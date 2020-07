FC Bayern München, News: Anzeichen für Thiago-Abschied verdichten sich, Alaba will für CL keine Ausreden gelten lassen - alle Informationen zum FCB

Die Anzeichen für einen Abschied Thiagos vom FC Bayern verdichten sich, während David Alaba über die Champions League spricht. Alle News zum FCB.

Der bereitet sich derzeit auf die Fortsetzung der UEFA vor. Am 8. August geht es gegen den .

David Alaba denkt zwar, dass die längere Pause der Bayern im Vergleich zu den anderen Königsklassen-Teams ein leichter Nachteil werden könnte, will allerdings keine Ausreden gelten lassen.

Indes verdichten sich die Anzeichen für einen Abschied von Thiago aus München und der FCB soll wohl unabhängig davon noch einen weiteren Mittelfeldspieler holen wollen.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute, hier gibt's alles zu den neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

FC Bayern: David Alaba geht trotz längerer Pause selbstbewusst in die Champions League

Obwohl der FC Bayern München zwischendrin eine Pause hatte und nun für die Champions League wieder hoch fahren muss, geht Verteidiger David Alaba mit breiter Brust in die Fortsetzung der Königsklasse.

"Die anderen Ligen sind im Rhythmus. Vielleicht ist das für uns eher ein Nachteil, aber wir sind nicht da, um Ausreden zu suchen, sondern sehr selbstbewusst. Wir wissen, wer wir sind, das wollen wir auf dem Platz zeigen", sagte Alaba dem kicker .

Bayerns Qualifikation für das am 12. August startende Finalturnier in Lissabon dürfte ob des 3:0-Sieges bei Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel nur Formsache sein. Für den Showdown in will Alaba dann nichts ausschließen: "Wenn man sich unsere Form der Rückrunde anschaut, stehen die Chancen nicht schlecht. Es ist ein weiter Weg bis dahin. Wir haben eine neue Vorbereitung, müssen uns auf dieses Turnier fokussieren", so der Österreicher.

FC Bayern: Anzeichen für Abschied von Thiago verdichten sich

Die Anzeichen für einen Abschied von Mittelfeldspieler Thiago Alcantara vom FC Bayern München in diesem Sommer verdichten sich . Wie die Münchener Abendzeitung nun berichtet, hat der Spanier schon damit begonnen, sich aus der zu verabschieden.

So soll er seine Mitspieler bei Bayern bereits über seinen Abgang in Kenntnis gesetzt haben, mit dem engsten Kreis auch einen gemeinsamen Abend organisiert haben. Und: Thiago hat sich in den vergangenen Wochen offenbar schon von den deutschen Schiedsrichtern verabschiedet.

Das berichtet neben der AZ auch der kicker. Demnach hat Thiago einem Schiedsrichter-Gespann nach einem der letzten Bundesligaspiele mit auf den Weg gegeben, dass er sich für die vergangenen sieben Jahre bedanken möchte und die deutschen Unparteiischen die besten auf der Welt seien.

FC Bayern München: David Alaba kommt zu spät zu Corona-Test

Verteidiger David Alaba hat sich beim zweiten Corona-Test des FC Bayern seit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Vorbereitung auf die Champions League offenbar ordentlich verspätet.

Der Österreicher trainierte laut Bild am Mittwochvormittag im Garten seiner Villa in Grünwald und erschien erst gegen 12:45 Uhr an der Säbener Straße - deutlich zu spät zum Test.

FC Bayern München sucht wohl noch einem Mittelfeldspieler

Unabhängig von einem möglichen Abgang Thiagos will der FC Bayern München einem Bericht des kicker zufolge in diesem Sommer noch einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichten.

Konkreter wurde das Blatt allerdings nicht. Mit Adrian Fein, der von seiner Leihe beim zurückkehrt, und Tanguy Nianzou, der von PSG kommt, haben die Bayern bereits zwei Akteure für das zentrale Mittelfeld neu dazu bekommen.

FC Bayern: Toni Kroos bezeichnet Miro Klose als "großes Vorbild"

Toni Kroos hat Miroslav Klose als ein großes Vorbild genannt. In seinem eigenen Podcast "Einfach mal luppen", den er mit seinem Bruder Felix betreibt, beschrieb er die enge Verbindung zu seinem ehemaligen Teamkollegen.

"Er ist für mich ein großes Vorbild, weil er ein absoluter Teamspieler ist, der alle ins Boot holt - egal ob jung oder alt. Er macht auch den Mund auf und spricht Sachen an, aber immer in einer super Form", sagte Kroos. Er und Klose kennen sich seit der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern.