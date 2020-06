FC Bayern München, News und Gerüchte: Musiala vor Debüt im Profikader, Müller-Wohlfahrt hört auf

Jamal Musiala steht beim FC Bayern vor seinem Debüt im Profi-Kader, während Dr. Müller-Wohlfahrt nach über 40 Jahren aufhören wird. Alle FCB-News.

Nach dem Einzug ins Finale des DFB-Pokals steht für den wieder die auf dem Programm. Am Samstagabend empfängt der deutsche Rekordmeister zum Top-Spiel (18.30 im LIVE-TICKER ) und kann bereits an diesem Wochenende bei einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen, sollte Verfolger in Düsseldorf verlieren.

Bei dem Duell mit der Fohlen-Elf könnte Offensivspieler Jamal Musiala erstmals im Kader stehen. Derweil wird Thiago aufgrund einer Operation mehrere Wochen fehlen. Arjen Robben erwägt zudem ein Profi-Comeback. Eine Rückkehr zum Rekordmeister schloss er jedoch aus

Außerdem wird Klub-Arzt Dr. Müller-Wohlfahrt Ende Juni nach über 40 Jahren in München aufhören. Und: Hansi Flick würde sich über ein Pokal-Finale vor Zuschauern freuen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Samstag.

FC Bayern München: Dr. Müller-Wohlfahrt hört Ende Juni auf

Er behandelte schon Franz Beckenbauer und Gerd Müller, seit über 40 Jahren war Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt für die Gesundheit der Stars von Bayern München verantwortlich - zum 30. Juni beendet der langjährige Mannschaftsarzt des deutschen Rekordmeisters und der Nationalmannschaft nun seine Tätigkeit beim FC Bayern.

"Die Erlebnisse, die wir hier gemeinsam hatten, die Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben und vor allem die Menschen, die ich in diesem Verein kennengelernt habe, haben mein Leben nachhaltig geprägt", sagte der 77-Jährige.

"Mull hat über Jahrzehnte beim FC Bayern hervorragende Arbeit geleistet und damit weltweit einen Standard in der Sportmedizin gesetzt. Alle unsere Erfolge in den vergangenen vierzig Jahren tragen selbstverständlich auch den Namen Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Der ganze Verein und Generationen von Spielern schulden Mull ihren größten Dank", betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

FC Bayern München: Jamal Musiala vor Debüt im Profikader

Offensivspieler Jamal Musiala (17) winkt nach Informationen von Goal und SPOX beim Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sa., 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) seine erste Nominierung für den Profikader des FC Bayern München.

Der Rekordmeister muss gegen die Fohlen auf die gesperrten Robert Lewandowski und Thomas Müller verzichten, außerdem fällt Thiago aufgrund einer Leisten-Operation in den nächsten Wochen aus.

Musiala, der im Sommer 2019 vom nach München wechselte, konnte sich unter der Woche mit einem Doppelpack für Bayerns Amateure in der für höhere Aufgaben empfehlen.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co.

Die Bayern stehen kurz vor dem Meistertitel, müssen sich heute Abend aber noch dem Härtetest Mönchengladbach stellen. Goal erklärt Euch, wie ihr das Spiel verfolgen könnt und liefert Euch die Aufstellungen zur Partie, sobald diese bekannt sind.

FC Bayern: Hansi Flick würde Pokal-Finale mit Zuschauern begrüßen

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern würde sich darüber freuen, wenn beim Finale des DFB-Pokals trotz der Corona-Pandemie Zuschauer anwesend sein könnten. "Ich habe schon immer gesagt, dass Zuschauer sehr, sehr fehlen. Wenn es so ist, dass man es entscheidet, dass Zuschauer dabei sind - umso schöner", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag.

Er fügte jedoch hinzu: "Das sind Dinge, die ich nicht entscheiden kann, die wir nicht entscheiden. Das wird woanders entschieden. Es tut mit Sicherheit gut, wenn Fans im Stadion sind. Wie das vonstatten geht, müssen andere beurteilen." Der 55-Jährige trifft am 4. Juli mit seinem Team im Berliner Olympiastadion auf .

Während die traditionelle Stätte normalerweise über 70.000 Zuschauern Platz bietet, dürften laut aktueller Rechtslage nur wenige hundert Zuschauer das Finale in Berlin unter strengen Auflagen verfolgen.

Bundesliga: Arjen Robben erwägt Profi-Comeback - aber nicht beim FC Bayern

Arjen Robben hält sich wieder beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München fit·und schließt ein Profi-Comeback nicht aus. "Man weiß nie. Ich möchte jetzt weder Ja noch Nein sagen", sagte der langjährige Bayern-Star am Freitag im Sport1-Interview. Ein erneutes Engagement in München sei aber "hundertprozentig ausgeschlossen".

Für ihn und seine Familie stehe Ende des Monats erst mal der Umzug nach Holland an, betonte der 36-Jährige: "Alles andere werden wir sehen."

FC Bayern - Thiago fehlt wochenlang

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick muss für den Rest der Bundesliga-Saison auf Thiago verzichten . Der 29 Jahre alte Spanier unterzog sich kurzfristig einer Leistenoperation.

"Er fällt mindestens drei Wochen aus. Er hatte schon länger Probleme. Wir machen jetzt einen Strich und hoffen, dass er schnell wieder gesund ist, vielleicht sogar im Pokalfinale", sagte Flick vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Borussia Mönchengladbach. Das Pokalfinale in Berlin gegen Bayer Leverkusen findet am 4. Juli statt.