Verhandlungen in der entscheidenden Runde

Die Vertragsverhandlungen zwischen David Alaba und dem FC Bayern gehen in den kommenden Tagen offenbar in die entscheidende Runde. Wie die SportBild am Mittwoch berichtet, reisen der Berater des Österreichers, Pini Zahavi, sowie sein Vater George nach München für die Verhandlungen um eine Verlängerung.

Demnach streben beide Parteien noch im Juni eine Einigung an. Alaba kann sich einen Verbleib beim FC Bayern durchaus vorstellen, hatte Zahavi im März dieses Jahres angeblich aber zunächst angeheuert, um einen Wechsel in die Primera Division zu forcieren.

FC Bayern München: Joshua Zirkzee spricht über seine Zukunft

Shootingstar Joshua Zirkzee vom FC Bayern hat am Dienstag über seine bisherige Saison und seine Zukunft gesprochen. "Ich habe nicht meine besten Spiele gespielt, aber seit Hansi Flick das Ruder übernommen hat, hat er mir die Gelegenheit und das Selbstvertrauen gegeben", sagte der 19-Jährige dem holländischen TV-Sender NOS .

Und weiter: "Im Moment denke ich nicht über ein Leihgeschäft nach, ich versuche mich im Training weiterzuentwickeln und mache das Beste aus den Minuten, die ich bekomme. Danach werden wir weitersehen."

