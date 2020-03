FC Bayern München, News und Gerüchte: Bayern wohl scharf auf Espanyol-Talent Melamed, Rummenigge dementiert Alaba-Sane-Tausch

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf Mittelfeld-Talent Nico Melamed von Espanyol Barcelona geworfen. Alle FCB-News.

Beim ist trotz der aktuellen Coronakrise viel los. Besonders die Planungen für die kommende Saison bestimmen derzeit die Meldungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Neue Spekulationen gibt es um Manuel Neuer, der seinen bis 2021 laufenden Vertrag weiterhin nicht verlängert hat und der mit einem englischen Spitzenklub in Verbindung gebracht wird. Derweil dementiert Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ein mögliches Tauschgeschäft von David Alaba mit Leroy Sane.

Doch auch in Sachen Zugängen könnte sich etwas tun. So soll der Münchner Rekordmeister Interesse an dem spanischen U19-Talent Nico Melamed von Barcelona haben. Und: Fangruppierungen kritisieren den FCB wegen Stadionverboten.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Freitag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern München angeblich scharf auf Nico Melamed von Espanyol Barcelona

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf Mittelfeld-Talent Nico Melamed vom spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona geworfen. Das berichtet der italienische Sky -Transferexperte Gianluca Di Marzio .

Demnach sollen neben dem Rekordmeister auch der , der und Interesse an dem 18-Jährigen angemeldet haben. Melameds Ausstiegsklausel soll dabei bei rund acht Millionen Euro liegen.

Der spanische U19-Nationalspieler stammt aus der Jugend Espanyols und kommt in der laufenden Saison auf sieben Tore in 27 Einsätzen für die zweite Mannschaft der Katalanen in der Segunda Division B ( ). Zudem feierte Melamed im August in der Euro-League-Qualifikation gegen den FC Luzern sein Debüt für die Profis.

FC Bayern - Leroy Sane im Tausch gegen David Alaba? "Das ist Grimms Märchen"

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Spekulationen über einen möglichen Tausch von Abwehrchef David Alaba gegen Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City zurückgewiesen . "Dazu sage ich klar und deutlich: Das ist Grimms Märchen und hat nichts mit der Realität zu tun", erklärte Rummenigge der tz und dem Münchner Merkur (Samstagausgabe).

Mehrere Medien hatten zuletzt über die angebliche Planung eines Tauschgeschäfts berichtet . Alabas Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Sommer 2021, laut des Fachmagazins kicker habe es bereits Gespräche über eine mögliche Verlängerung gegeben. Sane wird seit dem vergangenen Sommer immer wieder mit dem Doublesieger in Verbindung gebracht.

FC Bayern München: Fangruppierungen kritisieren Verein wegen Stadionverbot

Für die unerlaubte Verwendung eines Banners wurde gegen einen Fan des FC Bayern ein weitreichendes Hausverbot ausgesprochen. Nun haben zahlreiche Fanklubs diese Entscheidung massiv kritisiert und kündigen Gegenmaßnahmen an .

"Wenn sich die Verantwortlichen des FC Bayern zum Ziel gesetzt haben, den Spielraum, in dem Kurven ihrer Meinung nach kritisch sein dürfen, weiter zu beschränken, werden sie auf nicht gekannten Widerstand stoßen. Diese Farce wird nicht akzeptiert", gab die Fangruppierung Munich's Red Pride in einem Statement bekannt.

Stellungnahme @clubnr12 zu #FCBArt5



„Mehr noch drängt sich der starke Verdacht auf, dass der @FCBayern dieses [..] zum Anlass nimmt, einen kritischen Fan, dessen Gruppe immer wieder das -Engagement des Vereins kritisiert hat, mundtot zu machen."



👀=> https://t.co/80s781YJ85 pic.twitter.com/5rrRDYfBjr — Dr.Andreas Hüttl (@Dr_Huettl) March 27, 2020

Vorausgegangen war ein Plakat mit der Aufschrift "Bayern-Amateure gegen Montagsspiele", das bei der Drittliga-Partie der Zweitvertretung gegen den Halleschen FC im Stadion an der Grünwalder Straße zu sehen war.

FCB - Gerücht: FC Chelsea heiß auf Manuel Neuer?

Wie in der Causa David Alaba nehmen auch die Spekulationen um die Zukunft von Manuel Neuer an Fahrt auf. Der Vertrag des 34-jährigen Schlussmannes läuft 2021 aus, die Gespräche haben bislang keine Früchte getragen. Der Bild zufolge sei ein Abschied des Kapitäns nicht mehr ausgeschlossen, zumal mit dem FC Chelsea bereits ein Klub Interesse bei Neuers Berater bekundet habe.

Sollte ein Abnehmer für den bei Blues-Trainer Frank Lampard mittlerweile kaum noch zum Zug kommenden Kepa Arrizabalaga gefunden werden, könnten die Londoner bei Neuer ernst machen, heißt es in dem Bericht. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Wechsel ist jedoch als überaus unwahrscheinlich einzustufen, schließlich kündigte der Torhüter zuletzt an, auch in Zukunft weiterhin um bedeutende Titel wie die mitspielen zu wollen.

Die junge und sich im Umbruch befindende Lampard-Elf belegt in der Premier League nur Platz vier und droht in der Königsklasse früh auszuscheiden. Das Hinspiel des Achtelfinals ging mit 0:3 an der Stamford Bridge verloren - ausgerechnet gegen Neuer und die Bayern.

Bayern München: Bastian Schweinsteiger ist Überraschungsgast beim Cyber-Training

Rekordmeister Bayern München hat bei seinem Cyber-Training während der Coronakrise einen prominenten Überraschungsgast begrüßt. Der langjährige Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger leistete seinen früheren Teamkollegen bei der von Holger Broich geleiteten Fitnesseinheit am Donnerstag Gesellschaft. Wie auf einem Twitter-Clip der Münchner zu sehen ist, war Schweinsteiger wie der Profikader des Doublegewinners per Video zugeschaltet.

"Wer ist denn das?", fragte Trainer Hansi Flick überrascht, ehe er den Rio-Weltmeister erkannte und lauthals los lachte. Während des Workouts stichelten sich Schweinsteiger und sein langjähriger Mitspieler Thomas Müller immer wieder gegenseitig. "Nicht dein Ernst, Thomas! Was machst du denn für eine Übung?", scherzte "Schweini".

Wie in guten alten Zeiten mal wieder mit den Jungs vom @FCBayern trainiert, dank Cyber-Training. Danke fürs Mitmachen, who's next?

Like in the good old days I did a training session with the boys from @FCBayern , thanks to cyber-training. Thanks for having me, who’s next? pic.twitter.com/2h3mvsJSLe — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 26, 2020

Am Ende der Einheit fragte der 35-Jährige völlig durchgeschwitzt: "Das war ja wohl nicht alles?" Doch Fitnesscoach Broich konterte grinsend: "Dafür siehst du aber ganz schön kaputt aus, Basti." Schweinsteiger hatte von 1999 bis 2015 das Trikot der Münchner getragen. Im vergangenen Herbst beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere beim US-Klub , künftig soll er dem Expertenteam der ARD angehören.

