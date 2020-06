FC Bayern München, News und Gerüchte: Salihamidzic rüffelt Müller, Davies laut Olic künftiges "Aushängeschild" des FCB

Hasan Salihamidzic rüffelt Thomas Müller und Alphonso Davies ist laut Ivica Olic künftig das "Aushängeschild" des FC Bayern. Alle FCB-News.

Der FC Bayern stürmt weiter in Richtung Meisterschaft: Trotz der Abwesenheit von Robert Lewandowski, Thomas Müller und Thiago bezwangen die Münchner im Top-Spiel am Samstagabend mit 2:1.

Beim Sieg gegen die Fohlen setzte Hansi Flick auf ein Reservisten-Trio. Joshua Zirkzee konnte dabei mit einem Tor auf sich aufmerksam machen. David Alaba absolvierte sein 264. -Spiel und ist nun gemeinsam mit Andreas Herzog der Österreicher mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse.

Außerdem wies Hasan Salihamidzic Thomas Müller nach dessen kritischen Transfer-Aussagen zurecht. Und: Ivica Olic zeigt sich beeindruckt von Alphonso Davis und Joshua Kimmich.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Sonntag.

FC Bayern - Ivica Olic beeindruckt von Alphonso Davies: "Wird auf Dauer Aushängeschild des Vereins"

Ex-FCB-Angreifer Ivica Olic hat verraten, dass Alphonso Davies derzeit sein Lieblingsspieler beim FC Bayern ist und dem jungen Kanadier eine große Zukunft prophzeit. Vor allem Davies‘ schnelle Entwicklung hat den Kroaten beeindruckt.

In einem Interview mit der SportBild sagte Olic: "Er ist als offensiver Flügelspieler gekommen, wurde dann auf die linke Abwehrseite versetzt. Am Anfang habe ich gedacht: Dieser junge Kerl kann doch nicht gleich auf so hohem Niveau als Verteidiger funktionieren. Da muss man ja zum Beispiel auch taktisch einiges dazulernen."

Der 19-Jährige habe ihn jedoch überrascht: "Davies hat es sofort überragend gemacht. Wenn ein Gegenspieler an ihm vorbei ist und denkt, er habe einen Vorsprung, kommt Davies wie ein Flugzeug angeflogen und klärt die Situation." Für Olic sei Davies mittlerweile "der absolute Hit der Mannschaft und des Vereins".

Der Champions-League-Sieger von 2013 sagt dem kanadischen Nationalspieler deshalb eine große Zukunft voraus. "Ich kann mich nicht erinnern, dass sich ein Spieler so schnell zur absoluten Top-Klasse entwickelt hat. Davies wird noch viel besser, cleverer und auf Dauer ein Aushängeschild und Publikumsliebling des Vereins", betonte Olic.

FC Bayern München: Thomas Müller ordnet seine Transfer-Aussagen ein

Thomas Müller hat seine vermeintlich kritischen Aussagen zur Transferpolitik des FC Bayern eingeordnet. In einem Video, das er auf seinen sozialen Kanälen am Sonntag hochlud, stellte er klar, dass es "keinen internen Streit beim FC Bayern um einen Gehaltsverzicht in Bezug auf eventuelle Transfers im Sommer" gebe.

Laut Müller haben die Spieler des FC Bayern für die Mitarbeiter des FC Bayern auf einen Teil ihres Salärs verzichtet. Seine Aussage nach dem Pokalspiel gegen sei falsch und "von den Medien provokativ und geschichtsfortführend" interpretiert worden.

Müller hatte am vergangenen Mittwoch auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung von Kai Havertz erklärt, dass dieser ein "extrem guter Spieler" sei, er aber "keinen Einblick in den Finanzbereich" des Klubs habe. Es sei aber "ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden", hatte der 30-Jährige hinzugefügt.

FC Bayern: Sportdirektor Hasan Salihamidzic rüffelt Thomas Müller nach Transfer-Aussage

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat Thomas Müller gerüffelt. Der Weltmeister von 2014 hatte sich unter der Woche nach dem Einzug ins Pokalfinale kritisch über die kursierenden Transfergerüchte rund um den FC Bayern geäußert .

"Es ist auch ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden", sagte Müller am Mittwoch auf einen möglichen Transfer von Kai Havertz angesprochen.

Laut Salihamidzic habe sich Müller "vielleicht in seiner Aussage verdribbelt". Der FC Bayern wolle sich nicht mehr an Transferspekulationen beteiligen, solange nichts entschieden ist. "Daran sollten wir uns alle halten", sagte Salihamidzic im Vorfeld des Bundesligaduells gegen Borussia Mönchengladbach zu Sky .

FC Bayern - Ivica Olic: "Joshua Kimmich erinnert mich an Philipp Lahm"

Champions-League-Sieger Ivica Olic hat über Joshua Kimmich gesprochen und den neuen Leader beim FC Bayern mit einer FCB-Legende verglichen. "Joshua ist ein hochintelligenter Spieler. Er erinnert mich an Philipp Lahm", sagte Olic der SportBild .

Den 25-Jährigen zeichne dabei vor allem seine Ballsicherheit aus. Olic führte aus: "Kimmich verliert nur ganz wenige Bälle. Seine Flanken kommen perfekt und wenn die Chance hat, selbst ein Tor zu erzielen, ist er eiskalt." Zudem beeindrucke den Kroaten Kimmichs Einsatz.

"Er lebt nicht nur von seiner Super-Technik, sondern reibt sich für die Mannschaft auf und kämpft unermüdlich. Er ist ein absoluter Motor dieser Bayern-Mannschaft", erklärte Olic.

Kingsley Coman: Konkurrenz beim FC Bayern "noch größer" als in der Nationalmannschaft

Laut Kingsley Coman ist die Konkurrenz beim FC Bayern "noch größer" als in der französischen Nationalmannschaft. Das erklärte der 24-Jährige in einem Interview mit dem Magazin Socrates . Er schrecke deshalb nicht vor seinen Mitstreiten in der Equipe Tricolore zurück. Stattdessen sporne es Coman an, dass er beim WM-Triumph 2018 verletzt fehlte.

"Ich musste mich schon oft beweisen und galt immer als Außenseiter", führte der Offensivmann aus: "Aber ich habe ein großes Selbstvertrauen und ich weiß, dass ich mich sowohl in der Nationalmannschaft als auch in München durchsetzen werde."

FC Bayern - Österreichischer Rekordspieler in der Bundesliga: David Alaba zieht mit Andreas Herzog gleich

Fußballprofi David Alaba hat beim Auftritt mit Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend eine Bestmarke eingestellt .

Der 27-Jährige bestritt sein 264. Bundesligaspiel, damit zog Alaba mit Andreas Herzog als österreichischer Rekordspieler in der deutschen Bundesliga gleich.

FC Bayern München - Hernandez, Cuisance, Zirkzee: So schlug sich das Reservisten-Trio beim 2:1-Sieg über Gladbach

Hansi Flick war gezwungen, gegen Borussia Mönchengladbach umzubauen. Mit Lucas Hernandez, Michael Cuisance und Joshua Zirkzee durften drei Reservisten ran – so schlugen sie sich.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach, Noten: Die Stars des FCB in der Einzelkritik

Durch einen späten Treffer von Leon Goretzka gewinnt der FC Bayern mit 2:1 gegen Borussia M'Gladbach und kann damit unter der Woche gegen den Titel perfekt machen. Die Stars des Rekordmeisters in der Einzelkritik.

FC Bayern: Robert Lewandowski wollte offenbar Transfer zum FCB verhindern und stattdessen zu

Robert Lewandowski wollte kurz vor seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern München offenbar noch einen Rückzieher machen, obwohl er schon bei den Münchnern im Wort stand . Das bestätigte der ehemalige Berater des polnischen Ausnahmestürmers, Cezary Kucharski, in einem zweistündigen Interview auf dem polnischen YouTube-Kanal Futbolownia .

"An einem Punkt in den Verhandlungen wollte er nicht mehr zu Bayern und einen Vertrag bei Real Madrid unterschreiben, weil Ronaldo (Cristiano, Anm. d. Red.) dort spielte", sagte Kucharski. Er habe jedoch dafür gekämpft, dass Lewandowski sein Wort, das er den Bayern-Verantwortlichen für eine Wechsel-Zusage gegeben habe, halte.

FC Bayern geht wohl leer aus: Lyon-Talent Pierre Kalulu vor Wechsel zum

Rechtsverteidiger Pierre Kalulu von Olympique Lyon steht offenbar vor einem Wechsel zum AC Mailand . Wie L’Equipe berichtet, soll der 20-Jährige in den kommenden Tagen bei den Rossoneri seinen ersten Profivertrag unterschreiben.

Auch der FC Bayern soll an einer Verpflichtung Kalulus gearbeitet haben. Demnach fragten die Münchner in den letzten Tagen schon zum dritten Mal bei dem französischen U20-Nationalspieler an. Dieser hatte dabei aufgrund zahlreicher Angebote lange gezögert, ließ sich dann aber offenbar von Milans Technischem Direktor Paolo Maldini überzeugen.