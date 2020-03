FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick lässt Zukunft offen, Ballack wollte einst zum FC Barcelona wechseln

Während Hansi Flick seine Zukunft für aktuell nicht wichtig hält, erinnert sich Michael Ballack an eine Offerte aus Katalonien. Alle FCB-News.

Beim ist trotz der aktuellen Coronakrise viel los. Besonders die Planungen für die kommende Saison bestimmen derzeit die Meldungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Dabei geht es auch um die Frage, ob Hansi Flick, dessen Vertrag ausläuft, weitermacht. Der Kovac-Nachfolger will aber aktuell nicht über seine Zukunft sprechen.

Auch in Sachen Zugängen könnte sich etwas tun. So soll der Münchner Rekordmeister Interesse an dem spanischen U19-Talent Nico Melamed von Barcelona haben. Und: Michael Ballack wollte einst vom FC Bayern nach Barcelona wechseln.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Sonntag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Hohe Ablöseforderung: Bayern München verhinderte Ballack-Wechsel zum

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Michael Ballack hätte im Jahr 2004 von Bayern München zum FC Barcelona wechseln können. Das verriet der Ex-Mittelfeldstar des FCB bei Sky Sports .

Wie Ballack offenbarte, platzte der Deal mit dem FC Barcelona lediglich aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bezüglich der Ablöse. "Es hat nicht geklappt. Ich bereue die Dinge aber nicht, da es war wie es war", sagte der viermalige deutsche Meister.

Bayern-Trainer Hansi Flick hat seine Zukunft in München weiter offen gelassen und glaubt gleichzeitig an eine Fortsetzung der aktuellen Saison.

Die Zukunft von Trainer Hansi Flick beim FC Bayern München ist weiterhin offen. Angesichts der aktuellen Corona-Situation und der Ungewissheit, ob und wann die aktuelle Saison fortgesetzt wird, hätten laut dem 55-Jährigen aber ohnehin andere Dinge Priorität.

"Es gibt gerade wichtigere Dinge als meine Zukunft", so Flick gegenüber der DPA. Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob der Nachfolger von Niko Kovac auch über diese Spielzeit hinaus beim deutschen Rekordmeister weitermacht.

Lahm: Entscheidung über EM-Spielort München zeitnah

EM-Botschafter Philipp Lahm erwartet eine baldige Entscheidung der Frage, ob die zwölf Spielorte der wegen der Coronakrise ins Jahr 2021 verlegten EURO auch im kommenden Jahr Gastgeberstädte des Fußball-Großereignisses sein können. "Von allen Städten muss jetzt erst mal die erneute Zusage kommen, dass sie weiter Spielort sein wollen. Anderenfalls müsste man etwas ändern. Falls eine Stadt nicht mehr dabei sein kann oder will, müsste sie das zeitnah mitteilen", sagte der DFB-Ehrenspielführer der Welt am Sonntag.

Das gelte auch für München, wo an diesem Sonntag (29. März) die Bürgermeister-Stichwahl stattfindet. Die Frage, wie es für München als Spielort weitergehe, werde erst danach geklärt, betonte Lahm: "Auch die Betreiber der Stadien müssen weiter dabei sein."

München dürfte mit der Allianz Arena aber unabhängig vom Ausgang des Duells zwischen Amtsinhaber und Favorit Dieter Reiter (SPD) sowie Herausforderin Kristina Frank (CSU) Gastgeber bleiben wollen. In der bayerischen Landeshauptstadt sind die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft und ein Viertelfinale geplant. Auch die Europäische Fußball-Union (UEFA) möchte an allen zwölf Städten festhalten.

Rio Ferdinand über Philippe Coutinho vom FC Bayern: "Er muss gerettet werden"

Rio Ferdinand hält einen möglichen Transfer von Philippe Coutinho vom FC Bayern zu Manchester United nicht für sinnvoll. "Wäre er eine gute Ergänzung? Ja! Aber nicht für United", sagte die Legende der Red Devils bei einem Q&A auf Instagram.

"In Liverpool war er ein unglaublicher Spieler. Aber seit er Liverpool verlassen hat, hat er seine damaligen Topleistungen nicht mehr auf den Platz gebracht", erklärte Ferdinand.

Für den früheren Verteidiger spricht auch die Abneigung zwischen Liverpool und United gegen eine Verpflichtung des Brasilianers. "Er hat für Liverpool gespielt, also ist es schwierig. Die Rivalität ist verrückt", sagte der 41-Jährige.

Ohnehin habe Coutinho lediglich in Liverpool funktioniert, meinte Ferdinand weiter: "In Barcelona hatte er Schwierigkeiten, sich einzufügen, und dann hat er bei Bayern auch nicht wirklich gut abgeliefert. Ich glaube, dass er ein großer Spieler ist, der gerettet werden muss."

Bayern Münchens David Alaba kommentiert eigenes Tor: "Bist deppat"

Bayern München angeblich scharf auf Nico Melamed von Espanyol Barcelona

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf Mittelfeld-Talent Nico Melamed vom spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona geworfen. Das berichtet der italienische Sky -Transferexperte Gianluca Di Marzio .

Demnach sollen neben dem Rekordmeister auch der , der FC Barcelona und Interesse an dem 18-Jährigen angemeldet haben. Melameds Ausstiegsklausel soll dabei bei rund acht Millionen Euro liegen.

Der spanische U19-Nationalspieler stammt aus der Jugend Espanyols und kommt in der laufenden Saison auf sieben Tore in 27 Einsätzen für die zweite Mannschaft der Katalanen in der Segunda Division B ( ). Zudem feierte Melamed im August in der Euro-League-Qualifikation gegen den FC Luzern sein Debüt für die Profis.